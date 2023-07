En avion, pourquoi doit-on lever les stores des hublots au décollage?

Temps de lecture: 2 min

Après des heures d'attente à l'aéroport, vous pouvez enfin vous écrouler sur votre siège pour attaquer une sieste, voire une nuit complète. Vous inclinez votre siège, calez votre pull derrière la nuque… Attendez! «Relevez s'il vous plaît le store du hublot, attention au décollage.»

Ne pas obstruer les hublots dans les avions de ligne fait en effet partie du protocole de sécurité, obligatoire pour l'équipage en préparation du décollage et de l'atterrissage. Mais pourquoi?

Anticiper l'évacuation d'urgence

Les hublots des avions de ligne ont plusieurs fonctions. L'une d'entre elles est de permettre à l'équipage (et aux passagers) d'identifier rapidement un problème technique aux abords de l'appareil: fumée, incendie du moteur, casse, etc. L'objectif est de rendre l'évacuation d'urgence la plus efficace possible. Il n'y a pas une seconde à perdre, l'équipage n'en disposant que de quatre-vingt-dix pour évacuer tout le monde en cas d'urgence.

Or, on considère que ces urgences surgissent plus fréquemment au cours du décollage et de l'atterrissage. Sur les 115 accidents enregistrés en 2022, répertoriés dans la base de données Fly Savety , 26% se sont déroulés entre le départ au sol et la montée de l'avion, et 36,5% entre la descente et l'atterrissage. Les accidents en vol, au cours de la période dite «de croisière», représentent tout de même 33,9% du total. Finalement, l'incidence marquée de l'atterrissage et du décollage s'observe lorsqu'on compare la durée de ces périodes: sur un trajet d'1h30 par exemple, ils représentent conjointement 4% du temps de vol, mais 62,4% des urgences.

«Généralement, au décollage et à l'atterrissage, l'avion vole bas, et lentement. Quand des problèmes surviennent, les pilotes ont peu de temps pour réagir», explique Anthony Brickhouse, professeur à l'université d'aéronautique d'Embry-Riddle (Floride), dans une vidéo de Business Insider . A contrario, quand l'avion vole à 36.000 pieds d'altitude (soit près de 11 kilomètres), le pilote peut encore corriger sa trajectoire dans les airs. Quand bien même les deux moteurs s'éteindraient, l'avion ne tombera pas du ciel, il planera. En effet, au cours de cette période de «croisière», un avion de ligne classique perd un kilomètre d'altitude tous les 20km ce qui, en cas de planage, donne une dizaine de minutes au pilote pour trouver un endroit où atterrir.

En revanche, lorsque l'avion est proche du sol, ce temps d'appréhension de l'atterrissage se réduit d'autant. Un décollage ne dure d'ailleurs que 30 à 45 secondes, ce qui rend la prise de décision du pilote très compliquée s'il voit le moteur tomber en panne, ou le train d'atterrissage se bloquer. D'autant plus que l'appareil, roulant sur la piste à plus de 160 km/h, ne peut pas s'arrêter immédiatement. De la même manière, il est plus difficile de ralentir un avion que de le faire accélérer. Or, en ralentissant, un avion est aussi plus vulnérable aux conditions météorologiques, qui peuvent dévier sa trajectoire et provoquer un impact au sol imprévu.

Ces statistiques doivent cependant être prises avec précaution: les accidents restant rares , les chiffres et les tendances qui en découlent peuvent évoluer très rapidement.

Il n'est cependant pas impossible de voir apparaître de futurs avions sans hublots. Si leur ouverture sur l'extérieur permet d'alerter des accidents, leur fonction première reste le maintien de l'équilibre entre la pression de l'air extérieure et intérieure de l'avion. Or, ces ouvertures constituent également des zones fragiles, qui alourdissent considérablement la structure de l'avion. D'après la compagnie Emirates , un avion sans hublots serait 50% plus léger, et la visibilité extérieure pourrait être remplacée par des fenêtres virtuelles, grâce à des caméras extérieures qui restitueraient le paysage.

Admirer la vue n'est pas non plus une futilité. Avoir le store relevé lors du décollage et de l'atterrissage permet aux passagers de s'habituer à la lumière du soleil, et de ne pas être éblouis s'ils doivent être évacués.

Avant de vous endormir, profitez donc du paysage: le sort de l'avion est peut-être entre vos yeux.