Violette Nozière, l'empoisonneuse qui a littéralement tué le père

Dans l'histoire judiciaire, on a souvent ramené les criminelles à leur statut de femmes. Dans les années 1970, encore beaucoup d'ouvrages de criminologie affirmaient par exemple que la prostitution était une «criminalité naturelle» pour la femme. Les crimes des femmes étaient donc liés à leurs corps et à la façon dont elles l'utilisaient, c'est-à-dire à leur sexualité. S'il y a bien une affaire dans laquelle le comportement sexuel de la criminelle a été au centre des débats, c'est celle de Violette Nozière.

Le 21 août 1933, à Paris, cette femme de 18 ans, issue d'un milieu modeste, assassine son père en l'empoisonnant. Sa mère elle aussi a bu le poison, mais elle a survécu. Non seulement Violette tue son père –crime suprême s'il en est–, mais elle dénonce aussi l'inceste qu'elle a subi. Or, pour la société conservatrice, parler de ce sujet est encore plus grave que le crime lui-même.

Un passé qui pèse lourd

Le 10 octobre 1934, Violette Nozière entre dans la salle d'audience de la cour d'assises de la Seine, à Paris. Elle a l'air aussi apprêtée qu'accablée. Élégante, elle offre l'image d'une féminité à la fois assumée, dangereuse et faible, avec quelque chose d'un peu pathétique. Comment le crime peut-il être si dérangeant et la criminelle si ordinaire?

Violette Nozière risque sa tête au cours de ce procès. D'ordinaire, à cette époque, la tradition judiciaire voulait que les femmes échappent à la guillotine –un signe de compassion ou de pitié de cette justice d'hommes pour le sexe faible. Mais pour elle, cela risque d'être différent.

Car on n'empoisonne pas son père, on n'essaie pas de se justifier en insultant sa mémoire, en inventant des atrocités dont on ne peut même pas dire le nom en public. Surtout si on a, comme elle, un passé de débauchée, de dépravée, qui ne peut certainement pas être vu comme une quête d'émancipation.

La fleur du mal

Violette Nozière grandit avec ce qui ressemble à la fois à une soif de liberté et à un mépris croissant pour le milieu dont elle est issue. La condition plutôt modeste de ses parents, qui viennent du milieu ouvrier, lui semble peut-être rapidement être un frein, une limite, à ses envies, ses perspectives. Toujours est-il que les ambitions que ses parents ont pour elle sont étriquées, normées; elles correspondent à un milieu donné, à une époque donnée.

Alors que jusqu'à ses 12 ou 13 ans, c'est une élève sérieuse, les choses se dégradent par la suite. Elle devient insolente, sèche les cours. Dans l'un de ses bulletins scolaires, un professeur la décrit ainsi: «Paresseuse, sournoise, hypocrite et dévergondée. D'un exemple déplorable pour ses camarades.» Mais pour s'amuser, pour sortir au café, dans les brasseries, il faut de l'argent. Alors, elle va le chercher directement là où il est: elle vole dans les poches de ses parents, ou chez les commerçants de son quartier.

Violette Nozière dans les couloirs de l'instruction en 1933. | Agence de presse Meurisse via Wikimedia Commons

Si la jeune Violette Nozière a des envies qui ne correspondent pas à son milieu modeste, elles ne collent pas non plus à son genre. Car sa liberté, elle l'applique dans tous les aspects de sa vie, y compris les plus intimes: dans son rapport à son corps et à sa sexualité. Elle pose nue dans un magazine pour de l'argent, elle a des amants… Un journaliste de Paris-Soir dira d'ailleurs que «Violette s'adonnait à la débauche la plus vile, à l'âge où l'on joue encore à la poupée».

Petit à petit, Germaine et Baptiste, ses parents, deviennent ses principaux ennemis. D'ailleurs, elle a commencé à s'inventer une autre famille, elle ment à ses camarades du Quartier latin, se présente comme une bourgeoise, une fille d'ingénieur. Elle s'éloigne de ses parents et de tout ce qu'ils représentent. Une frustration, une colère sourde montent dans son esprit, jusqu'à atteindre un point de non-retour. Pour qu'elle puisse être libre, ses parents doivent disparaître. À moins que ce ne soit pour se libérer d'autre chose?

Quoiqu'il en soit, sous un faux prétexte, elle convainc un jour Germaine et Baptiste Nozière de prendre des barbituriques. Mais la dose est trop faible. Ses parents font tout de même un malaise avant qu'un début d'incendie ne se déclare dans l'appartement. Les voisins sont alertés par Violette; son père et sa mère sont emmenés à l'hôpital. Leur évanouissement est mis sur le compte de la fumée toxique et toute la famille retourne rapidement dans le deux pièces cuisine. Près de cinq mois plus tard, Violette Nozière renouvelle l'expérience. Cette fois, avec plus de succès.

Dans la nuit du 22 au 23 août 1933, l'appartement du 6e étage du 9, rue de Madagascar (XIIe arrondissement de Paris) est devenu une scène de crime. Le procès-verbal de la police indique: «La salle à manger, traces de sang sur le traversin, le drap du lit, sur le mur, par terre». | Archives de Paris via Wikimedia Commons

Tuer, voler, et puis, danser

Violette Nozière s'est laissée engloutir par sa haine. Sa haine de la petite vie menée par ses géniteurs, sa haine d'un système qui la voudrait ailleurs, autrement; qui la voudrait sage, et docile, et obéissante. Sa haine de son père, aussi. Alors après une énième dispute, elle verse une très grande dose de pilules écrasées dans les verres de vin de ses parents. Elle leur dit faisons la paix, trinquons.

Le père s'effondre, raide mort. Violette vide alors ses poches, les tiroirs, récupère 3.000 francs (2.328 euros) et quitte l'appartement. Le lendemain, elle enchaîne un rendez-vous chez le coiffeur, un déjeuner, un peu de shopping, puis, le soir, elle retrouve une amie pour aller danser à Montmartre. Par la suite, cet emploi du temps sera largement utilisé contre elle, comme une illustration de sa cruauté, de son absence totale de remords.

Après le bal, elle retourne chez ses parents, allume le gaz pour faire croire à un suicide et file alerter ses voisins. Quand les secours arrivent, ils constatent le décès de Baptiste Nozière; Germaine Nozière, elle, est encore vivante. Leur fille, qui s'est enfuie entretemps, est arrêtée une semaine après son crime.

Une déflagration médiatique

Tout choque dans cette histoire: le crime, le statut de la victime, la coupable. En tuant son père, le chef de famille, Violette récupère le pouvoir, le contrôle et la narration de sa vie et de son futur. Et c'est justement pour ça que le parricide figure tout en haut de la hiérarchie criminelle.

Le poison n'est pas anecdotique non plus dans cette histoire. Un psychiatre écrit à l'époque des faits dans un journal que «Violette Nozière, c'est l'éternelle histoire des empoisonneuses, l'histoire des crimes essentiellement féminins». Une nouvelle fois, on revient au corps des femmes, à la nature féminine, à l'essence qui fait d'un crime un crime de femme.

Au XIXe siècle, les criminologues expliquent qu'on ne trouve que deux motifs à l'empoisonnement: la cupidité ou la débauche. Or, dans le cas de Violette Nozière, ce sont les deux. Non seulement elle a tué lâchement, par le poison, pour de l'argent, mais en plus, cette somme, elle la dépense pour s'acheter des robes et se payer des hôtels chics où elle couche avec ses amants.

Au moment de son arrestation, la jeune femme ne se contente pas uniquement de confesser son crime, elle le justifie également. Elle raconte au juge d'instruction les sévices et les viols qu'elle subit depuis l'âge de 12 ans. Ce faisant, elle tue l'image du père, la mémoire d'un mort qui incarne, en tant qu'homme et en tant que chef de famille, la pierre angulaire de la société de l'époque.

Le 2 septembre 1933, Le Petit Parisien raconte la colère de Germaine Nozière envers sa fille. | Le Petit Parisien via Wikimedia Commons

Le commissaire en charge de l'enquête prend au sérieux les déclarations de Violette Nozière. En tout cas, il ne les rejette pas en bloc par principe, ce qui le distingue déjà de la grande majorité de ses collègues. Alors, il cherche, il tente d'explorer cette piste. Il trouve des éléments qui, s'ils ne constituent pas une preuve irréfutable de l'inceste, remettent en question la moralité de Baptiste Nozière. Des ouvrages pornographiques et des tissus souillés sont par exemple retrouvées là où sa fille l'avait indiqué.

On trouve certaines personnalités publiques, comme Louis Aragon ou Marcel Aymé, pour prendre la défense de Violette Nozière, qui incarne pour eux une certaine forme de l'oppression bourgeoise et capitaliste. Ils ne sont pas nombreux, mais ils permettent d'offrir un autre récit à l'affaire, de se placer du côté de la vérité de Violette.

Le tabou de l'inceste, jusqu'au bout

Le procès s'ouvre le 10 octobre 1934 et Violette Nozière est donc accusée d'avoir, «le 23 mars 1933, tenté de donner volontairement la mort à ses père et mère légitimes par l'administration de substances susceptibles de la donner plus ou moins promptement, et le 21 août 1933, volontairement donné la mort à son père légitime et tenté de la donner à sa mère légitime par les mêmes moyens».

Fait unique en son genre, sa propre mère se constitue partie civile contre elle. La première journée d'audience est consacrée à la personnalité de la criminelle. Alors que son avocat interroge Germaine Nozière à propos des accusations portées par sa fille à l'encontre de son mari, l'auditoire se scandalise. Le président intervient: «Les jurés savent tous de quoi il s'agit: voyons s'il en est un seul qui souhaite que nous insistions, qu'il lève la main!»

Maître René de Vésinne-Larue, l'avocat de Violette, veut changer la dimension de ce procès, le ramener à l'échelle d'une enfant, d'une petite fille, pas d'une grande criminelle.

Une partie de la presse soulignera ensuite que ces détails sordides n'auraient pas dû être mentionnés. L'inceste ne peut pas encore exister dans une cour d'assises. D'ailleurs, Violette Nozière ne réitérera pas, pendant l'audience, ses accusations de viol.

Mais un premier rebondissement intervient lors de la plaidoirie de l'avocat de Germaine Nozière. Il la conclut par les mots suivants: «J'ai reçu ce matin dans mon cabinet la visite de Mme Nozière, vivante statue du désespoir, et m'a dit “Vous direz à Violette que quelle que soit ma situation douloureuse, je lui pardonne le mal qu'elle m'a fait. Je lui pardonne même son mensonge.” Elle m'a chargé, messieurs, de vous demander de n'être pas impitoyables envers sa fille. [...] La partie civile se désiste.»

Germaine Nozière à la barre des témoins en 1934, accompagnée de son avocat, Maître Boitel. | Agence de presse Meurisse via Wikimedia Commons

Aux yeux des médias, Germaine incarne la moralité, la droiture: elle a défendu la mémoire de son mari avant de prendre, in extremis, la défense de son enfant. C'est ce qu'on attend d'une femme, somme toute. L'avocat général reste lui aussi dans son rôle. Après avoir considéré que les qualités du père Nozière rendaient inadmissibles les accusations de de sa fille, il la qualifie de vicieuse, de dévergondée, de dépensière, de menteuse cynique et vaniteuse.

L'atmosphère est électrique. Maître René de Vésinne-Larue, l'avocat de Violette, prend ensuite la parole. Il veut changer la dimension de ce procès, le ramener à l'échelle d'une enfant, d'une petite fille, pas d'une grande criminelle. L'enjeu est de sauver la tête de sa cliente. Il sait que la peine sera lourde, mais il espère obtenir des circonstances atténuantes afin d'éloigner la guillotine. Et puis, il évoque l'inceste. De manière détournée, implicite, mais il l'évoque.

Moins d'une heure après la fin des plaidoiries, le verdict tombe: la peine de mort est prononcée à l'encontre de Violette Nozière. À l'image du reste du pays, les douze hommes jurés n'ont pu ne serait-ce qu'envisager que la jeune fille disait vrai. Elle part pour la centrale de Haguenau, en Alsace, enchaînée avec quatorze autres femmes.

Ce qui est extraordinaire, c'est que la peine de celle qu'on a haïe et méprisée va finalement être commuée en travaux forcés à perpétuité, avant d'être réduite à douze ans. Finalement graciée en novembre 1945, Violette Nozière a bénéficié d'une exceptionnelle mesure de réhabilitation trente ans après son procès.