A-t-on le droit de se promener tout nu chez soi? 

Pourquoi envions-nous l'orgasme des cochons? Les gauchers sont-ils davantage intelligents? Quand il pleut, est-ce que les insectes meurent ou résistent? Vous vous êtes sans doute déjà posé ce genre de questions sans queue ni tête au détour d'une balade, sous la douche ou au cours d'une nuit sans sommeil. Chaque semaine, L'Explication répond à vos interrogations, des plus existentielles aux plus farfelues.

Vivre tout nu. Maintenant que chaque nouvel été est désormais le plus chaud de notre vie, l'idée se tient. S'il est encore difficile d'avoir le droit de porter un bermuda dans certains milieux professionnels, il est en revanche tentant de faire tomber la chemise –ou plus– en télétravail. Mais en a-t-on seulement le droit?

Oui. Ce serait même une bonne idée pour se sentir mieux dans son corps, et améliorer son bien-être. Il n'y a cependant pas de liberté sans loi: voilà le cadre légal de vos activités en tenue de peau.

À rideaux tirés

Entre vos quatre murs d'appartement ou de jardin, la loi reste la même: l'exposition de votre nudité enfreint l'article 222-32 du Code pénal, qui punit «l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards publics» par un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende. Balcon, fenêtre de salle de bain, cour... prenez garde, tout y passe.

De la même manière, le terme «exhibition sexuelle» comprend «la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé, même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps». La peine est aggravée lorsque l'exhibition sexuelle est commise devant des mineurs de 15 ans et moins, et peut aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.

Un cadre légal limité et genré

La question est-elle réglée? Si le cadre légal semble clair, en pratique, le terme d'«exhibition sexuelle» reste flou. Loin d'être générique, il consacre une différence genrée qui va de la taille aux épaules: un homme torse nu visible de sa fenêtre au sortir de sa douche ne sera pas embêté par des voisins pudiques. Une femme, en théorie, peut l'être.

Apparaître torse nu n'est en effet plus répressible pour «outrage à la pudeur» depuis 1994, pour les hommes du moins –quand bien même les maires peuvent prendre des arrêtés leur interdisant d'être torse nu dans leur municipalité. Pour les femmes en revanche, les seins restent confinés à «l'exhibition sexuelle», avec une relative tolérance pour l'allaitement ou le topless (sans le haut) à la plage.

Cette considération a amené plus d'une femme devant le tribunal. «La cour de cassation aurait-elle entériné une exception au principe d'égalité hommes-femmes?», s'interroge Me Frédéric Picard, avocat de la Fédération française de naturisme. Face aux condamnations successives de plusieurs femmes incriminées pour «exhibition sexuelle», une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été émise pour remettre en question la constitutionnalité des jugements, en ce qu'ils consacrent une inégalité de traitement et d'application de la loi entre les hommes et les femmes.

La question a été rejetée le 16 février 2022, la Cour de cassation justifiant que le principe d'égalité des sexes «ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général». Aussi, l'article 222-32 du Code pénal s'applique en prenant compte des «différences anatomiques (des hommes et des femmes) et des représentations qui y sont associées» et qui, par conséquent, «conduisent à donner un contenu différent à la notion d'exhibition», a conclu la Cour de cassation dans sa décision. Avant de prendre le soleil dans votre jardin, étudiez donc le rapport qu'entretiennent vos voisins avec la notion d'exhibition sexuelle.

Ce n'est donc pas aujourd'hui que vous pourrez profiter sereinement de la Journée mondiale du jardinage nu ou World Naked Gardening Day. Oui, cette journée existe bel et bien et est organisée chaque premier samedi du mois de mai, à l'initiative de l'éditeur américain Mark Storey et du permaculteur Jacob Gabriel. Si vous souhaitez faire corps avec la nature, rapprochez-vous de la Fédération française de naturisme qui organise des événements, ou tentez de convaincre vos voisins d'une partie de bêchage en tenue de peau!