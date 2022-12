Combien faut-il de bougies pour chauffer une pièce?

Temps de lecture: 3 min

Pourquoi envions-nous l'orgasme des cochons? Les gauchers sont-ils davantage intelligents? Quand il pleut, est-ce que les insectes meurent ou résistent? Vous vous êtes sans doute déjà posé ce genre de questions sans queue ni tête au détour d'une balade, sous la douche ou au cours d'une nuit sans sommeil. Chaque semaine, L'Explication répond à vos interrogations, des plus existentielles aux plus farfelues. Une question? Écrivez à [email protected]

Jusque-là, un début d'hiver plutôt doux n'avait pas manqué de ravir les ménages français. Mais ça, c'était avant: depuis plusieurs jours, il fait froid. Très froid. Et alors que l'on se tourne vers ce bon vieux radiateur, voilà que la menace de coupures de courant pointe le bout de son nez dans l'Hexagone, nous ramenant à un âge qui nous semblait révolu. Un âge où l'on papotait à la lumière d'une bougie, profitant de sa faible chaleur pour réchauffer quelque peu nos corps engloutis par les couvertures.

Bon, la comparaison est un tantinet exagérée. Si coupures de courant il y a, elles n'interviendraient a priori que pour un temps limité (deux heures), au moment d'importantes tensions sur le réseau électrique. La menace semble pourtant suffisamment grande pour que de nombreux Français se tournent vers des solutions d'appoint. Parmi elles: les bougies. Pour éclairer, mais aussi pour se réchauffer?

Un tapis de bougie?

Peut-on vraiment chauffer une pièce avec des bougies? Voilà une question qui vous passera peut-être par la tête quand vous vous retrouverez face à un pack de cent bougies chauffe-plats (vous savez, celles qui sont petites, blanches, entourées d'une protection argentée) après votre première coupure de courant. Leur vente a d'ailleurs déjà été multipliée par quatre dans certains magasins.

Pour répondre à cette question, il faut prendre notre calculette. Selon les scientifiques, une bougie chauffe-plat dégage une énergie comprise entre 30 et 40 watts (W). Elle n'est par ailleurs pas immortelle: au bout de quatre heures maximum, sa flamme s'éteint. Finies l'ambiance cocooning et la chaleur réconfortante. Au total, une telle bougie produirait donc entre 120 et 160 wattheure (Wh) de chaleur, indique l'AFP factuel. Pas mal, mais suffisant?

Pour chauffer une pièce avec 2,5 mètres de hauteur sous plafond, il faut à peu près compter entre 70 et 100 watts par m². Autrement dit, pour une pièce de 15 m² avec la même hauteur, un radiateur avec une puissance comprise entre 1.050 W et 1.500 W par heure convient. Au mieux, il faudrait environ sept bougies (consumées entièrement) pour obtenir le même résultat, soit 1 kilowattheure (kwh, soit 1.000 Wh) de chaleur, et faire grimper la température de la pièce.

La carte bleue qui flambe

Vu comme ça, on pourrait croire à la bonne idée. Au bon filon qui nous fera passer l'hiver au chaud, au nez et à la barbe des coupures de courant intempestives. Un autre rapide calcul nous montre tout le contraire.

En partant du principe qu'une seule de ces bougies coûte 0,06 euro (là, on est vraiment sur la moins chère du marché, à ce prix-là on ne garantit pas qu'elle s'allume), la facture d'énergie s'élève donc à 0,42 euro/kwh pour ce moyen rudimentaire de chauffage. A contrario, toujours selon l'AFP, le prix du gaz, à son plus haut niveau au dernier trimestre, n'est que de 0,24 euro/kwh. Faites le calcul par vous-même si vous n'y croyez pas, mais la bougie est loin d'être rentable.

Et si votre facture vous importe peu et que vous pourriez être tentés malgré le coût de cette solution, sachez que ce désagrément lié au chauffage à la bougie n'est que le sommet de l'iceberg. Car en plus d'être cher, se chauffer de cette manière est dangereux.

Tout feu, tout flamme

Sur de longues périodes, les bougies provoquent une très forte concentration de poussière ultrafine dans la pièce, de CO 2 , et éteindre la flamme libère de nombreuses particules PM2.5. Résultat, il faut aérer régulièrement pour renouveler l'air de la pièce. Sauf qu'au passage, on perd toute la chaleur accumulée à la sueur de la cire. Pas commode.

Un autre point lié au retour à la mode de ces bougies inquiète jusqu'au ministère du Logement. Une bougie, ça peut mettre le feu à un logement en un rien de temps. Alors, une multitude de bougies éparpillées un peu partout dans une pièce façon culte satanique, c'est l'incendie quasi assuré. Surtout si tous les ménages s'y mettent. Pire: sur les réseaux sociaux, TikTok en tête, on voit apparaître de soi-disant solutions miracles, montrant un drôle de montage facile à réaliser pour fabriquer soi-même un chauffage d'appoint.

Quatre bougies chauffe-plat, un pot en terre cuite style (qui devrait plutôt servir à héberger des fleurs) et hop, le tour est joué. Avec le transfert de chaleur par convection, ce drôle de «poêle artisanal» réchaufferait en un rien de temps une pièce. Vraiment? Eh bien, non. Déjà, ça ne marche pas; en plus, c'est dangereux pour la santé. Sans compter que ce montage bringuebalant risque de s'effondrer à tout moment, surtout si votre chat y donne un coup de patte, comme il sait si bien le faire, provoquant, cette fois-ci, un incendie démentiel.

Que faut-il retenir? Tout simplement que la bougie, si elle peut être un bon moyen d'éclairer temporairement une pièce, est bien plus dangereuse et coûteuse quand il s'agit de l'utiliser comme chauffage d'appoint. Conclusion: pas de bougie bougie avant la prière du soir.