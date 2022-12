C'est quoi l'odeur du sperme?

Temps de lecture: 3 min

Pourquoi envions-nous l'orgasme des cochons? Les gauchers sont-ils davantage intelligents? Quand il pleut, est-ce que les insectes meurent ou résistent? Vous vous êtes sans doute déjà posé ce genre de questions sans queue ni tête au détour d'une balade, sous la douche ou au cours d'une nuit sans sommeil. Chaque semaine, L'Explication répond à vos interrogations, des plus existentielles aux plus farfelues. Une question? Écrivez à [email protected]

Le sperme. On a beau savoir ce que c'est et à quoi ça ressemble, les connaissances de tout un chacun sur le sujet restent bien vite limitées. Connaissez-vous, par exemple, la composition exacte de ce fluide sexuel sécrété par les hommes? Bon, d'accord, il y a des spermatozoïdes dans sa composition –en moyenne près de 50 millions par millilitre pour être précis. Mais encore?

En fait, notre savoir se limite bien souvent à notre expérience. Odeur, goût, quantité: on connaît le sperme grâce à nos rencontres avec ce dernier. Et il faut le dire, on prend rarement le temps de l'étudier en détail. C'est pourquoi ses caractéristiques, odeur en tête, nous sont si difficilement descriptibles.

Javel... et marché aux poissons

Il y en a pour tous les goûts. Mais s'il est difficile de faire une généralité, une odeur bien particulière revient néanmoins avec insistance: celle de la javel, voire de l'ammoniac. Un soupçon d'effluve de piscine qui titille légèrement les narines, mais qui est le résultat d'un processus fondamental.

La légère odeur de chlore du sperme n'est en effet pas anodine. Elle est due au pH de ce fluide, supérieur à 7, légèrement alcalin donc, qui assure une protection à toute épreuve. Une protection notamment contre la flore vaginale, plus acide, au pH compris entre 3,8 et 4,5. La rencontre entre ces deux acteurs lors d'un rapport sexuel crée ainsi, à son tour, un cocktail odorant différent. Il y en a pour tous les goûts, on vous l'a dit.

Sa composition y est aussi pour quelque chose. L'éjaculat est, entre autres, un mélange de spermatozoïdes (1%), de sécrétions issues de la prostate (entre 15% et 20%) et des vésicules séminales (70%), qui se réunissent lors d'une production minute, prêts à partir à l'unisson par l'urètre prostatique.

En regardant de plus près, on retrouve dans cette semence un cocktail de protéines, d'acide citrique, de fructose, de vitamines, de minéraux et de ces fameux fluides alcalins à l'odeur si reconnaissable. Un sacré mélange qui fournit le plein d'énergie et de protection pour la survie du sperme, contre vents et marées.

Évidemment, ce parfum, qui peut aussi être très discret, varie d'une personne à une autre. Parfois, l'odeur s'apparente plus à celle d'un marché aux poissons rempli de daurades qu'à celle d'une piscine municipale. Dans une moindre mesure, elle dépendrait même de ce que nous mangeons!

Oubliez les asperges, mangez

de l'ananas et buvez du thé vert

L'alimentation joue en effet son rôle à tous les étages, même celui du pantalon. Les asperges, le café et l'ail donneraient notamment une odeur particulièrement intense et désagréable à votre urine, et par extension aux sécrétions sexuelles. Si rien de tout cela n'a formellement été prouvé, pas de doutes: asperges et urine, c'est un combo fatal (testé et désapprouvé).

Niveau goût, là aussi, quelques modifications pourraient être faites en suivant un régime strict. Si certaines personnes trouveront le sperme salé, il serait possible de lui donner une teinte plus agréable, plus douce, en consommant des fruits acides qui viendront baisser son pH. Si l'ananas et les oranges ont la cote, la prune ou encore le thé vert seraient également efficaces.

Un coup d'œil qui peut en dire long

Comme bien souvent, ce qui sort de notre corps est le reflet de notre état de santé. Il en va de même pour le sperme, dont un changement de couleur, de goût mais aussi d'odeur peuvent indiquer un problème, notamment une infection.

C'est particulièrement vrai pour la couleur du fluide. Si du jour au lendemain ce dernier devient rouge, c'est probablement à cause de la présence de sang. Un phénomène appelé hémospermie, qui est un peu effrayant au premier abord mais bien souvent temporaire et sans danger. Cependant, si la présence de sang persiste, il ne faut pas hésiter à aller voir un urologue.

Il se peut également que le sperme vire au jaune. Là encore, ce n'est, en règle générale, pas bien grave: cela peut être dû à la présence d'urine, ou alors c'est parce que votre dernière éjaculation remonte à un bout de temps. Selon Mundo Deportivo, des aliments riches en soufre comme l'avocat, le brocoli, l'oignon et l'ail peuvent également en influencer la couleur.

Le quotidien espagnol alerte cependant: il y a une couleur qui est plutôt de mauvais augure, c'est le vert. Si le sperme prend cette désagréable teinte, cela peut être causé par une maladie sexuellement transmissible, comme la gonorrhée ou la chlamydia. Comme quoi, il ne faut pas négliger l'analyse de ce précieux fluide!