Pourquoi le prince Charles pourrait-il changer de nom une fois couronné?

Temps de lecture: 3 min

Stupeur outre-Manche et dans le monde: la reine Elizabeth II vient de s'éteindre, à l'âge de 96 ans. Son état de santé s'etait dégradé ce jeudi 8 septembre, comme l'ont indiqué ses médecins. Il y a quelques jours encore, bien qu'affaiblie, elle se tenait debout, canne en main et souriante pour nommer la nouvelle Première ministre Liz Truss. Aujourd'hui, le monde pleure sa disparition.

Après plus de soixante-dix ans de règne, beaucoup aimaient à la croire immortelle –comme notre Michel Drucker national. Mais depuis plusieurs années déjà, elle prépare minutieusement sa succession pour éviter, entre autres, un remue-ménage encore plus grand au moment de rendre son dernier souffle. L'ordre de succession est clair: la priorité de l'accès au trône est au premier né du souverain en titre.

Après avoir attendu son couronnement toute sa vie, le prince Charles, fils aîné d'Elizabeth II et du prince Philip, devient donc roi. Vive le roi Charles III! Pas si vite. Il y a fort à parier que l'actuel prince ne choisira pas cette appellation royale. Et on peut le comprendre.

Malédiction tenace

Le futur patron de Buckingham Palace, aujourd'hui âgé de 73 ans, pourrait en toute logique faire comme sa mère et garder son prénom de naissance lors de son couronnement. Le problème, c'est qu'une drôle de malédiction colle à la peau des rois Charles. S'attribuer pareil nom le jour du sacre, c'est donc commencer son règne avec un sacré boulet au pied.

L'héritage des Charles est en effet un tantinet lourd. Prenez Charles Ier par exemple. L'homme a régné en pleine Grande Rébellion (1642 à 1651), avec un résultat peu reluisant. Il finit jugé, puis exécuté le 30 janvier 1649 à Whitehall, près de Westminster. La monarchie est abolie et une «République» est instaurée, avec Oliver Cromwell à sa tête. Une fin funeste pour le premier Charles du nom.

Charles II, le fils de Charles Ier, n'a pas eu meilleur destin. Les malheurs se sont enchaînés sous son règne: une épidémie de peste tout d'abord, puis un incendie ravageur en 1666, connu sous le nom de grand incendie de Londres, a fini de maudire le nom des rois Charles. Pour couronner le tout, il meurt d'une crise d'apoplexie.

Une fois ces paramètre pris en compte, on peut comprendre que le nom de Charles III ne tente guère l'actuel prince. D'autant que le protocole royal l'autorise à changer de nom, si tant est qu'il adopte l'un de ses prénoms secondaires, comme l'ont fait avant lui les rois Édouard VII et Édouard VIII (Albert et David). Alors, comment s'appellera le futur roi?

Philip, George ou... Arthur?

S'il décidait de mettre son premier prénom de côté, Charles aurait le choix entre les trois options suivantes: Philip, George ou Arthur. Le roi Arthur? Voilà un prénom légendaire, qui viendrait donner un coup de peps à la monarchie britannique! Sûrement un tantinet trop funky pour le prince qui, à en croire la presse britannique, aurait déjà avoir jeté son dévolu sur l'un des deux autres: George.

En devenant George VII (oui, il y en a eu six autres avant lui, mais il n'y a pas de malédiction à l'horizon), il rendrait ainsi un bel hommage à son grand-père, le roi George VI. Mieux encore, ce serait l'occasion de rendre un dernier hommage à sa mère, fille aimée de George VI. Un ultime clin d'œil à celle qui aura marqué près d'un siècle d'histoire.

Philip n'est pas non plus à exclure. Ce serait le premier du nom, s'il venait à le choisir. Là encore, prendre ce nom royal ne serait pas sans rendre hommage à un être cher: son père, le prince Philip, décédé le 9 avril 2021 à Windsor, au Royaume-Uni, et mari d'Elizabeth II.

Il faudra encore patienter un peu avant de voir le couronnement du nouveau souverain. Une longue période de deuil est d'abord prévue, qui durera probablement quelques mois. À titre d'exemple, la reine Elizabeth II n'avait été couronnée que le 6 février 1952, seize mois après le décès de son père, le roi George VI.