Quelle est la bonne façon d'accrocher le rouleau de papier toilette?

Le monde se divise en deux catégories: ceux qui accrochent le rouleau de papier toilette en faisant passer les feuilles par-dessus, de sorte que la première pende à l'avant; et ceux qui le positionnent dans l'autre sens, face au mur, la première feuille se détachant par le dessous du rouleau.

On ne sait pas de quel côté vous êtes, mais il n'y a qu'une seule bonne façon de faire. Et ce n'est pas nous qui le disons: l'inventeur du rouleau de papier hygiénique en personne a laissé derrière lui un mode d'emploi on ne peut plus clair.

En haut, en bas...

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce rouleau a bouleversé pas mal d'habitudes. Le papier toilette en lui-même avait déjà été une invention révolutionnaire. Si la première mention de papier utilisé de la sorte remonte au VIe siècle, il a fallu attendre 1857 pour qu'il soit commercialisé par l'inventeur new-yorkais Joseph Gayetty, ce qui a ouvert la porte à un immense marché. Le PQ était alors vendu en simples feuilles volantes, préalablement imbibées d'aloe vera. Pas très pratique.

En 1871, un autre inventeur de génie perfectionne l'outil. Seth Wheeler, un autre New-yorkais, imagine des rouleaux de papier hygiénique. La base est là, mais il manque encore un petit quelque chose. Seth Wheeler bosse dur pendant des années et sort finalement une version améliorée en 1891, allant jusqu'à ajouter les petites lignes perforées pour détacher plus facilement les feuilles. Les rouleaux de papier toilette tels que nous les connaissons aujourd'hui sont nés.

Son héritage ne se limite toutefois pas au simple rouleau: l'homme a aussi laissé derrière lui le brevet de son invention. Un brevet qui fait aujourd'hui office de véritable mode d'emploi, montrant à l'aide d'une illustration comment utiliser au mieux ces rouleaux. La réponse va en décevoir certains: ils ont été conçus de sorte que le papier toilette se déroule par l'avant.

En plus d'être plus pratique, cette façon de faire se justifie aussi scientifiquement. | Seth Wheeler via Wikimedia Commons

Une question d'hygiène

Cette façon de faire n'est pas une simple lubie de Seth Wheeler, désireux d'imposer sa façon de faire jusque dans les lieux d'aisances. En plus d'être la méthode la plus pratique, elle se justifie aussi d'un point de vue scientifique– même si l'inventeur n'y avait peut-être pas pensé à l'époque: accrocher le rouleau de sorte à faire passer les feuilles par l'avant est bien plus hygiénique.

Quand le papier toilette est placé sur le porte-rouleau dans le mauvais sens, donc face au mur, cela augmente en effet le risque que l'utilisateur touche le mur en voulant saisir une feuille. Il en va de même pour la personne qui passera ensuite, et qui récupérera au passage les germes de son compère en essayant à son tour d'arracher de quoi s'essuyer. Vous voyez où on veut en venir...

Les toilettes étant un véritable nid à bactéries, placer le rouleau dans le bon sens (loin du mur, donc) permet a minima d'éviter un énième contact avec une surface potentiellement peu ragoûtante. Merci pour le rouleau, Seth!

Les bons côtés du mauvais sens

Si cette façon de faire est incontestablement plus hygiénique, elle a également ses défauts, qui viendront conforter celles et ceux qui mettent depuis toujours le rouleau dans le mauvais sens. Ces derniers n'ont pas complètement tort: il existe une exception à la règle.

Quelle personne vivant avec un animal de compagnie, chien ou chat, n'a pas déjà surpris son petit protégé en train de dérouler sans vergogne tout un rouleau de papier toilette suspendu? Les concernés pourront sûrement en témoigner: cela arrive souvent, très souvent. Placer le rouleau dans l'autre sens, face au mur, pourrait alors avoir un sacré avantage: cela limiterait le risque d'un déroulement incontrôlable de papier toilette, rendant la chose un peu moins attractive pour votre animal. Un peu moins pour l'homme, également.

Ce déroulement légèrement freiné pourrait en effet aussi réduire notre consommation de ce papier. Car nous aurions une fâcheuse tendance à nous laisser emporter lorsque le rouleau est placé dans le bon sens, laissant filer un bien trop grand nombre de feuilles à chaque coup de main. Et quand on voit les conséquences de ces rouleaux sur l'environnement, on se dit qu'il serait peut-être temps de s'interroger.

D'après l'ONG WWF, l'équivalent de près de 27.000 arbres sont abattus chaque jour pour fabriquer ce fameux papier toilette, et près de 168 litres d'eau sont nécessaires pour créer un seul rouleau. Un chiffre dantesque, quand on sait qu'un Européen en utilise environ 120 par an. Et encore, c'est sans parler des nombreux composés chlorés et autres substances chimiques, dangereux pour la planète mais aussi pour la santé, qui permettent, entre autres, de donner au PQ sa belle couleur blanche.

Et si finalement, la meilleure façon d'accrocher son rouleau de papier toilette, c'était tout simplement de ne pas le faire, et donc de ne pas en acheter? Un coup de jet d'eau, comme 70% des habitants de la planète, et le tour est joué! Radical, certes, mais au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper de sens d'utilisation.