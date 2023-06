Madame La Framboise, «Tony Soprano» de la traite de fourrures au XIXe siècle

Temps de lecture: 6 min

Marguerite-Magdelaine (parfois appelée «Madeline») Marcot est née dans le Michigan, en 1780 ou en 1781, d'une mère amérindienne outaouaise (Ottawa en anglais) et d'un père français. La région faisait partie de la Nouvelle-France jusqu'en 1763. Ce type de mariage dit «à la façon du pays» était à l'époque encouragé: les Européens épousant une autochtone s'assuraient un accès plus aisé aux fourrures et aux biens variés constituant la base de l'économie de la région.

De plus, les femmes autochtones maîtrisaient la fabrication des vêtements et des canoës, essentiels pour s'aventurer dans les contrées sauvages. Le rôle prépondérant des femmes Métis dans le développement de cette industrie a amplement été mis en évidence par les historiens.

C'est la fourrure des castors qui est alors la plus recherchée: elle permet de fabriquer les chapeaux de feutre qui coiffent les élégants Européens. Résistant à l'eau et dans le temps, le feutre de castor aurait de plus, selon la légende, possédé le pouvoir d'accroître l'intelligence (s'enduire les cheveux d'huile de castor assurait une mémoire sans faille, promettait la croyance populaire).

Français, Néerlandais ou Britanniques se disputent depuis le début du XVIIe siècle les faveurs des tribus primitives de la région des Grands Lacs: contre des armes, de l'alcool, des couvertures ou des biens en métal (couteaux, articles ménagers variés), ils obtiennent puis exportent des tonnes de peaux vers l'Europe. Leur irruption sur le continent a donné lieu aux terribles guerres franco-iroquoises (ou «guerre des castors»). En cette fin de XVIIIe siècle, quand naît notre héroïne, les conflits semblent un peu apaisés mais la concurrence demeure rude.

Un Métis avec sa femme et son enfant, gravure de Peter Rindisbacher, 1825-1826. | Library and Archives Canada

Madame La Framboise

Le milieu est coupe-gorge. Marguerite-Magdelaine n'a que 2 ans quand son père, Jean-Baptiste Marcot, meurt assassiné. Ses congénères ont la gâchette facile et les idées courtes –l'effet du castor sur l'intelligence semble usurpée. Le commerce de la fourrure et des peaux attise les convoitises et les règles (floues) encadrant cette activité sont aussi mouvantes que les populations. Sa veuve Marie Nekesh Amighissen, chassée par la Révolution américaine, quitte le comptoir de traite où le couple s'était installé. Elle élit domicile avec ses sept enfants sur l'île de Mackinac, à la jointure des lacs Huron et Michigan.

Marguerite-Magdelaine, ses frères et sœurs y sont baptisés par un prêtre catholique. La région est un haut lieu de commerce, ce qui permet aux enfants, et notamment à Marguerite-Magdelaine ainsi qu'à sa sœur Thérèse, de développer rapidement leurs connaissances linguistiques. Elles ne savent ni lire ni écrire mais elles parlent le français, l'anglais et maîtrisent plusieurs langues natives.

Marguerite-Magdelaine est âgée de 13 ou 14 ans quand elle épouse Joseph La Framboise (1765-1806). Comme ses parents, elle se marie «à la façon du pays». Les tribus amérindiennes étant principalement basées sur le matriarcat, les femmes y sont respectées et valorisées: sa jeune épouse fait figure de sésame pour Joseph. Elle-même semble prendre plaisir à ce mode de vie. Elle traduit, gagne la confiance des «fournisseurs» et se révèle particulièrement douée en affaires. Marguerite-Magdelaine forme avec son époux une équipe soudée; ils ne tardent pas à prospérer.

Le feutre de castor a été plébiscité par les Européens pendant trois siècles. Cette convoitise donne lieu à une longue période de guerre en Amérique du Nord, aux conséquences dramatiques pour les confédérations amérindiennes.

Évolution des chapeaux faits de peau de castor, 1892. | Londres, E. Stanford via Wikimedia Commons

Coureuse des bois et tradeuse

Grâce à ses acquis linguistiques et son réseau, elle crée avec Joseph plusieurs comptoirs de commerce dans la région. Selon un rite immuable, le couple part chaque automne chargé de biens venus d'Europe qu'il échange aux Amérindiens contre les fourrures qu'il ramène au printemps. L'intrépide Marguerite-Magdelaine / Madeline ne craint ni la rudesse du climat ni les dangers: elle impose le respect et excelle dans l'arbitrage, négociant à bas prix la fourrure dans les régions les plus isolées ou les biens de consommation courante en ville afin de s'assurer une rondelette marge de profit.

Maintenant qu'elle en a les moyens, elle décide d'envoyer ses enfants, dont ses deux filles, étudier à Montréal. Marguerite-Magdelaine n'a pas eu la chance d'apprendre à lire et à écrire, contrairement à certains de ses aînés: le décès de Jean-Baptiste a laissé sa mère dans le dénuement. Elle sait l'importance de l'éducation, même si ses propres lacunes ne l'ont pas l'empêchée de continuer à développer sa florissante entreprise: le couple établit bientôt le premier lieu de commerce physique de la région, sorte de place de marché professionnelle.

Mais en 1806, Joseph est tué par un indigène (il existe plusieurs variantes à l'histoire: ce dernier aurait été furieux en le voyant s'agenouiller pour prier, ou bien pour s'être vu refuser de l'alcool par Joseph). Marguerite-Magdelaine se retrouve seule, mais pas démunie. Bien au contraire. La disparition de Joseph va lui permettre de déployer pleinement ses ailes. Elle se retrouve avec les pleins pouvoirs, tenant en main les rênes de leur compagnie, mais également dotée du pouvoir de vie ou de mort sur le meurtrier.

Pour toutes les occasions particulières, Marguerite-Magdelaine revêtait le costume traditionnel outaouais de ses ancêtres.

Marguerite-Magdelaine, la Ma-Ma

En véritable cheffe de mafia (telle une Carmela Soprano qui aurait dû chausser les mocassins de Tony –ou simplement comme Tony, considérant que l'époque ne devait certainement pas être à la négociation paisible), la jeune femme de 25 ans part à Montréal régler la succession de son mari. Puis elle prend une décision radicale: elle choisit de pardonner à l'assassin de Joseph. Par grandeur d'âme ou en fine stratège? La décision vient nourrir sa réputation, son nom circule de plus en plus loin. La légende de Marguerite-Magdelaine force le respect, ce qui lui permet d'établir de nouveaux comptoirs plus loin, à l'ouest et à l'est de la péninsule.

Non seulement elle parvient à survivre dans un secteur sans pitié, un milieu d'hommes, mais elle se vanter de gagner bien mieux sa vie qu'eux. On estime à environ 1.000 dollars le revenu annuel d'un trafiquant de fourrures à l'époque: des historiens assurent que Madeline pouvait gagner dix fois cette somme (jusqu'à 250.000 dollars actuels). La Framboise «a la réputation de ne pas être une femme ordinaire –pour avoir réussi dans une spécialité commerciale exclusivement réservée aux hommes» dans le «Pays d'en haut», ce «pays des sauvages».

Mais elle ne s'est pas fait que des amis: elle doit notamment se battre contre la toute-puissante American Fur Company de John Jacob Astor. Ce dernier, Allemand exilé en Amérique, a bâti sa fortune sur le trafic d'opium en Chine, le développement immobilier à New York et le commerce de la fourrure. Le fondateur de la dynastie des Astor (l'un des noms indissociables de la prospérité industrielle des États-Unis, aux côtés des Vanderbilt et autres Rockefeller) est le premier multimillionnaire américain.

Pas de prisonniers

On s'en doute: Astor ne s'encombre pas de prisonniers. Peut-on raisonnablement imaginer que Marguerite-Magdelaine, en dépit de ses associations avec sa sœur Thérèse (également impliquée avec succès dans la traite de fourrures) ou de ses racines et accointances amérindiennes, a dû faire preuve de beaucoup d'astuce ou certaines concessions à la morale pour ne pas voir son business totalement anéanti dans cette lutte du pot de fer contre le pot de terre?

Marguerite-Magdelaine tient le cap. Après la mort de son mari, elle a appris à lire et à écrire. Astor n'est pas son seul concurrent, le secteur est un véritable terrain miné. Ses détracteurs sont nombreux: la femme n'est pas docile et refuse de suivre certains petits arrangements établis entre ses adversaires, notamment ceux touchant à la vente d'alcool aux Amérindiens.

Maligne, elle accepte finalement en 1818 de travailler pour l'American Fur Company. Le gouvernement américain a assuré un an plus tôt à Astor le monopole du commerce de la fourrure en faisant passer une loi protectionniste visant à exclure du juteux marché les compagnies étrangères. Protégée, Marguerite-Magdelaine étend encore son territoire. Sa fortune est faite.

Un président et Tocqueville

Elle a une autre raison de se réjouir. Sa fille Josette vient d'épouser le capitaine de Fort Mackinac. Il s'appelle Benjamin Kendrick Pierce, son frère cadet Franklin deviendra le 14e président des États-Unis d'Amérique. Marguerite-Magdelaine étant en voyage d'affaires le jour du mariage, une autre cérémonie est organisée à son retour. Elle porte, comme elle l'a toujours fait, son costume traditionnel outaouais pour l'occasion.

Astor veut faire de Mackinac la métropole du commerce de fourrures. Marguerite-Magdelaine, alors dans la quarantaine, s'assure un avenir paisible en lui vendant sa compagnie. Au sein de sa grande demeure, elle ouvre une école catholique pour les enfants amérindiens. Dans les années 1830 et 1840 (elle s'éteint en 1846), elle se consacre à sa famille et accueille de nombreux visiteurs, dont Alexis de Tocqueville.

Maison de Marguerite-Magdelaine La Framboise à Mackinac. | rootsweb.com via Wikimedia Commons

L'auteur de De la démocratie en Amérique raconte leur rencontre dans son «cahier portatif». L'épisode, consigné à la date du 7 août 1831, sera plus tard publié dans l'ouvrage Quinze jours dans le désert américain: «Madame Framboise. Sang indien. Détails intéressants sur sa vie.» Il termine par ces mots, qui auraient pu faire figure d'épitaphe: «Femme très respectable.» En tous les cas, qui savait se faire respecter.