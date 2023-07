L'immunité diplomatique permet-elle de faire tout et n'importe quoi sans être inquiété?

Temps de lecture: 5 min

Lorsqu'un chauffard renverse une personne, il est logique de penser que c'est le conducteur du véhicule qui devrait être inquiété et éventuellement jugé. Mais dans certains cas, les choses s'inversent. Comme dans celui de cet accident de la circulation survenu le 18 mai 2023, et raconté en juin par Le Parisien. Ce jour-là, en plein Paris, un cuisinier de l'ambassade de Chine percutait en voiture un livreur à scooter.

Ce dernier, venu des Philippines, risque désormais de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Le chauffard, de son côté, n'a pas été poursuivi: il a invoqué son immunité diplomatique. «Les magistrats ne peuvent pas faire grand-chose. La plupart du temps, ils n'ont même pas le droit d'entendre les suspects. Ils se retrouvent coincés entre les policiers, le ministère de l'Intérieur, l'ambassade et les pressions du Quai d'Orsay», explique au Parisien une source du ministère de l'Intérieur.

Cet accident soulève une question: peut-on faire tout et n'importe quoi grâce à l'immunité diplomatique, sans jamais être inquiété? Et pourquoi les employés des ambassades bénéficient-ils d'un tel privilège?

À la base, une mesure de protection

L'immunité diplomatique n'a été inscrite dans le droit international qu'au début des années 1960, avec la convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) et la convention de Vienne sur les relations consulaires (1963). Cependant, comme le rappelait Le Monde en 2019 , ce principe de protection remonte en fait à l'Antiquité.

«Le but desdits privilèges et immunités est non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États», précise en préambule la convention de 1961. En clair, il s'agit de permettre aux employés des ambassades d'exercer leur activité sans encombre.

L'immunité diplomatique ne concerne pas seulement les personnes physiques; elle prend aussi en compte les bâtiments, qui ne peuvent pas être perquisitionnés, comme le mentionne l'article 22 de la convention de 1961: «Les locaux de la mission sont inviolables.»

Ce texte protège-t-il réellement de tout? Normalement, non. Il existe des garde-fous, comme l'article 38, qui rappelle qu'«à moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'État accréditaire, l'agent diplomatique [une définition qui s'étend du chef de mission jusqu'aux membres du personnel diplomatique de la mission, ndlr] [...] ne bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions». D'où cet exemple proposé par Le Figaro en 2014 : «Si le président du Fonds monétaire international commet une infraction pendant ses vacances, il ne sera en principe pas protégé par son immunité.»

Cela veut-il donc dire que les diplomates peuvent commettre tranquillement un crime sur leur lieu de travail? Non plus. Le Figaro rappelle également que «si le diplomate et sa famille sont protégés en toute circonstance, les fonctionnaires consulaires ne le sont pas en cas de crime grave».

Toutefois, le même article explique également que «les agents diplomatiques, le personnel administratif et technique d'une ambassade ainsi que leurs familles bénéficient d'une immunité complète». L'article 41 de la convention de 1961 exige cependant, et de façon fort logique, que «toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'État accréditaire».

Levée de l'immunité

Dans certains cas graves, l'immunité du diplomate peut être levée. Mais cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut que cette exemption soit demandée par le pays d'accueil à l'État d'origine du représentant, qui est libre d'accepter ou non la demande. Comme le résume Me Delphine Meillet, avocate pénaliste à Paris, interrogée par le média libanais Ici Beyrouth à propos de la demande de levée d'immunité dont fait l'objet l'ambassadeur du Liban en France , «tout dépend des relations diplomatiques» entre les pays.

Des collaborations entre deux ministères des Affaires étrangères peuvent avoir lieu. Ce fut le cas en 2004, après qu'un secrétaire de l'ambassade du Qatar en France avait été contrôlé à 214 km/h au volant de sa voiture dans le tunnel du Mont-Blanc, où la vitesse autorisée n'est que de 70km/h. «L'ambassadeur du Qatar, dès qu'il a eu connaissance des faits, a de lui-même informé le ministère des Affaires étrangères que les autorités de son pays avaient pris la décision de rappeler l'intéressé», applaudissait à l'époque Renaud Muselier , alors secrétaire d'État aux Affaires étrangères, devant l'Assemblée nationale.

Autre exemple en 2019: Le Monde dévoilait que le nonce apostolique –l'équivalent de l'ambassadeur du Vatican en France– Luigi Ventura était visé par une enquête pour «agressions sexuelles». Le parquet de Paris demandait alors au Quai d'Orsay d'exiger auprès du Saint-Siège la levée de l'immunité diplomatique de son représentant. La demande resta d'abord lettre morte, un conseiller du pape déclarant à l'un des plaignants que le Vatican n'allait pas donner suite à la requête de la France. Mais le cabinet du pontife accéda finalement à la demande au début du mois de juillet. Le nonce a finalement été condamné à huit mois de prison avec sursis en décembre 2020.

Et lorsque la collaboration n'est pas fructueuse? Selon l'article 9 de la Convention de 1961, il existe la possibilité pour le pays d'accueil de déclarer un diplomate persona non grata, ce qui aboutit à son expulsion. «Une telle procédure est naturellement une décision grave. Elle peut avoir pour conséquence une mesure équivalente, au titre de la réciprocité, à l'égard de diplomates français en poste dans l'État concerné», expliquait à l'Assemblée nationale Renaud Muselier en 2004.

En 2017 par exemple, un diplomate américain fut expulsé de force de la Nouvelle-Zélande après le refus des États-Unis de lever son immunité. Il avait pris part à une mystérieuse bagarre au cours de laquelle il s'était fait casser le nez. En 2019, au Royaume-Uni, la mort d'un jeune homme percuté par la femme d'un diplomate américain avait mené à un marathon judiciaire de plus de trois ans pour déterminer si elle bénéficiait ou non de l'immunité diplomatique et si, par conséquent, elle pouvait être jugée en Angleterre. En décembre 2022, l'accusée, qui n'a pas assisté à son procès, avait finalement été condamnée par un tribunal anglais à huit mois de prison avec sursis.