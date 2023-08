Au procès d'Irma Grese, gardienne de camp cruelle et rare femme nazie à avoir été jugée

Temps de lecture: 8 min

Pour décider du sort des criminels nazis, ont été organisés les premiers procès internationaux de l'histoire: le plus connu est celui de Nuremberg, qui s'est étendu du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. Or, aucune femme n'y a été jugée.

Elles étaient pourtant nombreuses à embrasser l'idéologie mortifère du Troisième Reich. D'ailleurs, à l'occasion des élections législatives de juillet 1932, les femmes allemandes, qui votaient depuis 1918, ont apporté près de 7 millions de voix au Parti national-socialiste des travailleurs allemands d'Adolf Hitler. Et elles ont joué un rôle déterminant dans la construction et le fonctionnement du régime.

Écoutez le récit entier de cette affaire, et retrouvez les autres épisodes du podcast Femmes coupables de La Première - RTBF, sur Auvio et sur toutes vos plateformes de téléchargement.

Aussi violente qu'un homme

Parce que le nazisme n'est pas qu'une histoire d'hommes, et parce que le mal n'est pas inné, le parcours d'Irma Grese, gardienne dans plusieurs camps d'extermination, interroge sur l'origine de la violence et l'efficacité d'un endoctrinement mortifère: comment cette si jeune femme (elle commence à travailler dans les camps à 19 ans) qui se rêvait infirmière s'est-elle transformée si vite, si bien, en bourreau? A-t-on sous-estimé la place et donc la responsabilité des femmes dans le Troisième Reich?

Joseph Goebbels, le ministre de la Propagande d'Adolf Hitler, le disait lui même: «Les hommes organisent l'existence, les femmes les soutiennent et appliquent leurs décisions.» Sous le régime nazi, les Allemandes deviennent cadres au sein de la Gestapo, secrétaires, enseignantes, infirmières, ou gardiennes de camps de concentration. Et dans ce système sexiste, misogyne, elles ont bien l'intention de montrer qu'elles peuvent être aussi violentes et perverses que leurs collègues masculins.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Cela semble en tout cas avoir été l'ambition de la jeune Irma Grese, dont la cruauté a marqué l'histoire. Gardienne dans plusieurs camps, elle est notamment surnommée «l'ange blond d'Auschwitz» ou «la hyène d'Auschwitz». On la décrit comme une femme brutale, sadique, perverse. Elle est l'une des rares femmes à avoir été jugée pour son implication dans les camps de concentration, ce qui lui vaudra d'être exécutée en 1945, à l'âge de 22 ans.

Boucle d'or chez les nazis

Nous sommes le 17 septembre 1945 à Lunebourg, une petite ville au sud d'Hambourg, à quelques dizaines de kilomètres de l'ancien camp de concentration de Bergen-Belsen. La salle d'audience est au sein d'un tribunal militaire anglais, construit à la hâte dans le lycée de la commune. Cela fait à peine quatre mois que la guerre a pris fin et le procès qui s'ouvre est le tout premier à être organisé par les Alliés, avant même celui de Nuremberg. Assise au milieu de la première des trois rangées d'accusés, Irma Grese est la plus jeune des inculpées. Elle a 22 ans.

Irma Grese en août 1945. | Domaine public via Wikimedia Commons

Plus de 200 journalistes et observateurs internationaux se sont installés dans la salle pour assister à ce qu'on appelle alors «le procès de Josef Kramer et de quarante-quatre autres». Josef Kramer était l'ancien chef du camp de Bergen-Belsen. Parmi les quarante-quatre autres personnes ayant officié à Auschwitz et à Bergen-Belsen, se trouve Irma Grese.

C'est elle qu'on regarde, elle le sait. Alors, elle arrange ses boucles blondes sur ses épaules, elle redresse le torse quand sont énoncées les charges qui pèsent sur elle, et plaide non coupable de l'ensemble des accusations. Son procès commence.

L'origine du mal

Derrière cette figure d'ange se cache-t-il un démon, tapi dans l'ombre depuis son enfance? Cela rassurerait nombre d'entre nous de savoir que le mal a toujours été là. Pourtant, rien dans l'enfance ou l'adolescence d'Irma Grese ne révèle une quelconque attirance pour la violence.

Née le 7 octobre 1923 à Wrechen (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale), elle suit un parcours classique pour une jeune fille de ce milieu très rural et peu éduqué. Elle fête ses 16 ans en 1939, un mois à peine après l'entrée des troupes d'Adolf Hitler en Pologne et le début de la Seconde Guerre mondiale.

Le système d'endoctrinement et de propagande bat alors son plein en Allemagne. Avec sa sœur, elles veulent adhérer à la branche féminine des jeunesses hitlériennes, le Bund Deutscher Madel (BDM), bien que leur père ait toujours refusé. Il n'a de toute manière pas vraiment le choix: dès 1936, cette adhésion devient obligatoire et à partir de 1939, les jeunes Allemands et Allemandes qui cherchent à s'y soustraire sont pénalement poursuivis.

Est-ce par idéologie politique qu'Irma Grese tient à s'inscrire au BDM? Ou plutôt à cause du discours assez flatteur des organisations nazies auprès de cette jeunesse rurale, à laquelle personne ne s'est jamais vraiment intéressé? Car l'endoctrinement des jeunes est une dimension fondamentale de l'ambition nazie.

Concrètement pour Irma Grese et tant d'autres jeunes filles, être au BDM consiste à participer, deux, trois ou quatre fois par semaine, à des réunions qui sont structurées autours d'activités diverses comme le bricolage, la couture, la cuisine, le chant ou la gymnastique. Les objectifs du régime pour les femmes sont très précis. Au delà d'être racialement pures, elles doivent surtout être loyales et obéissantes à leur mari et au Reich.

Comme le rappelle l'historien Didier Chauvet, «les réunions étaient placées sous le signe de la camaraderie, mais surtout de la discipline, du devoir, de l'obéissance et du sacrifice. En vérité, le rôle de ces jeunes filles se résumait finalement à deux mots: “Kinder und Küche”, “enfants et cuisine”. Ces mots symbolisaient les obligations de toute femme allemande dans la société nazie».

Un rêve inatteignable

Irma Grese, elle, aimerait devenir infirmière. Avant d'avoir un mari et des enfants, elle se verrait bien travailler dans un hôpital, servir à quelque chose, aider les gens. Mais elle n'est pas libre de choisir. En la matière, c'est le Reichsarbeitsdienst (le «service du travail du Reich» en français) qui décide. Il permet surtout au régime d'organiser et de répartir les forces de travail en fonction des besoins. Après avoir enchaîné les petits boulots agricoles, Irma Grese obtient un poste d'aide soignante dans un hôpital, un sanatorium dans la province de Brandebourg.

Pour l'adolescente, cette place est une aubaine: elle l'éloigne de la ferme et la rapproche d'un potentiel poste d'infirmière. Elle reste près de deux ans dans cet hôpital, entre 1940 et 1942. Elle fait une première demande auprès de l'administration pour intégrer l'école des infirmières. Refus. Quelques mois plus tard, elle retente. Second refus. Sans doute que le Reich à d'autres plans pour les jeunes filles comme elles, qui n'ont pas fait d'études et viennent du monde paysan. Irma Grese est donc renvoyée d'où elle vient, c'est-à-dire dans une ferme, pour y officier en tant qu'aide laitière.

Elle comprend que dans ce système, faire preuve d'une cruauté zélée peut aider à obtenir le respect de ses collègues et celui de sa hiérarchie.

L'histoire aurait pu s'arrêter là si cette ferme n'avait pas été à quelques kilomètres de Ravensbrück et de son camp de concentration. Car c'est en travaillant à la laiterie qu'Irma Grese apprend que le Reich est activement à la recherche de jeunes femmes volontaires pour travailler dans les camps. Certes, la fiche de poste n'est pas très claire. Mais aucun diplôme n'est requis et la formation est prise en charge.

En réalité, les postes de gardiennes et de surveillantes de camps s'adressent à des profils exactement comme celui d'Irma Grese. Les nazis recherchent des femmes jeunes, plutôt peu éduquées, issues de milieux suffisamment populaires pour qu'elles soient attirées par les avantages matériels et financiers proposés: pour une jeune fille comme Irma, avoir un logement à soi, un salaire correct, son indépendance, des gens sous sa responsabilité, un uniforme, même, c'est inespéré. Alors à 18 ans, elle postule à la formation de SS Helferinnen à Ravensbrück. Cette fois-ci, elle est admise. Elle emménage dans le camp en juin 1942.

La naissance d'un bourreau

À Ravensbrück, Irma Grese découvre la violence, mais aussi le pouvoir, l'obéissance, l'impunité. C'est un bourreau qui est en train d'éclore en cet été 1942. Elle se fond parfaitement dans cette atmosphère concentrationnaire et fait rapidement siennes les règles qui régissent le camp de Ravensbrück.

Au début, ses responsabilités ne sont pas très importantes. Elle apprend des méthodes pour gérer les prisonnières, appréhender les situations de conflit ou de désobéissance, obtenir le respect… C'est à Auschwitz qu'elle se transforme véritablement en tortionnaire. Elle y est transférée en mars 1943. Elle a 20 ans. Et si Ravensbrück était un endroit violent, Auschwitz est synonyme d'un basculement dans l'horreur.

La jeune femme comprend que dans ce système, faire preuve d'une cruauté zélée peut aider à obtenir le respect de ses collègues mais aussi celui de sa hiérarchie. Elle grimpe vite les échelons, jusqu'à devenir responsable d'une partie des prisonnières, celles du camp C. À ce moment-là, elle a 30.000 détenues sous sa responsabilité, ou plutôt à sa merci. C'est la numéro 2 de la hiérarchie concentrationnaire, du côté féminin. Elle a 22 ans.

Pendant qu'elle poursuit sa carrière criminelle, la guerre évolue. À partir de 1944, la progression des Alliés contraint les Allemands à reculer, à déplacer les déportés et les prisonniers de plus en plus à l'Est. D'abord à Auschwitz, puis dans le camp de Bergen-Belsen, qui devient rapidement surpeuplé. C'est là qu'Irma Grese est envoyée. Elle est arrêtée par les militaires britanniques à la libération du camp quelques semaines plus tard.

Irma Grese et Josef Kramer en août 1945. | No 5 Army Film & Photographic Unit, Silverside (Sgt) via Wikimedia Commons

Le jugement dernier

Durant le procès, de nombreuses rescapées des camps de Ravensbrück, Auschwitz et Bergen-Belsen viennent témoigner contre leur ancienne gardienne. Les récits sont terrifiants. Alors que dans le tribunal, l'assemblée est épouvantée par les descriptions qui sont faites de ses actes de cruauté, Irma Grese ne réagit pas. Elle reste parfaitement stoïque.

Sa défense n'est pas vraiment différente de celle pratiquées par la plupart des autres gardiennes. Elle repose sur le principe suivant: une déresponsabilisation individuelle et une incrimination des supérieurs hiérarchiques. En d'autres termes: «Je ne faisais qu'obéir aux ordres.» Dans un premier temps, si la jeune femme reconnaît quelques comportements violents, elle nie tout acte de brutalité émanant de son initiative individuelle et ce, avec un aplomb assez déconcertant.

C'est la plus jeune des accusés, elle risque la peine de mort, et pourtant, elle se comporte avec une assurance déroutante. Comme si elle conservait l'impunité qui lui était allouée dans le camp. Comme s'il n'y avait aucune chance qu'on puisse la déclarer coupable. Mais au fur et à mesure que les jours passent, que les témoignages se multiplient, quelque chose change dans sa posture. Peut-être a-t-elle pris conscience du risque qu'elle court? Peut-être qu'on lui a conseillé d'adoucir un peu son ton? Au-delà des violences, des tortures et même des meurtres, c'est surtout son rôle, son implication dans le génocide juif qui va sceller son sort.

Il faut comprendre que les femmes n'avaient pas, officiellement, de responsabilités décisionnelles: les gardiennes n'étaient par exemple que des «auxiliaires». À Auschwitz, la cheffe des femmes c'est Maria Mandl –moins connue qu'Irma Grese, elle sera condamnée puis exécutée.

Or, Maria Mandl s'investit peu dans les affaires du camp. Passionnée de musique, elle passe son temps avec l'orchestre qu'elle a crée avec des femmes du camp. Le reste, ça ne l'intéresse pas vraiment. Alors elle délègue beaucoup, notamment à sa numéro 2, une jeune femme de 22 ans très investie dans le système concentrationnaire: Irma Grese. C'est surtout pour cela que, le 17 novembre 1945, elle est condamnée à mort par pendaison, comme dix de ses co-accusés.

Maria Mandl, cheffe des femmes à Auschwitz, en 1945. | U.S. military via Wikimedia Commons

Sa posture, inébranlable jusqu'au bout, finit de dessiner la figure symbolique du mal absolu et du monstre. Mais comme tous les symboles, parce qu'elle a focalisé l'attention par ses actes, mais aussi par son âge et son physique, elle est devenue, dans l'histoire, l'arbre qui cache la forêt.

Les historiens et historiennes évaluent aujourd'hui à un peu plus de 4.000 le nombre de femmes gardiennes dans les camps nazis, mais quelques dizaines à peine ont été jugées. Et il a fallu attendre les années 1990 pour que l'on commence à s'intéresser, à questionner le rôle des femmes dans le Reich et dans l'Holocauste.

La semaine prochaine, rendez-vous avec l'histoire des trois procès de Violette Nozière, l'empoisonneuse.