Depuis quand l'humanité se saoule-t-elle?

Voilà une question qui vous a peut-être déjà fait des nœuds au cerveau quand l'ivresse commence gentiment à s'installer en vous un samedi soir: depuis quand les humains se bourrent-ils la gueule? On s'imagine aisément un ancêtre à moitié nu, recouvert d'une fourrure d'ours puante, se mettre pour la première fois de l'humanité une murge mémorable (historique même!). Sûrement pas à l'aide d'un spritz ou d'un Ricard, certes, mais plutôt avec un mélange hasardeux, qui doit réchauffer le corps tout entier.

Heureusement, les scientifiques se sont aussi penchés sur la question. Leurs découvertes ont montré que les humains boivent de l'alcool depuis longtemps, très longtemps. Et ce breuvage a eu un rôle aussi important qu'inattendu dans notre évolution.

13.000 ans

En fouillant des sites ancestraux, les archéologues tombent souvent sur des cuves ou des bocaux ayant contenu de l'alcool. C'est grâce à ces découvertes que l'on peut aujourd'hui avoir une idée de la plus vieille consommation de cette boisson dans notre histoire. Elle remonte à plusieurs millénaires.

C'est au nord d'Israël que le plus ancien site de production d'alcool au monde a été mis à jour. Les chercheurs ont en effet découvert dans la grotte de Raqefet une sorte de brasserie ancestrale, où les Natoufiens, un peuple de l'Épipaléolithique, produisaient un breuvage ressemblant à de la bière, qui devait probablement être employée dans des cérémonies. La date? Il y a plus de 13.000 ans, soit avant l'invention de l'agriculture.

D'autres fouilles archéologiques ont mis au jour divers sites similaires, ou du moins des sites avec des traces claires de consommation d'alcool. En Turquie par exemple, sur le site de Göbekli Tepe, d'immenses cuves vieilles de 12.000 ans autrefois remplies d'alcool ont été trouvées. En Chine, des analyses sur des tessons de bocaux en terre cuite vieux de 9.000 ans ont également révélé des traces d'alcool. Bref, cela fait un sacré bail que l'on boit des boissons alcoolisées, et ce, partout sur le globe.

Il faut dire qu'il n'y a rien de plus simple que de produire de l'alcool: tout est bon pour la fermentation. Le raisin bien sûr, mais aussi le miel, les céréales, la sève... Laissez même pourrir un fruit dans un coin et le tour sera joué.

Avec le temps, nos ancêtres ont aussi appris à domestiquer les alcools et, peut-être, à affiner leur palais. Les tout premiers crus ont été trouvés en Iran, dans des céramiques datées de 5.400 ans avant J.-C. La présence de résine de térébinthe, un agent conservateur, ne laisse pas de place au doute.

La bière avant la ferme

Et si l'on vous disait que l'alcool a peut-être entraîné l'une des plus grandes révolutions sociales de notre histoire? Alors oui, quand on finit la tête dans les toilettes à vomir nos tripes après avoir trop bu, c'est difficile à imaginer. La gueule de bois n'a rien d'une avancée majeure non plus. Mais une hypothèse scientifique émet l'idée que les humains sont devenus sédentaires et se sont lancés corps et âme dans l'agriculture pour cultiver du blé destiné non pas à la consommation alimentaire, mais à la fabrication... d'alcool.

Rappelez-vous cet alcool vieux de 13.000 ans. À cette époque, l'agriculture n'existait pas encore, seules la chasse et la cueillette rassasiaient les corps. Pourtant, les peuples stockaient bien des grains spécifiques... Des grains nécessaires à la confection de boisson alcoolisée. L'alcool serait comme un déclencheur de la domestication des céréales, poussant ainsi les semi-nomades à la sédentarisation, rapporte le Figaro.

Ça, c'est pour ce qui est de la fabrication d'alcool. Mais en matière de consommation la plus ancienne, il faut remonter à des années en arrière encore, il y a plus de 100.000 ans. Les premiers homo sapiens eux aussi buvaient de l'alcool, comme le montrent certains marqueurs génétiques apparus à cette époque. Whisky coca? Gin tonic? Vodka? Non, plutôt de l'hydromel, c'est-à-dire du miel fermenté et dilué dans de l'eau de pluie.

Poussons le bouchon encore un peu: et si l'alcool était à la racine même de notre existence à nous, êtres humains? L'idée fait sourire, mais elle n'est pas dénuée de sens. Il y a 10 millions d'années, un assèchement climatique a poussé les primates arboricoles à descendre des arbres. Affamés, ils se sont mis à manger les fruits pourris et fermentés sur le sol, ce qui a entraîné une mutation leur permettant de métaboliser l'éthanol –de l'alcool. Et devinez qui descend de ces singes? Pas étonnant que notre espèce ait aujourd'hui un léger faible pour la bibine.