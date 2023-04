Pourquoi la boîte à gants s'appelle-t-elle comme ça?

Temps de lecture: 3 min

Pourquoi envions-nous l'orgasme des cochons? Les gauchers sont-ils davantage intelligents? Quand il pleut, est-ce que les insectes meurent ou résistent? Vous vous êtes sans doute déjà posé ce genre de questions sans queue ni tête au détour d'une balade, sous la douche ou au cours d'une nuit sans sommeil. Chaque semaine, L'Explication répond à vos interrogations, des plus existentielles aux plus farfelues. Une question? Écrivez à [email protected]

Un vieux sapin parfumé qui ne sent plus rien du tout, une boîte de mouchoirs, ou parfois même un paquet de biscuits entamé: on trouve à peu près tout dans une boîte à gants. En revanche, il est extrêmement rare d'y trouver... des gants.

Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que le nom de ce compartiment fait référence aux gants dans plusieurs langues. En anglais on l'appelle «glove compartment», et «Handschuhfach» en allemand –si vous ne parlez aucune de ces deux langues, on vous l'assure, les deux expressions contiennent le mot «gant». Mais pourquoi lui donner un nom pareil alors qu'on n'y range pas ces accessoires?

Être à la mode et garder ses mains au chaud

Si aujourd'hui cela n'a plus vraiment de sens, la boîte à gants portait parfaitement son nom à l'époque de son invention. Avant même de trouver une place dans les automobiles, les boîtes à gants trônaient dans les entrées des maisons. De la même façon qu'on retire ses chaussures sur le pas de la porte, il fallait ôter ses gants –accessoire phare du XIXe siècle– en rentrant chez soi.

Après plusieurs tentatives de construction et différents modèles, c'est finalement en 1885 que la première voiture fit son apparition: le Benz Patent-Motorwagen Nummer 1, inventé par l'Allemand Carl Benz. À l'époque, ces véhicules étaient dépourvus de toiture, laissant ainsi entrer le froid et la pluie.

Avez-vous déjà essayé de conduire les mains gelées, juste après avoir raclé un pare-brise glacé alors qu'il fait encore nuit, un matin de décembre? Heureusement pour nous, les voitures modernes sont désormais équipées d'un bon chauffage, capable de dérouiller les articulations en moins de deux. Une technologie primordiale pour la survie de nos extrémités en hiver.

Mais en 1885, l'unique moyen de contrer le froid en voiture était tout simplement le port d'une paire de gants. En plus d'être un accessoire très à la mode, il devient rapidement un indispensable pour prendre la route: conduire avec des gants au XIXe siècle, c'est une nécessité.

Ainsi, à l'image des foyers les plus chics, les premiers modèles de voiture intègrent un petit compartiment destiné à y placer ses gants une fois à l'arrêt. Bien que les voitures soient aujourd'hui pourvues d'un toit, pour notre plus grand bonheur, elles ont conservé ce compartiment, bien pratique pour y mettre tout notre bazar.

Une petite histoire de gants

Si un emplacement entier leur était dédié dans cette nouvelle invention que représentait la voiture, c'est parce que les gants avaient une place de choix dans la société de l'époque.

Presque aussi vieux que l'humanité, comme l'explique le site l'Atelier particulier dédié à l'artisanat, les gants accompagnent l'évolution de notre société. Certaines peintures de l'Antiquité, par exemple, représentent des hommes qui en sont pourvus. À l'époque, cet accessoire était principalement un outil de protection lors de la réalisation de travaux manuels.

Sa signification devient tout autre lorsqu'il est adopté par le christianisme, qui en fait un des objets officiels de la parure des évêques. Sa fonction de protection devient alors un symbole d'autorité. Décliné sous plusieurs matières (soie, cuir…), le gant résiste aux différentes époques.

Au XIXe siècle, il devient un accessoire de mode indispensable, très apprécié par la gent féminine. L'universitaire Audrey Colonel l'assure dans ses travaux: les gants sont tellement prisés qu'ils trouvent même leur place à l'Exposition universelle de 1851 à Londres.

Outre l'aspect esthétique et symbolique des gants, n'oublions pas une de leurs fonctions majeures: protéger du froid. Dans les années 1900, la température annuelle moyenne en France était de 11,44°C, contre 13,4°C dans les années 2010.

Bien qu'ils aient peu à peu disparu de nos garde-robes, la boîte à gants, elle, fait de la résistance. Pour les constructeurs automobiles, elle reste indispensable en raison de son aspect pratique. Avec l'arrivée d'un nombre croissant de gadgets électroniques, cet espace de rangement très simple permet d'optimiser l'espace et d'offrir un petit coin «comme à la maison» à l'intérieur de son véhicule.