Comment faisaient les myopes avant l'invention des lunettes?

Chaque semaine, L'Explication répond à vos interrogations, des plus existentielles aux plus farfelues.

Difficile aujourd'hui d'imaginer un monde sans lunettes. Qu'elles soient simplement adaptées à la lecture ou qu'elles portent constamment secours à un myope en détresse face à son environnement, elles sont indispensables à beaucoup d'entre nous et font partie du quotidien. Au point de se demander: comment faisait-on avant?

L'arrivée de ce précieux outil dans nos vies est en fait relativement récente. La démocratisation des lunettes ne s'est faite qu'il y a une poignée de siècles. Avant, eh bien, on faisait sans. Ou, plus étrange encore, on rêvait... d'être myope.

Myope à tout prix

Dans l'histoire, il semblerait que la myopie n'ait pas toujours occupé une place aussi importante qu'aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Et pour cause: ce type de problème de vue était beaucoup moins répandu.

Si elle a probablement toujours existé –même chez nos lointains ancêtres primates–, le nombre de personnes concernées a fortement augmenté au cours des trois derniers siècles, rapporte Live Science. Pire, à l'échelle de quelques décennies, il a explosé. Les scientifiques estimaient ainsi en 2016 que la moitié du monde sera myope d'ici à 2050. Dans certains pays asiatiques, les chiffres sont déjà impressionnants: à Séoul, par exemple, quelque 95% des hommes de 19 ans sont désormais myopes.

Comment expliquer ce drôle de phénomène? Bien que les scientifiques se creusent encore les méninges pour répondre à ce casse-tête, quelques hypothèses émergent. Certains pointent du doigt des causes génétiques, d'autres l'augmentation du temps d'étude et d'écran. L'explication pourrait même venir de notre mode de vie, de plus en plus entre quatre murs. Des chercheurs ont en effet découvert que les enfants qui passaient moins de temps à l'extérieur étaient plus susceptibles de développer une myopie. Vivre sous une lumière tamisée n'aiderait en rien notre vue.

C'est bien beau tout ça, mais ça ne répond en rien à notre question. Comment faisaient les myopes avant l'invention des lunettes? Moins nombreux qu'aujourd'hui, ils étaient loin d'être une priorité et faisaient avec leur défaillance, tant bien que mal. Certains d'entre eux ont même fini par s'adapter, au point qu'on s'est mis à leur envier ce problème de vue.

Être myope, c'était l'atout inestimable de certains artisans médiévaux, notamment chez les enlumineurs de manuscrits. Si leur vision de loin était semblable à celle d'un ivrogne sortant d'une taverne, celle de près était en revanche redoutable. Une caractéristique précieuse qui leur permettait de manier avec une grande minutie les pinceaux qui venaient décorer bibles et manuscrits. Certaines familles priaient donc pour que leur nouveau-né naisse myope comme une taupe.

De la pierre de lecture aux lunettes

Aujourd'hui, pas sûr qu'il y ait assez de bibles à décorer pour tous les myopes de France. Heureusement, les lunettes sont venues révolutionner notre façon de voir les choses. Une invention que l'on doit notamment aux découvertes d'un savant et astronome arabe, Ibn al-Haytam.

Ce dernier fut le premier, vers la fin du Xe et début du XIe siècle, à suggérer que les lentilles lissées et les sphères de verre pour le grossissement optique pouvaient aider une personne souffrant d'une déficience visuelle. Une brillante idée qui tomba malheureusement dans l'oubli, jusqu'à ce que son Traité d'optique soit traduit en latin en 1240, et que des moines italiens se saisissent de ses travaux.

En un rien de temps, ces derniers développèrent une «pierre de lecture»: une lentille semi-sphérique en cristal de roche et de quartz qui, une fois placée sur un texte, amplifiait les lettres. On se rapproche, mais en est encore plus près d'une imposante loupe que de discrètes lunettes qui tiennent sur le nez.

Les myopes devront patienter jusqu'au XVe siècle pour voir les premières lentilles adaptées à la vue sur le marché –bien qu'elles restent particulièrement rares. Parmi les premières représentations de lentilles concaves tenues à la main en Europe, on retrouve notamment un portrait du pape Léon X, célèbre myope peint par Raphaël au début du XVIe siècle. L'effet du verre est peint de telle sorte que les experts en ont conclu qu'il s'agissait bien de celui d'une lentille dédiée à l'usage d'une personne atteinte de myopie.

Le Portrait du pape Léon X avec ses cousins, les cardinaux Giulio de Medici et Luigi de Rossi, de Raphaël (1518-1519). | Domaine public via Wikimedia Commons

La lecture fera le reste. Les lunettes se multiplieront progressivement sur les nez des citoyens avec l'explosion de l'alphabétisation, jusqu'à adopter, dans les années 1700, les longues branches qui tiennent sur les oreilles. Les lunettes sont définitivement nées.