Notre nez grossit-il vraiment en vieillissant?

Si vous avez la chance d'avoir encore vos grands-parents, vous avez peut-être remarqué leurs rides et leur peau distendue, mais avez-vous déjà observé leur nez? Il semblerait qu'en vieillissant, le pif s'impose davantage sur le visage. À l'inverse, la plupart des enfants ont généralement un petit nez en trompette.

Mais le nez grossit-il vraiment quand on devient vieux, ou est-ce seulement une illusion? Une chose est sûre, la question du nez fait débat. Il semble tellement changer d'apparence que certains viennent à se demander s'il continue de grandir pendant toute notre vie.

Gravité, quand tu nous tiens

Premièrement, pas de panique: non, votre nez ne pousse pas jusqu'à l'infini. On en a simplement l'impression, visuellement, parce qu'il prend plus de place sur le visage. «Ce qui est certain, c'est que le nez évolue tout au long de la vie. Il prend sa forme définitive vers 15/18 ans. Ensuite, comme le reste du corps, seins et fesses par exemple, il subit les effets du vieillissement et de la pesanteur», explique le Dr Jérôme Paris, chirurgien de la face et du cou au Journal de mon corps.

Le squelette, lui, ne change pas. Les os s'arrêtent de pousser une fois que l'on atteint notre taille adulte. En revanche, certaines parties du visage sont bel et bien sujettes à quelques modifications au fil des ans. C'est le cas des joues, qui ont tendance à s'affaisser et des lèvres, qui disparaissent, ce qui accentue alors l'impression d'un gros nez.

On peut tout aussi bien remettre la faute sur le cartilage –qui compose une grande partie du nez. En vieillissant, il se détériore et perd en fermeté. La gravité vient alors entraîner notre bon vieux pif vers le bas, ce qui n'arrange pas l'illusion de grosseur.

Des inégalités dès la naissance

Cependant, tous les nez ne sont pas touchés par le phénomène. «Il faut préciser que ce sont surtout les nez bien présents au départ, comme le nez bourbonien, à la Louis XIV, qui sont concernés. Les petits nez courts et creux ne subissent pas les effets de la pesanteur», poursuit le Dr Jérôme Paris.

Lorsqu'il s'agit du pif, nous ne sommes pas tous égaux. Les femmes semblent en effet un peu mieux loties que les hommes –qui ont un nez environ 10% plus gros. Qu'est-ce qui explique une telle différence? C'est tout simplement une question de masse musculaire à oxygéner. À la puberté, les jeunes filles prennent plus de masse graisseuse alors que les garçons, eux, prennent plus de muscle. Les hommes sont donc plus susceptibles d'avoir un gros nez et de voir ce dernier occuper davantage de place en vieillissant.

La taille du nez dépend également de l'origine et de la zone géographique d'une personne. Des chercheurs américains de l'Université d'État de Pennsylvanie ont constaté qu'il y avait bien des différences de tailles selon les groupes étudiés. Ainsi, les personnes qui vivent dans des climats chauds et humides ont des narines plus larges que celles originaires de régions plutôt froides et sèches. Des narines plus étroites permettent d'augmenter l'humidité de l'air et de le réchauffer, ce qui apporte certains avantages dans les régions froides.

Les hormones ont leur part de responsabilité

Il existe certains cas où le nez semble grossir à vue d'œil, sans pour autant que le phénomène soit lié au vieillissement. Durant la puberté, cette période bien souvent ingrate pour bon nombre d'entre nous –acné, cheveux gras…–, le nez n'est pas épargné. Au milieu des nombreuses poussées de croissance qui caractérisent l'adolescence, il arrive parfois que le corps ne suive plus. Ainsi, le cartilage du nez se met subitement à grossir alors que le reste du visage ou du corps prend plus de temps. Pendant un moment, les ados en plein développement se retrouvent un peu disproportionnés.

Les femmes enceintes sont parfois elles aussi victimes de certains changements visibles, notamment au niveau du nez. Plusieurs d'entre elles utilisent d'ailleurs le hashtag #PregnancyNose (nez de grossesse) sur les réseaux sociaux pour faire part des transformations subies lors de la grossesse.

Cette transformation est due à une augmentation importante du taux d'hormones pendant la gestation, en particulier les œstrogènes. Les vaisseaux sanguins se dilatent et par conséquent, davantage de sang s'infiltre dans le nez, ce qui lui donne une allure plus imposante. Si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas: le phénomène disparaît généralement au bout de six semaines après l'accouchement.

Quoi qu'il en soit, soyez fiers de votre nez. Après tout, certains d'entre eux ont marqué l'histoire. Pensez à celui de Cléopâtre ou de Cyrano de Bergerac!