Le procès de Marie-Antoinette, reine haïe, n'était pas seulement celui de la monarchie

Temps de lecture: 12 min

Accusée de trahison et de conspiration contre l'État quelques mois après l'exécution de son mari, l'ancien roi Louis XVI, Marie-Antoinette est jugée en octobre 1793 par un tribunal révolutionnaire aussi partial qu'expéditif. À travers l'Autrichienne, comme on la surnomme, on va juger l'ancienne reine mais aussi la mère et la femme. Marie-Antoinette n'était certainement pas une innocente. Mais après son mari, il fallait surtout un autre symbole à exécuter. Et pour cela, c'est à la femme qu'on a coupé la tête le 16 octobre 1793.

Une exécution politique donc, qui illustre à la fois la nature arbitraire de la justice révolutionnaire et la misogynie autoritaire et institutionnelle d'une jeune République qui se cherche. Dans son procès, qui incarne le basculement dans la violence et la terreur, vont s'affronter la monarchie et la Révolution, la société d'ordre et l'égalité, mais aussi les hommes et une femme. Il fera de la dernière reine de France un mythe, une martyre ou un symbole maudit.

Il est 8h30 du matin quand Marie-Antoinette fait son entrée dans le tribunal révolutionnaire le 14 octobre 1793. La pièce où se déroule le procès porte un nom: «la salle de la Liberté». Un bien grand mot, surtout pour une salle plutôt petite si on la compare aux standards actuels. Le décorum est assez sobre, sombre. Tout est en bois foncé, le sol, les murs, la petite balustrade qui sépare la pièce en deux, d'un côté les juges, de l'autre le reste de la salle. Les portes, aussi. Mais on remarque un petit reflet lumineux au-dessus de l'une d'entre elles, des lettres nouvellement gravées sur le bois, en doré: «Unité, indivisibilité de la République».

L'ancienne reine de France vient de passer environ trois mois dans une cellule de la Conciergerie. Elle n'est pas très grande, mais très maigre. Elle a 37 ans et souffre d'un cancer de l'utérus ou d'un fibrome, selon les historiens. Elle semble à bout de force. Et en même temps, elle reste droite, il y a quelque chose de rigide, d'inflexible chez elle. On peut y voir de l'orgueil ou du mépris, c'est selon.

Notamment accusée de trahison et de complot contre la sûreté de l'État, elle s'installe sur une banquette du côté gauche de la salle d'audience, en face des quinze jurés minutieusement choisis. Et c'est au milieu du vacarme qui parcourt la foule agglutinée que le procès commence. Dans moins de soixante-douze heures, la Première République coupera la tête de la dernière reine de France.

Une union avec l'ennemi historique

Pour comprendre comment Marie-Antoinette s'est retrouvée à la barre de ce tribunal révolutionnaire, il faut remonter quelques années en arrière, quand la France décide de s'allier avec son ennemi historique, l'empire d'Autriche. En effet, à la moitié du XVIIIe siècle, la cour de Versailles souhaite s'éloigner du royaume de Prusse pour se rapprocher de la cour de Vienne. Pourquoi? Parce que le roi de France compte étendre son influence en Italie et a besoin, pour ce faire, de s'allier avec l'Autriche, qui règne en maître dans la région.

C'est là qu'intervient Marie-Antoinette, la plus jeune fille de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche et de François Ier, empereur du Saint-Empire. Née le 2 novembre 1755, elle a quinze frères et sœurs et passe son enfance à jouer dans le palais de la Hofburg, résidence des Habsbourg à Vienne. Parce qu'on pense rapidement à une union avec la France, elle apprend le français et les règles en vigueur à la cour de Versailles. Elle a 14 ans quand elle épouse le dauphin, le futur Louis XVI. Nous sommes en mai 1770 et au début, le conte de fées de la princesse qui rencontre son prince semble se réaliser.

D'ailleurs, quand elle se rend à Paris en 1773, accompagnée de son époux, la foule lui réserve un accueil triomphal. Le peuple aime rêver à ce couple royal, qui offre une perspective un peu plus excitante que celle du vieux roi Louis XV, sur le trône depuis plus de cinquante ans. Mais si les Parisiens ne semblent avoir aucune rancune contre la jeune fille, à la cour, c'est une autre histoire. Une histoire dans laquelle les origines autrichiennes de la princesse sont de véritables obstacles politiques. Surtout pour ceux qui se méfient toujours de l'ancien ennemi et se refusent à accepter cette nouvelle alliance franco-autrichienne.

La reine la plus haïe de France

La cour de Versailles n'est pas réputée pour sa chaleur et sa convivialité. Et puis, les relations avec son mari ne sont pas simples. Le dauphin n'est pas particulièrement aimable, aimant ou charmant. Les années passent, Marie-Antoinette se replie sur elle-même. Elle décide petit à petit de se construire un univers à elle. Rien qu'à elle. Elle passe tout son temps avec ses amis –sa «société», comme on dit– au Trianon. Elle y fait construire un colombier, un moulin, de petites maisons. Elle organise des fêtes somptueuses, elle aime la musique, le chant, fait jouer des pièces de théâtre.

Marie-Antoinette commence en fait à construire ce qu'on appellerait aujourd'hui une vie privée. Or, la vie privée, à la cour comme ailleurs, ça n'existait pas. À moins que l'on ait quelque chose à cacher. Et que peut-elle bien avoir à cacher, si ce n'est un comportement sexuel déviant? La reine ne s'est-elle pas installée avec sa cour dans le Petit Trianon? Cette demeure scandaleuse, construite pour les maîtresses du roi précédent, Madame de Pompadour, puis Madame du Barry, cette demeure pour toujours associée à la débauche la plus vile? Il n'en faut pas plus pour que les premières rumeurs sur les débordements sexuels de la reine soient lancées. Et pour que les premiers pamphlets apparaissent.

D'autant qu'un autre élément vient fragiliser sa réputation: la reine n'a toujours pas donné d'héritier au royaume. En sept ans, aucun enfant. Marie-Antoinette le sait: c'est pour son ventre qu'on l'a mariée à la France. Et s'il n'y a pas d'enfant, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui cloche chez cette reine étrangère. On la dit frustrée, on murmure qu'elle couche avec tout le monde sauf avec son mari. Un comportement presque normal chez un homme, mais absolument inadmissible chez une femme.

Si Louis XVI conserve l'affection du peuple, ce n'est pas le cas de son épouse qui se sent de moins en moins à l'aise et en confiance à Versailles. Elle commence à négliger ses devoirs de représentation. Elle est jeune, elle n'a pas d'enfant, elle est frivole. C'est une femme. Une Autrichienne qui plus est, qui prend des libertés avec l'étiquette, qui s'entoure de qui elle veut, qui fait ce qui lui chante et qui, pour couronner le tout, se cache pour le faire... Marie-Antoinette devient la reine la plus haïe de France, en tout cas la plus calomniée.

Des dépenses qui lui coûtent cher

C'est par les pamphlets, ces fascicules d'une dizaine de pages parfois accompagnés de dessins pornographiques, que vont se propager les calomnies et qu'elles vont se fixer dans l'imaginaire populaire. Certains sont même réédités près de vingt fois. Toujours anonymes, excessifs, ils sont un peu les réseaux sociaux de l'époque.

Marie-Antoinette est la reine la plus haïe de France, en tout cas la plus calomniée. | The Elisha Whittelsey Collection, The Elisha Whittelsey Fund, 1962 via Wikimedia Commons

Le fait est que Louis XVI, lui, n'a pas de maîtresse, et qu'on ne sait pas grand-chose de sa vie sexuelle. Peut-être qu'il aimait les hommes, peut-être pas. Mais c'est quelque chose qui va se retourner contre sa femme. C'est elle qui paie l'absence de sexualité dans son couple. C'est elle qu'on transforme en nymphomane jamais rassasiée.

Si toutes les reines de France ont fait l'objet de pamphlets, c'est clairement Marie-Antoinette qui a la plus mauvaise réputation. Sa nationalité, son rapport à la vie privée, mais aussi sa frivolité, sa naïveté... Tous ces éléments s'accumulent contre elle. Peu importe qu'elle ait fini par donner des héritiers au trône.

La jeune femme est aussi extravagante et dépensière. Elle paye sans compter, organise des fêtes grandioses, des banquets, veut changer de tenue et de bijoux plusieurs fois par jour… Tout chez Marie-Antoinette est tourné vers l'amusement, le divertissement. Et pour cela aussi, elle devient une figure de plus en plus détestée. En témoigne la fameuse phrase qu'on lui attribue alors: «Ils n'ont pas de pain? Qu'ils mangent de la brioche!» Peut importe qu'il n'existe aucune preuve, nulle part, que la reine ait prononcé ces mots, la légende urbaine va lui coller à la peau.

Or, aussi exigeante qu'elle puisse être, on ne parle que des dépenses «d'une femme». Une femme pas plus extravagante que celles qui l'ont précédée. Surtout, on ne parle de rien qui puisse expliquer l'ampleur les dettes du royaume à ce moment de l'histoire.

Marie-Antoinette dépense sans compter, organise des fêtes grandioses, des banquets, veut changer de tenue et de bijoux plusieurs fois par jour. | Jean-Baptiste Gautier Dagoty (1775) via Wikimedia Commons

De femme frivole à reine défendant le régime de droit divin

C'est à partir de 1789 que son rôle se politise et que se fixe son image de femme dépensière, débauchée et, au fond, toujours autrichienne. Marie-Antoinette s'investit effectivement un peu plus aux côtés de son mari à partir de la Révolution. Et le fait est que la reine est inflexible s'agissant du mouvement populaire qui s'amorce. Elle vit dans l'Ancien Régime et pour elle, les révolutionnaires ne sont que des traîtres au système monarchique. Elle ne compte faire aucune concession. Se détachant de cette image de jeune femme frivole et dévergondée, elle adopte une posture plus politique, une posture de reine, de fille d'impératrice qui compte bien défendre un régime de droit divin.

Après la prise de la Bastille, consciente des risques encourus par sa famille et la monarchie, elle organise la fuite de la famille royale à Metz. Mais comme on le sait, le périple prend fin à Varennes, où le couple et ses enfants sont reconnus, arrêtés, puis renvoyés aux Tuileries. Nous sommes le 22 juin 1791. La fuite à Varennes cristallise la colère du peuple et de ses représentants contre les personnes du roi et de la reine. Surtout, elle déçoit ceux qui croyaient en une monarchie constitutionnelle, puisqu'il est désormais évident que ni Louis XVI ni Marie-Antoinette ne comptaient s'adapter à un nouveau régime.

La royauté est abolie un peu plus d'un an plus tard, le 22 septembre 1792. Le 21 janvier 1793, le roi est guillotiné. Et puisque la situation de la jeune République ne s'améliore pas, c'est vers l'ancienne reine que les regards se tournent. Sa mort est dorénavant présentée comme une condition sine qua non à la liberté du peuple français. À partir de ce moment-là, l'Autrichienne va incarner le processus de revanche de la République sur ses ennemis. La question de son procès et de son exécution, puisque l'un ne s'imagine pas sans l'autre, devient inévitable.

Le dossier d'Antoine Fouquier-Tinville est vide, et il le sait

Dans la nuit du 1er au 2 août 1793, Marie-Antoinette est transférée de la prison du Temple à la Conciergerie. Ses enfants lui ont été retirés et son second fils, le dernier dauphin, a été placé dans une famille de cordonniers, des révolutionnaires radicaux. Elle attend son procès sans pouvoir s'y préparer, organiser sa défense.

Le 12 octobre 1793, à 6h du matin, elle est extraite de sa cellule pour subir un interrogatoire secret, destiné à préparer le procès qui s'annonce. Deux jours plus tard, le 14 octobre, alors que le jour n'est pas encore levé, des gardes se présentent devant l'ancienne reine pour la conduire à la salle de la Liberté du tribunal révolutionnaire. Il est 8h30 quand le procès commence.

Au-delà de l'accusation de trahison et de complot contre la sûreté de l'État, on reproche aussi à Marie-Antoinette d'avoir vidé les caisses. Elle reconnaît que ses dépenses personnelles étaient élevées. Mais si on regarde les chiffres, ce montant ne représente pas grand-chose par rapport au déficit laissé par les rois précédents et aux dettes générées par la guerre d'indépendance américaine.

Dans le fond, le dossier d'Antoine Fouquier-Tinville, l'accusateur public, est vide, et il le sait. Il ne s'agit pas d'un affrontement entre une femme coupable, un bourreau, et ses victimes. Non, il s'agit du procès de l'ancien monde par le nouveau monde. Celui de l'Ancien Régime et de sa société d'ordre, par le monde de la Révolution et ses idéaux égalitaires. Et malgré ses fautes et ses responsabilités, l'ancienne reine elle-même ne suffit à incarner un système tout entier.

«La nature se refuse à une pareille inculpation faite à une mère»

En réalité, le seul élément tangible du dossier réside en un motif: le peuple déteste l'Autrichienne. Elle n'est d'ailleurs pas jugée en tant qu'ancienne reine de France, mais en tant qu'Autrichienne, en tant que Habsbourg. Antoine Fouquier-Tinville décide de ramener cette colère, cette haine, dans l'enceinte même du tribunal. Il fait comparaître des dizaines de témoins –un peu plus de quarante– dont les récits relaient au mieux des rumeurs, au pire des fantasmes. Face à ces propos, Marie-Antoinette révèle un nouveau visage, sérieux, sobre, bien loin de cette image de femme frivole et débauchée créée par les pamphlets.

Ce n'est pas tant le discours de Marie-Antoinette que sa posture, sa façon de gérer les accusations et leur violence, qui affecte, fragilise le dossier d'Antoine Fouquier-Tinville. Pour la première fois, elle prend ses responsabilités en tant que souveraine. Et parce que son dossier contre la reine se fissure, l'accusateur public va attaquer la femme, puis la mère, en accusant Marie-Antoinette d'inceste. L'évocation de ce crime crée l'effet d'une déflagration dans le tribunal. C'est presque l'accusation ultime pour l'époque, tant la Révolution sacralise le rôle de la mère et impose une rigueur morale absolue aux femmes.

Avec l'inceste, l'accusateur public va trop loin. Trop loin de la politique, trop loin dans l'intimité d'une mère. | Lévy & Neurdin, reproduction d'un dessin de Bouillon de 1794 via Wikimedia Commons

Avec l'inceste, l'accusateur public va trop loin. Trop loin de la politique, trop loin dans l'intimité d'une mère. Une mère qui, souillée et révoltée par la simple évocation d'un tel crime, reste interdite. Alors qu'un membre du jury la presse de répondre de cette accusation, Marie-Antoinette explique: «Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature se refuse à une pareille inculpation faite à une mère.» Elle interpelle dans un cri bouleversant les femmes du public: «Et j'en appelle à toutes les mères qui peuvent se trouver ici!»

Si cette phrase est restée dans l'histoire, elle n'a pas changé l'issue du procès. Pas plus que les deux avocats de l'ancienne reine, commis d'office la veille. Ils seront d'ailleurs arrêtés dans la foulée du jugement, soupçonnés d'être eux aussi responsables de trahison en recueillant les confidences de la reine. Soixante-douze heures après le début du procès, Marie-Antoinette est condamnée à mort. À une petite majorité des voix, mais condamnée tout de même.

Le 16 octobre 1793 au matin, elle quitte la Conciergerie. On la place sur une charrette, découverte, qui l'emmène jusqu'à la place de la Révolution (aujourd'hui place de la Concorde) en suivant la rue Saint-Honoré. Le public est venu en nombre. C'est que le spectacle a été pensé pour lui: l'exécution participe à la fois à l'expiation de la coupable et à la vengeance des spectateurs.

Marie-Antoinette avant son exécution (circa 1850). Le spectacle a été pensé pour le peuple: l'exécution participe à la fois à l'expiation de la coupable et à la vengeance des spectateurs. | Domaine public via Wikimedia Commons

Malgré tout, le procès de l'ancienne reine n'aura pas l'effet politique escompté. Il inaugure par contre la naissance du régime de la Terreur et, avec lui, une série de procès retentissants, dont de grands procès de femmes. Il y aura notamment celui d'Olympe de Gouges, guillotinée quelques semaines après Marie-Antoinette, et celui de Madame du Barry, l'ancienne favorite de Louis XV, dont la tête a été coupée dans la foulée. Ces procès, calqués les uns sur les autres, s'appuient sur une rhétorique fondamentale de l'époque: le caractère diabolique de la femme l'entraîne sur les chemins de la débauche et de la trahison.

Le procès de Marie-Antoinette est à ce titre révélateur de la dimension misogyne du mouvement révolutionnaire. Mouvement qui initie, selon les mots de l'historien Emmanuel de Waresquiel, «une reprise en main morale de la société». Or, cette reprise en main se fera d'abord et surtout au détriment des femmes, et des femmes de condition modeste en particulier. En témoigne le fait que l'une des toutes premières doléances du tiers état parisien réside en l'enfermement des prostituées et en la fermeture des clubs de femmes.

La semaine prochaine, rendez-vous avec l'histoire d'Inès Madani, femme terroriste.