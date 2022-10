Vaut-il mieux prendre sa douche le matin ou le soir?

Temps de lecture: 3 min

Pourquoi envions-nous l'orgasme des cochons? Les gauchers sont-ils davantage intelligents? Quand il pleut, est-ce que les insectes meurent ou résistent? Vous vous êtes sans doute déjà posé ce genre de questions sans queue ni tête au détour d'une balade, sous la douche ou au cours d'une nuit sans sommeil. Chaque semaine, L'Explication répond à vos interrogations, des plus existentielles aux plus farfelues. Une question? Écrivez à [email protected]

Le monde se divise en deux catégories: ceux qui se lavent le soir et ceux qui se douchent le matin. Les premiers vous diront qu'après une journée à côtoyer les miasmes et la pollution –sans parler de la transpiration–, un bon coup de savon avant d'aller dormir leur permet de se détendre, d'être propres une fois dans leur lit. Les seconds, en revanche, ne peuvent imaginer un instant se réveiller sans une douche matinale revigorante, au risque de passer la journée dans le coltar. Deux mondes inconciliables, aux arguments qui semblent autant valables les uns que les autres.

Heureusement, la science a son mot à dire sur ce dilemme. Et bien que le bras de fer entre les deux possibilités s'avère particulièrement serré, c'est la douche du soir qui l'emporte. D'une (très) courte tête.

2-1, victoire de la douche du soir

Une fois sur le ring, la balance penche en effet en faveur de la toilette en soirée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une telle habitude permet de débarrasser notre peau de tous les polluants qui s'y sont accumulés durant la journée. Des bactéries et des saletés qui agressent notre microbiote.

Si on regarde d'un peu plus près notre peau, on observe la présence d'une sorte de couche protectrice –ce fameux microbiote–, constituée de micro-organismes divers, notamment de bactéries. Mais alors que la plupart d'entre elles nous sont bénéfiques et vivent en symbiose avec notre corps, certaines agissent comme des agents pathogènes fragilisant l'équilibre de cette couche défensive. Or, tous les endroits que nous traversons au cours de la journée (transports en commun, supermarchés, environnements pollués, etc.) permettent à ces bactéries nuisibles d'élire domicile sur votre corps.

La solution, vous la connaissez désormais: une douche, et au lit. Déjà pour ne pas faire de votre plumard un véritable nid à bactéries, mais aussi pour favoriser un bon renouvellement de votre peau –qui se fait majoritairement la nuit–, sans impuretés pour enrayer le processus. 1-0 pour la douche du soir.

Se laver en fin de soirée permet aussi de se détendre complètement, ce qui favorise un endormissement rapide et efficace. Avec une petite condition: ne pas forcer sur la chaleur de l'eau, au risque de faire monter la température du corps. Il aura dans ce cas besoin de plusieurs minutes pour revenir à une température normale avec, tout le long du processus, une insomnie assurée. Tout de même: 2-0 pour la douche du soir.

De son côté, la douche matinale a un argument phare, souvent brandi avec ferveur par ses défenseurs et confirmé par la science: se laver le matin donne de l'énergie et favorise la circulation sanguine. Là encore, il y a une petite condition. L'eau doit être particulièrement fraîche (pas autant qu'une baignade en mer du Nord en plein hiver, mais au moins assez pour vous donner envie de sortir de la douche au plus vite). 2-1, score final.

Une douche par jour maximum

Au vu des arguments des uns et des autres, on pourrait être tentés de cumuler les deux habitudes: une bonne douche le matin pour attaquer la journée et une le soir pour la conclure en beauté. Mauvaise idée. En plus d'exploser votre empreinte carbone, vous verrez probablement grimper en flèche votre facture d'électricité en deux temps trois mouvements. De son côté, votre peau aussi en prendrait un coup.

Les douches à répétition ont en effet tendance à fragiliser le microbiote. Ce dernier, qui n'a pas le temps de se reconstituer, devient de plus en plus fragile et peine à la longue à faire face aux agressions extérieures. Une douche par jour, c'est donc largement suffisant.

Côté température de l'eau, pas de grande surprise: elle ne doit être ni trop chaude ni trop froide, et idéalement comprise entre 40°C et 43°C. Car si l'eau froide, on l'a vu, peut vous donner un coup de fouet pour la journée, elle peut aussi resserrer les pores et les tissus de l'épiderme, empêchant ainsi une bonne hydratation.