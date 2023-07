Le terroriste est une femme: le cas Inès Madani

Temps de lecture: 10 min

Pour quiconque passe un peu de temps dans un tribunal, il est flagrant qu'on y voit peu de femmes sur le banc des accusés. Mais il est des crimes où les femmes sont presque surreprésentées, si l'on compare avec les statistiques générales de la délinquance féminine par rapport à celle des hommes. C'est notamment le cas en matière de terrorisme. Selon les chiffres d'un rapport des Nations unies paru en 2019, le nombre de femmes impliquées dans des dossiers de terrorisme, notamment djihadistes, est en augmentation.

Pourtant, pendant longtemps, la violence politique et idéologique des femmes n'a pas été prise au sérieux. D'une certaine façon, elles étaient toujours plus ou moins victimes. C'est d'ailleurs pour cela que, jusqu'en 2016, les femmes qui revenaient de Syrie ou d'Irak n'étaient pas nécessairement inquiétées par la justice française. Mais ça, c'était jusqu'à ce que deux jeunes femmes de 19 et 29 ans installent des bonbonnes de gaz dans une voiture, les recouvrent de gasoil et tentent de la faire exploser près de la cathédrale Notre-Dame de Paris en septembre 2016.

Pour la première fois, sur son territoire, la France fait face à un commando de femmes djihadistes. Pour la première fois, des femmes sont considérées comme étant à la tête d'une cellule et d'un projet terroriste. Et pour la première fois, elles sont appréhendées comme telles par l'institution judiciaire. Cette affaire, c'est celle dite des «bonbonnes de gaz» de Notre-Dame. C'est celle d'Inès Madani.

Un procès de femmes

Lundi 23 septembre 2019. La cour d'assises spéciale de Paris doit juger huit personnes pour tentative d'attentat à la voiture piégée et ses suites, dont deux tentatives d'assassinat sur des policiers. Parmi les accusés: cinq femmes et trois hommes. Mais, et c'est bien la spécificité du procès qui s'ouvre, ce ne sont pas ces trois hommes qui sont au cœur de l'affaire.

Non, dans ce procès, ce sont les femmes qui comptent. Parmi les cinq accusées, il y en quatre qui intéressent particulièrement la cour, quatre qui doivent répondre des charges les plus graves. Elles s'appellent Ornella, Sarah, Amel et Inès. Inès Madani. C'est sur elle que va se polariser le procès.

C'est elle qui est considérée comme le cerveau de ce qui aurait pu être l'un des attentats les plus meurtriers de l'histoire du terrorisme djihadiste en France. Et aussi parce que, quand elle a tenté de faire exploser une voiture remplie de bonbonnes de gaz, Inès Madani avait à peine 19 ans. C'est elle, cette gamine qui intrigue, qui déstabilise.

Quand le procès débute, trois ans après les faits, elle a 22 ans. Non seulement c'est le premier grand procès de terrorisme islamiste depuis les attentats de 2015, mais surtout, jamais, dans l'histoire judiciaire française, un box de cour d'assises n'avait accueilli un commando djihadiste composé exclusivement de femmes. Or, ce n'est pas l'image que la justice ou l'opinion publique avait du djihad.

Rappel des faits: Peugeot 607, bonbonnes, gasoil et cigarettes

Dans un procès, on commence toujours par faire un genre de résumé du crime ou du délit qui va être traité par le tribunal. On dit qu'on procède à la lecture des charges d'accusation. Et les faits, les voici.

Au tout petit matin du dimanche 4 septembre 2016, une Peugeot 607 s'arrête dans une rue animée du Ve arrondissement de Paris (précisément au 43 rue de la Bûcherie, près du quai de Montebello). On est juste à côté de la cathédrale de Notre-Dame, à moins de 200 mètres. Au début, personne ne remarque la voiture. Les minutes passent, puis les heures. Un serveur de l'un des bars de la rue finit par s'intéresser au véhicule, sans plaque d'immatriculation. Il appelle la police, qui arrive... plus de trois heures plus tard.

Quand ils arrivent sur place, les enquêteurs découvrent que le véhicule est rempli de six bonbonnes de gaz (cinq pleines dans le coffre et une vide sur le siège passager), destinées à exploser sous la combustion de cigarettes allumées, déposées exprès dans l'habitacle. Trois bouteilles de gasoil sont également retrouvées dans le coffre et l'habitacle est imbibé d'hydrocarbure. Ce qui est intéressant, c'est que si la piste terroriste n'est pas encore confirmée, les médias genrent immédiatement les suspects au masculin. Question d'habitude sûrement, et d'a priori, peut-être.

Grâce aux empreintes laissées dans la voiture et au nom du propriétaire de la Peugeot, les enquêteurs remontent rapidement la piste de deux jeunes femmes. Ornella Gilligmann, mère de famille de 29 ans, est arrêtée la première, trois jours à peine après les événements, alors qu'elle prenait la fuite vers le sud de la France avec son mari. Elle était fichée S pour avoir tenté de partir en Syrie.

Et puis Inès Madani donc. Qui elle, n'a pas fui. Au contraire... Quand elle réalise que l'attentat a échoué, elle se rend à Boussy-Saint-Antoine (au sud-est de Paris, dans l'Essonne), pour rejoindre deux autres femmes: Amel Sakaou et Sarah Hervouët. Elles se cachent toutes les trois dans l'appartement d'Amel et imaginent une autre action, un autre attentat. Il y a une rage, une violence qui se répand et s'alimente entre ces trois femmes. Et quand elles apprennent la présence de policiers dans le quartier, elles tentent leur chance.

Inès Madani était en contact direct avec Rachid Kassim, personnage important de Daech, chargé d'organiser des attaques sur le territoire français.

Alors, le 8 septembre 2016, quatre jours après la tentative d'attentat à la voiture remplie de bonbonnes de gaz, les trois femmes sortent de l'appartement, munies de couteaux de cuisine. Elles sont déterminées. Mais tout ne se déroule pas comme prévu. Depuis quelque temps, l'appartement d'Amel Sakaou est surveillé par les services de renseignement. Tout comme le téléphone de Sarah Hervouët. Quand les enquêteurs découvrent que le téléphone de Sarah borne au même endroit que celui d'Amel, ils se tiennent prêts.

À 19h, trois femmes –deux en djilbab et une troisième vêtue d'un jogging et d'une casquette– sortent sur le parking où sont postés les policiers. Sarah Hervouët se met à courir en direction du véhicule banalisé à l'intérieur duquel se trouvait un policier. Elle lui assène un violent coup de couteau dans l'épaule gauche. Se trouvant face à un policier arrivant dans l'autre sens, Inès Madani se jette sur lui un couteau à la main. Il lui tire dessus quatre fois et la blesse aux jambes.

L'arrestation d'Ornella Gilligmann, d'Inès Madani, de Sarah Hervouët, d'Amel Sakaou, puis les perquisitions à leurs domiciles, viennent confirment l'hypothèse de l'attentat djihadiste. Mais les enquêteurs n'avaient pas imaginé qu'en mettant la main sur ces femmes, ils venaient en réalité de réaliser un véritable coup de filet sur tout un réseau terroriste.

Un réseau féminin autour d'une jeune meneuse

Ce que les enquêteurs découvrent, c'est que celle qui est au centre de la toile, celle qui les relie tous, c'est Inès Madani. La plus jeune protagoniste du réseau. C'est elle qui a recruté Ornella Gilligmann sur internet, par l'intermédiaire de la messagerie Telegram. C'est elle qui a réuni Amel Sakaou et Sarah Hervouët, les deux femmes avec lesquelles elle a attaqué les policiers à Boussy-Saint-Antoine.

Sarah Hervouët, à 23 ans seulement, est déjà bien connue des policiers français: elle a été fiancée «numériquement» à trois hommes tristement connus de l'organisation terroriste État islamique (Daech). Inès Madani était aussi en contact direct avec Rachid Kassim, personnage français extrêmement important de Daech, chargé d'étendre l'idéologie djihadiste depuis la zone irako-syrienne grâce aux réseaux sociaux. Il était aussi chargé d'organiser, à distance, des attaques sur le territoire français et européen.

Si les stratégies mises en place par Inès Madani et ses complices étaient loin d'être parfaites, ou très précises, il n'empêche qu'on assiste à la construction d'un réseau, de méthodes d'actions élaborées par des femmes, autour de femmes. Et au lendemain de ces annonces, tout le monde se pose la même question: a-t-on sous-estimé la place des femmes dans le terrorisme djihadiste?

La première personne qui va éclaircir une partie des zones d'ombre, c'est l'une des terroristes elle-même: Ornella Gilligmann, mère de famille de 29 ans. Elle précise tout de suite qu'elle n'a rien à voir avec l'attaque aux couteaux contre les policiers et qu'elle n'a jamais été en contact avec Sarah Hervouët ou Amel Sakaou. C'est Inès Madani qui les connaissait.

Sur la voiture piégée, Ornella Gilligmann raconte qu'elle et Inès Madani ont bien laissé le véhicule prêt à exploser. Que si l'explosion n'a pas eu lieu, c'est parce qu'elles ont utilisé du gasoil, en non de l'essence. Or, c'est l'essence qui est bien plus inflammable...

Une erreur de débutante? Non, selon Ornella Gilligmann. C'est elle qui a eu cette idée, espérant secrètement éviter un carnage sans qu'Inès Madani ne soit au courant. La jeune femme raconte ensuite qu'après avoir abandonné la voiture, elle se sépare de sa complice et rentre chez elle. Paniquée, elle décide alors de prendre la fuite avec son mari et ses enfants.

Alias masculin et manipulation: qui est vraiment Inès Madani?

Dans l'ensemble, les déclarations d'Ornella Gilligmann tendent à identifier Inès Madani non seulement comme la leadeuse du projet d'attentat, comme celle qui était à l'initiative de l'action, mais aussi comme quelqu'un qui avait un genre ascendant sur elle, une sorte d'emprise. Mais comment une femme presque trentenaire, mariée et mère de deux enfants, se retrouve-t-elle dans une telle situation d'emprise?

Surtout vis-à-vis d'une jeune femme, à peine majeure, qu'elle dit n'avoir jamais rencontré physiquement jusqu'au soir du samedi 3 septembre? Réponse d'Ornella Gilligmann: «C'est à cause d'Abou Omar...» Abou Omar, un homme qu'elle rencontre sur une application de messagerie (Telegram), qui se présente comme un djihadiste parti Syrie. Il semble maîtriser parfaitement les éléments de langage de Daech pour recruter des femmes et sait aussi parfaitement utiliser les réseaux sociaux à son avantage.

On retrouve une grande dimension séductrice et érotique dans les échanges entre Abou Omar et Ornella Gilligmann. Dans le courant du mois d'août 2016, quelques semaines avant l'attentat raté, les enquêteurs décomptent plus de 4.000 messages, appels ou notes vocales échangés entre le jeune homme et la mère de famille. Ornella Gilligmann explique être tombée amoureuse d'Abou Omar, et c'est surtout sous cet angle qu'elle justifie sa radicalisation.

Par contre, ce qu'Ornella Gilligmann ignorait, ce que la police découvre après son arrestation, c'est qu'Abou Omar n'existe pas. Qu'il n'a jamais existé. Car Abou Omar est en réalité Inès Madani.

Radicalisation tragique et rêve brisé

Après cette découverte, les enquêteurs se concentrent sur Inès Madani, qui devient l'élément central de leurs investigations. Au-delà de la tentative d'attentat à la voiture piégée, la radicalisation et la violence de la jeune femme transparaissent dans toute sa vie numérique. On trouve par exemple des traces d'elle, tout juste majeure, dès 2015 dans un groupe djihadiste sur Telegram, baptisé «Ansar Dawla».

Inès Madani gère le groupe, mais pas sous son vrai nom. Ni sous son vrai genre. La jeune femme a plusieurs pseudonyme, comme Abou Omar ou Abou Souleymane, qui serait un combattant passé par Raqqa en Syrie et revenu à Paris pour commettre un attentat.

Inès Madani sait que le suicide est un pêché dans sa religion. C'est là que le djihad lui offre une «solution», car «mourir en martyre» est autorisé...

Ce qui est sûr, c'est que le profil d'Inès diffère de celui de ses complices: il est définitivement plus politique. Pour s'expliquer, Inès Madani parle d'Anissa, une femme dont elle était assez proche, dont elle gardait les enfants, et qui est partie en Syrie en 2014. Elle raconte que c'est ce départ qui l'a fait s'intéresser à l'organisation État islamique. Et qu'au début, ce qu'elle voulait surtout, c'était partir en Syrie. Elle a essayé en 2016, mais ca n'a pas fonctionné et elle a été fichée S.

Les sœurs et les parents d'Inès Madani confirment avoir vu sombrer cette adolescente, qui avait un rapport au corps compliqué. D'abord parce qu'elle était complexée par son poids. Ensuite parce qu'une hernie au dos l'a empêchée de poursuivre son rêve d'enfant, celui de devenir pâtissière.

Puis il y a les deux agressions sexuelles dont elle a été victime et qu'elle rapporte. Sa décision de porter le voile intervient d'ailleurs à ce moment-là. Et avec son corps, c'est l'image qu'elle a d'elle-même qui se brouille. Ce qui se traduit par deux dynamiques singulières dans le profil de la jeune femme: sa volonté de se faire passer pour un homme sur internet, quand elle cherche à recruter d'autres femmes, et son envie de mourir, coûte que coûte.

Les envies suicidaires sont déjà présentes dans la vie d'Inès Madani avant sa radicalisation. Mais elle sait que le suicide est un pêché dans sa religion, comme dans toutes les autres d'ailleurs. C'est là que le djihad lui offre une «solution» en quelque sorte, car «mourir en martyre» est autorisé... Mais ces pulsions sont-elles encore, toujours, dangereuses? Car c'est bien là la question finale de ce procès, trois ans après les attaques.

Pour le tout premier réquisitoire du nouveau parquet national antiterroriste, la réponse est claire: il ne faut prendre aucun risque. Le 14 octobre 2019, le parquet conclut: «Nous ne pouvons pas prédire l'avenir. Et une récidive en matière de terrorisme aujourd'hui, c'est commettre un attentat.» Ce sera trente ans d'emprisonnement à l'encontre d'Inès Madani (une peine confirmée en appel en juin 2021) et vingt-cinq contre sa complice Ornella Gilligmann. Sarah Hervouët et Amel Sakaou sont, elles, condamnées à vingt ans de prison. La sentence qui vient, pour la première fois, sanctionner le djihad au féminin, est sévère.