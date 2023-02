Quand (et pourquoi) le papier toilette a-t-il été inventé?

Temps de lecture: 4 min

Chaque semaine, L'Explication répond à vos interrogations, des plus existentielles aux plus farfelues.

Il semble ancré dans nos mœurs depuis des millénaires, tant il est difficile pour nous d'imaginer nous en passer. Pourtant, nous l'utilisons depuis tout juste une centaine d'années: le papier toilette.

Derrière sa douceur et sa légèreté, cet outil si précieux cache une histoire tumultueuse. Ses ancêtres étaient durs, rugueux et laissaient bien souvent leurs utilisateurs dans un inconfort tel que, aujourd'hui, on retarderait sans aucun doute l'heure fatidique du passage sur le trône.

Bâton merdeux et pierre à cul

Il ne faut pas se méprendre: l'hygiène anale a depuis toujours (ou presque) compté pour nos ancêtres. À différentes échelles, certes, mais tout de même. Plusieurs traces historiques montrent en effet que se nettoyer après défécation retenait toute l'attention, principalement des hautes strates de la société. Oui, pour le bas de l'échelle, c'était (bien) plus compliqué.

Chez les Grecs, par exemple, la plèbe n'a d'autre choix que de prendre ce qui lui passe sous la main. Et bien souvent, ce sont des cailloux traînant par là qui en font les frais. Ces derniers finissent dans les profondeurs sombres de la croupe sans avoir rien demandé.

Le dramaturge Aristophane a même écrit, quatre siècles avant notre ère, deux ou trois lignes en guise de mode d'emploi: «Trois pierres peuvent suffire pour se torcher le cul si elles sont raboteuses. Polies, il en faut quatre.» De leur côté, les hautes sphères de la société préfèrent la douceur de poireaux ou d'un vêtement, ajoute Usbek & Rica. Le must niveau confort, comparé aux cailloux rugueux.

Quelques siècles plus tard, les Romains innovent grandement en la matière. Exit les pierres à cul: place au xylospongium, sorte de bâton en bois avec une éponge fixée à l'extrémité. Si l'ustensile hygiénique ressemble grandement aux brosses que l'on utilise de nos jours pour récurer les toilettes, le xylospongium servait plutôt à se récurer le derrière. L'outil a tout de même le mérite de comporter une éponge, bien plus attrayante qu'une pierre râpeuse.

Au Moyen Âge, l'affaire se complique à nouveau. On utilise volontiers des coquillages ou de l'écorce de maïs, ou bien on savoure le passage délicat de mousse végétale –du moins jusqu'à ce que le rigoureux hiver arrive. Faute de ressources naturelles, le peuple se rabat alors sur... le «bâton merdeux», ou «torche-cul». Une bonne poignée de foin ou de terre en plus, et le tour est joué.

Empire du Milieu (et du papier toilette)

À la même époque, en Chine, on ne rigole pas avec les fesses propres. C'est même une affaire de famille. Le bâton à usage hygiénique est réutilisable et, mieux encore, se transmet de père en fils. Unis par les liens de défécation, de génération en génération.

Cette tradition n'empêche pas l'apparition d'un nouveau procédé révolutionnaire: l'utilisation de papier toilette. La Chine en est à l'origine, trois siècles av. J.-C., et c'est tout naturellement qu'il finit par atterrir entre les fesses de certains grands de l'époque. Une première mention de papier utilisé de la sorte date du VIe siècle, soit il y a plus de 1.500 ans. Au XIVe siècle, l'empereur se voit même livrer 720.000 feuilles de papier parfumées. Mais il faudra attendre encore un peu pour que cette révolution fessière touche l'Europe.

La situation a tout de même changé en France. Le siècle des Lumières est passé par là et, au XVIIIe siècle, on voit le bidet, ou «chaise de propreté», concurrencer le lin et le satin chez les plus riches. Côté peuple, on peut toujours courir pour avoir le séant bien propre, et il faudra passer un siècle supplémentaire à se torcher avec des journaux, des tracts, ou de vieux livres, bref: tout ce qui traîne et qui ressemble de près ou de loin à du papier.

Les frères Scott

Pour nos fesses, le dénouement est proche. En 1857, un Américain du nom de Joseph Gayetty a une idée: vendre un papier toilette en feuilles volantes, préalablement imbibées avec de l'aloe vera. Poussé par un élan de narcissisme, le New-Yorkais va même jusqu'à imprimer son nom en filigrane sur chacune des feuilles. Le papier toilette arrive.

Les rouleaux individuels, sous la forme que l'on connaît aujourd'hui, ne tardent pas à débarquer à leur tour. On les doit à deux frères: les frères Scott. Rien à voir avec la célèbre série télévisée, puisqu'il s'agit ici de Clarence et Irvin Scott, fabricants de papier toilette qui décident de proposer un papier personnalisable à la demande (bye bye Joseph Gayetty). Le perfectionnement de la plomberie puis la disparition des échardes, qui pouvaient apparaître dans certains rouleaux, finissent de convaincre les consommateurs de tout l'Occident. Dès 1950, on s'arrache le papier-cul.

Triple épaisseur, odeur de goyave, extrême douceur... Aujourd'hui, les arguments marketing pour le papier toilette sont plus extravagants les uns que les autres. Des arguments qui n'ont pourtant pas convaincu une partie de l'humanité: la moitié de la population du globe utilise d'autres alternatives, petit jet d'eau en tête. Un concurrent sérieux, bien plus écologique, qui séduit de plus en plus en France. Au point de mettre le papier toilette dans la merde?