«Votre numéro a été identifié… Ne quittez pas… Vous avez demandé les sapeurs-pompiers… Nous allons vous répondre...»

– Sapeurs-pompiers…

– Y a un voisin qui a planté un couteau dans la jambe de ma copine, vous pouvez venir s'il vous plaît au 38, rue Saint-Maximin, il est reparti, elle est inconsciente…

– Attendez, 38 rue Saint-Maximin où?

– À Lyon.

– D'accord mais où à Lyon?

– Dans le IIIe.

– Est-ce que ça saigne?

– Oui ça saigne encore.

– Prenez un linge et appuyez sur la plaie.

– Mélissa! Appuie sur la plaie!

– Vous êtes en sécurité?

– Oui… Mais elle est inconsciente.

– Comment ça, elle ne parle plus?

– Non, non, elle est inconsciente. Ça saigne énormément… [...]

– Stimulez-la! Stimulez-la. Appuyez sur la plaie. Ça saigne encore?

– Oui, oui…

– Écoutez-moi bien. La plaie est sur la cuisse?

– Oui, en haut de la cuisse gauche.

– Il faut appuyer très fort sur la plaie. Il faut boucher. Je vous passe le docteur du SAMU.

«Ne raccrochez pas… Les sapeurs-pompiers vont vous mettre en communication… Ne raccrochez pas…»

– Bonsoir, une plaie sur la cuisse gauche, c'est ça? Quel niveau de la cuisse, extérieur ou intérieur?

– Vers l'intérieur. [...]

– Mettez-lui les jambes en l'air, on arrive.

***

Romane Duffourd a choisi le quartier Dauphiné-Montluc pour son calme. C'était le «quartier de prédilection» de sa grande sœur Sasha, qui y avait ses habitudes, pour étudier à l'Université Lyon 3 juste à côté. Ainsi, en septembre 2019, Romane et Sasha avaient emménagé en colocation dans un appartement situé au deuxième étage de l'immeuble du 38, rue Saint-Maximin.

Romane a toujours été une enfant brillante; en matière de réussite –elle a d'ailleurs sauté le CE2– mais aussi de personnalité. Ses proches la décrivent comme «un petit soleil» et «une lumière». Après le bac, Romane entre en première année de médecine. Mais son corps en décide autrement: atteinte d'endométriose, elle ne peut suivre les cours. Elle renonce et s'inscrit à l'Institut supérieur d'optique de Lyon. L'été, elle travaille dans le restaurant de ses parents à Annecy, avec son frère jumeau Nils dont elle est très proche.

À 20 ans, Romane est un aimant. Aux nouveaux de sa promotion, elle présente son cercle d'amis; à ses amis, elle fait découvrir Annecy. «Je viens du Sud, et c'est vrai que c'était un plaisir de la connaître dans le gris de Lyon», se souvient son ami Pol-Antoine. Romane aime le dessin, le piano, l'escalade. Elle est «toujours à fond, quoi qu'on lui propose», et n'a «pas vraiment l'occasion de se reposer», rit sa meilleure amie Mélissa. En décembre 2019, Sasha quitte l'appartement du 38, rue Saint-Maximin. Lucas emménage alors avec Romane: «Je me suis installé chez elle début janvier. Je sortais d'une rupture et ça m'a redonné vie.»

En mars 2020, lorsque le confinement national est annoncé, Sasha, Romane et Nils rentrent chez leurs parents en Haute-Savoie. «Pour la première fois depuis longtemps, on était tous ensemble», sourit leur père. Romane vient de fêter ses 21 ans. À la maison, elle passe ses examens en visio. Elle est acceptée en licence à Paris. Une date de déconfinement est décidée par les autorités: le 11 mai 2020.

Après deux mois passés dans le cocon familial, Romane décide de rentrer dans son appartement lyonnais. Seuls les déplacements de moins de 100 kilomètres sont autorisés. Sur son téléphone, elle calcule la distance, 101 kilomètres, et se dit qu'on ne va pas lui faire d'histoires pour si peu. Son père l'aide à charger sa voiture: «Je lui ai fait le plein, je lui ai lavé les vitres… et je ne l'ai jamais revue.»

«Il n'était pas maître de lui-même, il semblait possédé»

Le samedi 16 mai 2020, Romane et Lucas accueillent leurs copains à la maison. Une fête de déconfinement, ou plutôt une «soirée de retrouvailles», où ils pourront se revoir enfin, jouer aux cartes, et rattraper le temps perdu. La jauge maximale recommandée est de dix personnes, alors Romane et Lucas invitent huit amis. La huitième se désiste.

Mélissa est la première à sonner à la porte, vers 20h30. Les autres invités suivent, jusqu'à 22h30. Une musique d'ambiance passe à travers l'enceinte JBL. «C'était un fond musical, pour s'entendre discuter, parce qu'on avait plein de choses à se dire», relate son amie Morgane. Chacun raconte comment il a vécu le confinement, et ce qu'il compte faire après.

Peu avant minuit, la sonnette de l'appartement retentit. Un son insistant et continu de plusieurs secondes.

Tout le monde pense à la huitième invitée qui se serait finalement débrouillée pour venir. Lucas se lève. Romane, plus près de la porte, lui lance: «J'y vais, j'y vais!» Elle passe derrière le canapé et longe le couloir qui mène à la porte d'entrée. D'un coup, ses amis l'entendent crier. Certains entendent «Ça va pas?», d'autres «Tu es fou?». Maxime, parce qu'on envisage rarement l'indicible arriver dans la chaleur du foyer, se demande si c'est un cri de surprise ou de joie.

Soudain, leur amie recule vers eux, se tenant le bas-ventre. Dans les yeux de Romane, «un regard apeuré et en détresse», tous ses amis lisent la même chose. D'instinct, Romane tente de se cacher dans la cuisine, une petite cuisine ouverte sur le salon. Mélissa se précipite vers elle, suivie de Morgane et Pauline. Romane s'effondre dans ses bras. Mélissa a du sang plein les mains.

Derrière elle, un homme surgit, un couteau en céramique à la main. Il crie: «Ça suffit! Ça suffit!» La lame tachée de sang pointe vers le groupe. «Ça va être une véritable boucherie», pense Gaëlle, une des amies. L'homme s'avance par petits gestes, le regard «noir et perdu», ou au contraire «blanc et sans émotion». Immédiatement, Maxime attrape le tabouret de bar en bois sur lequel il était assis et le met à l'horizontale pour se protéger. Il avance et plus il avance, plus l'homme recule. Dans quelques heures, Pol-Antoine dira aux enquêteurs, à propos de l'homme: «Il n'était pas maître de lui-même, il semblait possédé.»

Peu à peu, l'homme se replie en direction du couloir, puis jusqu'à la porte. Une fois dans la cage d'escalier, il tourne le dos aux étudiants et remonte à toute allure vers l'étage supérieur. Le voisin du troisième. Sans demander leur reste, les amis retournent dans l'appartement et ferment la porte à clé.

«J'essaie de faire un garrot et les minutes se transforment en heures»

Il y a du sang partout. Au sol et sur les murs du couloir. Lucas a perdu connaissance durant quelques secondes. À quatre pattes autour de Romane par terre, les filles tentent de trouver la plaie pour appuyer dessus. «Je n'arrivais pas à savoir d'où ça venait», explique Mélissa. Elles la giflent, la supplient de rester avec elles, mais Romane ne répond pas. Gaëlle s'isole dans la chambre pour appeler les pompiers.

Mélissa attrape un plaid pour empêcher le sang de s'écouler: «J'essaie de faire un garrot et les minutes se transforment en heures», décrit-elle. Jamais elle n'aurait cru qu'un corps pouvait contenir autant de sang. Morgane, elle, dira que le sang, elle ne l'a pas vu. Elle était trop concentrée sur le visage de Romane, lui criant: «Romane, respire!» car à intervalles réguliers la respiration de Romane se coupait. «Elle s'en allait, ça se voyait, elle perdait trop de sang», souffle-t-elle. Au téléphone avec Gaëlle, les secouristes essaient de maîtriser leurs paroles, mais à mesure qu'ils comprennent la localisation de la plaie et l'ampleur de l'hémorragie, leur voix se teinte d'inquiétude.

Très vite, ils arrivent sur place. Immédiatement, ils demandent à Morgane de la lâcher, puis s'agenouillent près du corps de Romane. Sa peau est marbrée de la tête aux pieds. Massage cardiaque. Ils voudraient que les amis puissent évacuer, ne pas les laisser assister à une telle scène, mais l'homme étant toujours dans l'immeuble, les policiers ont donné ordre de rester à l'intérieur.

Au bout d'un moment, les pompiers descendent Romane dans leur camion pour l'emmener à l'hôpital. Une machine fait «bip». Ils préviennent Gaëlle: «Ce n'est pas comme dans les films, ne vous fiez pas au bruit.» Gaëlle voit ses baskets recouvertes de sang. Le camion ne démarre pas de suite. L'état de Romane n'est pas assez stable pour partir. Les mots «pronostic engagé» sont prononcés.

Quand les policiers montent au troisième étage, ils aperçoivent des traces de sang sur les marches. Ils sonnent. Quand la porte de l'appartement s'ouvre, un homme avec des lunettes lève les bras en l'air et leur crie: «J'ai fait une bêtise!» Le contraste frappe les enquêteurs. Alors qu'ils étaient quelques minutes plus tôt dans un lieu «plein de vie», l'appartement de l'homme de 39 ans leur est apparu «austère», «monacal». Le rapport dit «spartiate». Rangé dans le tiroir de la cuisine, un long couteau en céramique blanche a été nettoyé. Sur l'écran de l'ordinateur, une partie de Scrabble est en cours.