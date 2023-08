Quelle est la bonne façon de marcher sur un trottoir?

Temps de lecture: 4 min

En ville, marcher sur le trottoir peut vite être un casse-tête. Entre le marcheur pressé qui joue des coudes pour se frayer un chemin, le piéton qui prend son temps, sans oublier les joggeurs, les promeneurs de chiens et les groupes qui prennent tout le trottoir, on peut rapidement ne plus trop savoir comment marcher.

Et quand tout le monde s'y met en même temps, c'est le foutoir. L'occasion de revoir un petit peu les règles pour bien marcher sur un trottoir, et comprendre, au passage, pourquoi ça nous énerve tant quand quelqu'un ne les respecte pas.

Bon, on ne va pas vous apprendre à marcher (petit rappel au cas où, c'est un pas devant l'autre, sauf si vous êtes un crabe). Ici, on va surtout parler de l'endroit où marcher: à droite, à gauche ou au milieu, telle est la question.

À gauche toute

La règle d'or, c'est avant tout de marcher sur le trottoir, bien sûr. S'il n'y en a pas, il faut basculer sur l'accotement ou la chaussée, mais pas dans n'importe quel sens. Le code de la route est on ne peut plus clair sur le sujet: «Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords. Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.»

Pourquoi à gauche? Pour voir de face le comportement des véhicules en approche, qui pourraient potentiellement vous percuter lors d'un accident. Si la voiture arrive dans votre dos, à part si vous êtes Spider-man, il y a peu de chances que vos réflexes vous sauvent la vie sur ce coup.

Une fois sur le trottoir, il n'y a pas d'obligation précise de côté de circulation: le bon sens doit primer. Que l'on double à droite ou à gauche les piétons plus lents, peu importe; du moment que l'on ne bouscule personne, la voie est libre. Petit rappel: il faut regarder devant soi au maximum, et ne pas avoir constamment le nez rivé sur son portable.

Mais même en respectant scrupuleusement ces règles, vous n'échapperez pas à ce moment gênant où l'on s'arrête net face à un passant du sens inverse et où, comme face à un miroir, chacun décide d'esquiver l'autre en passant par... le même côté. Un pas à droite, un pas à gauche, l'affaire se résolvant souvent par un sourire un peu gêné, avant que chacun reprenne sa route sans se heurter.

Qu'en est-il des groupes? Celles et ceux qui marchent à quatre, cinq, six personnes ou plus encore, et qui ont ce fâcheux réflexe de s'aligner dans la largeur, bloquant les passants du sens inverse et freinant la marche rapide des autres. Pour eux, pas de répit: ils doivent, dans la mesure du possible, marcher en file indienne. Là encore, le bon sens prime, et le minimum est de laisser un petit espace libre pour les piétons qui ne font pas partie du groupe.

Pour les coureurs, la règle est peu ou prou la même que pour les marcheurs. Il est notamment interdit de courir sur la route lorsque des trottoirs sont aménagés. Si ces derniers font défaut, il faudra courir sur le côté gauche de la route, là encore pour se retrouver face aux véhicules, prêt à se jeter dans le fossé si jamais une voiture ne vous voit pas.

Tout changement de cadence provoque d'autant plus de frustration et de stress.

De manière générale, les règles qui régissent le comportement des piétons sont implicites, contrairement à la conduite de voiture. Les normes sociales sont à la baguette de nos déplacements, et l'on peut rapidement se retrouver à perturber à l'étranger, où, même quand le sens de circulation reste le même, les gens peuvent avoir une façon quelque peu différente de déambuler. Pourtant, même si les règles sont implicites, certaines situations sur le trottoir deviennent un poil énervantes. Au point de développer une véritable rage, étudiée par les scientifiques.

Rage du trottoir

Quand vous marchez dans la rue, vous êtes rapidement tendu. Pire, dès que quelqu'un marche un peu trop lentement devant vous, vous ne pouvez vous empêcher de pester, de maudire ce passant qui ralentit vos pas. Ne cherchez pas plus loin: vous souffrez sûrement de ce que les scientifiques appellent «la rage du trottoir», ou «sidewalk rage».

Cette aversion épidermique serait particulièrement avérée dans les grandes villes, où le risque de croiser des marcheurs lents est décuplé. Entre les flâneurs, les escargots de naissance et les touristes distraits, ce n'est pas facile tous les jours de se frayer un chemin quand on est pressé. De là à bouillonner de l'intérieur?

Selon Laurie Hawkes, une psychologue questionnée par LCI, cette drôle de rage vient du fait que, à pied, on estime être encore plus libre de nos mouvements, contrairement à la voiture par exemple. Si l'on veut aller à gauche, à droite, rapidement ou lentement: rien, en théorie, ne nous en empêche. Rien, sauf celles et ceux qui ne marchent pas au même rythme que nous! Tout changement de cadence provoque ainsi d'autant plus de frustration et de stress. Le marcheur lent, bridant notre liberté d'aller vite, devient la cible d'une rage profonde: la rage du trottoir.

Une fois ce drôle de phénomène analysé, il reste encore bien des mystères du bitume à élucider. Pourquoi, par exemple, certaines personnes marchent-elles constamment sur la route plutôt que sur le trottoir? Ou encore, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas se faire dépasser en marchant? Mais ça, ce sera pour une prochaine Explication.