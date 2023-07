Fausse sorcière mais vraie condamnée à mort: le destin tragique d'Anna Göldi

Temps de lecture: 12 min

Il n'y a jamais eu de figure plus dangereuse, plus malsaine, pas de figure plus emblématique de la déviance féminine que celle de la sorcière. Selon Fanny Bugnon, maîtresse de conférences en histoire contemporaine et études sur le genre à l'université Rennes 2, la sorcière incarne la «figure quasi matricielle» de la femme criminelle. La mère de toutes les femmes coupables en somme.

À l'âge d'or de la chasse aux sorcières, c'est-à-dire à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, dans les régions les plus ambitieuses en la matière, on a décompté jusqu'à vingt-cinq bûchers par an. Soit une exécution pour sorcellerie tous les quinze jours. Et pourtant, de combien de ces femmes connaissons-nous l'histoire?

Il y en a une dont l'histoire nous est parvenue. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Anna Göldi, connue pour avoir été l'une des dernières sorcières d'Europe, du moins la supposée dernière femme européenne condamnée à mort pour sorcellerie. Mais cette Suissesse est morte bien après le XVIe ou le XVIIe siècle. Son procès s'est tenu en plein siècle des Lumières, le siècle du savoir, de la philosophie, de la raison... Anna Göldi a été exécutée en juin 1782 en Suisse.

Que sait-on de sa vie, de ce qui s'est dit pendant son procès, de ce qui a conduit à sa condamnation? Derrière la condamnation d'Anna Göldi, se cache un jeu de pouvoir où se mêlent politique, rumeurs, séduction et réputations. Comme souvent. Parce que, bien sûr, un procès de sorcière n'est rarement qu'un simple procès de sorcière.

Avant de devenir une «sorcière», une vie de domestique instable

Anna Göldi est née en 1734, le 24 octobre exactement, dans le district (ou bailliage, comme on disait alors) de Sax-Fortsegg, dans l'actuel canton de Saint-Gall, au nord-est de la Suisse. C'est une région très rurale, où des petites plaines ponctuent des grandes chaînes de montagnes. Anna grandit dans cet environnement montagnard, rude et conservateur, dans la petite commune de Sennwald.

Comme une grande majorité de la population locale, elle est issue d'une famille très modeste. Son père, Adrien, est paysan. Sa mère tisse du lin. Comme ses parents, qui sont analphabètes, Anna ne va pas à l'école. Non, comme tant d'autres enfants et adolescents de la région, elle doit gagner sa vie, et vite. Après avoir passé son enfance à aider à la petite ferme familiale, elle est engagée comme domestique, dans une exploitation agricole. Elle n'a pas encore 14 ans. Pendant plus de dix ans, elle enchaîne les petits boulots, les places de servante, d'aide à tout faire, tout ce qu'elle trouve dans le coin.

À 28 ans, elle rencontre un homme, Jakob Rhodurner. Il est plus jeune qu'elle, il est subjugué par la domestique. C'est qu'Anna est belle. En tout cas, elle a du caractère, quelque chose de fort, de puissant. Elle tombe amoureuse. Puis, elle tombe enceinte. Et finalement, il n'est plus si subjugué que ça. Il quitte la région. Anna accouche seule quelques mois plus tard. Son nouveau-né n'a pas vingt-quatre heures quand il s'étouffe et meurt dans son sommeil. La mortalité néonatale est élevée à l'époque. Ce type d'événement n'est donc pas hors du commun, loin de là.

Et pourtant, Anna Göldi est dénoncée par une voisine. Elle est accusée d'avoir caché sa grossesse puis tué son enfant. Condamnée pour infanticide, elle est humiliée publiquement et mise au pilori. Quand on la libère, elle s'enfuit en direction du canton de Glaris, un peu plus au sud, à deux jours de marche. Elle travaille d'abord chez un filateur, vers Saint-Gall, puis déménage pour s'installer chez un relieur, chez qui elle fait le ménage. Elle ne reste jamais très longtemps au même endroit. Peut-être qu'elle craint les petites communautés, les rumeurs, qui ne manquent jamais de la suivre, qu'il s'agisse de son histoire ou des hommes qu'elle fréquente. Alors, souvent, elle bouge.

Contrairement à la grande majorité des femmes de son âge, Anna Göldi n'est pas mariée, elle n'est pas ancrée dans une communauté.

Nous sommes en 1768, Anna Göldi a 34 ans et elle arrive dans le petit village de Mollis (actuel canton de Glaris). Elle obtient un poste de domestique chez l'une des plus riches et importantes familles de toute la région, les Zwicky. Le fils du pasteur Zwicky, Melchior, s'éprend de la jeune femme. Et elle s'éprend de lui. Il est persuadé que leur liaison secrète pourra bientôt exister au grand jour, qu'ils pourront se marier. Sauf que non. Évidemment que non.

Alors quand elle tombe enceinte après quelques années, les parents de Melchior s'opposent catégoriquement à l'officialisation de cette union. Peu après sa naissance, le nouveau-né issu des amours du couple décède. On ne connaît pas les circonstances exactes de sa mort. Mais on sait qu'Anna décide de partir à ce moment-là. La situation ressemble trop à ce qu'elle a déjà vécu: un amant qui fuit, une grossesse hors mariage, un enfant qui ne survit pas. Les parents Zwicky la chassent. Nous sommes en 1774, Anna repart sur les routes. Elle a 40 ans et vit ses dernières années de liberté...

Glaris, aiguilles et magie

Pendant quelques années, Anna Göldi enchaîne à nouveau les petits boulots. Contrairement à la grande majorité des femmes de son âge, elle ne s'est donc pas mariée, n'a pas fondé de famille, elle ne s'est pas installée quelque part. Elle ne s'est pas ancrée dans une communauté.

En septembre 1780, elle entend dire qu'un poste se présente dans la très chic famille Tschudi. Le père, Johann Jakob Tschudi, est un notable influent de la communauté. À un peu plus de 30 ans, il est médecin et magistrat dans la politique de la commune de Glaris (toujours dans le nord-est de la Suisse). Sa femme, Elisabeth, est aussi froide qu'exigeante. Anna est embauchée. Et, pendant un temps, tout semble bien se passer. Mais une dispute fait basculer l'équilibre de la maisonnée, et le destin d'Anna par la même occasion.

Un matin d'octobre 1781, un an après la prise de fonction de la gouvernante, Anna-Maria (dite Anne-Miggeli), la plus jeune fille de la famille, saute à califourchon sur le dos d'Anna, qui est en train de préparer le petit déjeuner. C'est que l'enfant de 8 ans est aussi joyeuse qu'hyperactive. Elisabeth Tschudi entre dans la cuisine alors que la domestique gronde gentiment la petite. Mais pour Elisabeth, en disputant sa fille, Anna est sortie de son rôle. Elle se fait houspiller par sa maîtresse qui lui rappelle sa place dans la hiérarchie de la maison.

Quelques jours après cet incident, au matin du 19 octobre 1781, alors que tout le monde prend son petit déjeuner, la petite Anna-Maria se met à crier. Au fond de son bol de café au lait, se trouve une aiguille qu'elle a manqué d'avaler. Tous les regards se tournent vers la domestique, chargée de la préparation des cafés, qui se défend de toute responsabilité dans cet incident. Le lendemain, alors qu'une nouvelle épingle est retrouvée dans le bol de l'enfant, Anna est convoquée par le couple Tschudi, qui l'accuse de négligence et la menace de renvoi.

La gouvernante est incapable d'expliquer comment un tel accident a pu se produire. Mais la situation se poursuit. Et chaque jour, une aiguille semble être retrouvée à destination de la jeune enfant. La coupable est vite désignée. Après tout, qui d'autre que la bonne? Sans mener davantage d'enquête que la rumeur qui circule, Johann Jakob Tschudi renvoie Anna Göldi. Nous sommes le 25 octobre 1781 et, siècle des Lumières ou pas, les croyances sont encore bien présentes en ce coin d'Europe.

Toutes sortes de rumeurs circulent. On raconte qu'Anna a forcé les enfants à manger des aiguilles, qu'elle a couché avec son patron, qu'elle est enceinte, qu'elle a déjà tué des bébés...

Pour Anna, c'est une injustice de plus. Mais si elle sait qu'elle n'a pas d'autre choix que de subir la décision du maître de maison, elle veut signaler cette décision arbitraire. Alors elle part s'adresser au bailli de la ville, Haltman, l'équivalent du bourgmestre de la commune. Elle dépose une plainte, mentionnant notamment qu'elle a été chassée injustement pour une sombre histoire d'apparition d'épingles dans des tasses. C'est courageux de sa part. Inutile, mais courageux.

Le bailli n'a que faire de cette plainte absurde, et de cette histoire d'épingles tout aussi absurde. Pour se débarrasser du problème, il l'envoie chez le pasteur. Mais ce dernier ne la sent pas. Et puis, une domestique qui remet en question les bonnes décisions de ses maîtres? Il lui ordonne de quitter la région, de partir loin! Il ne lui dit pas qu'il connaît personnellement la famille Tschudi. Il ne lui dit pas non plus que sa nièce préférée n'est autre qu'Elisabeth Tschudi.

Anna sait qu'elle va devoir partir. De nouveau. Toutes sortes de rumeurs circulent dans la commune. On raconte qu'elle a forcé les enfants à manger des aiguilles, qu'elle a couché avec son patron, qu'elle est enceinte, qu'elle a déjà tué des bébés... Elle prend son baluchon, et s'enfuit de Glaris, en direction du canton d'Appenzell.

Un mystérieux sort jeté sur la jeune fille de la famille Tschudi?

L'affaire en serait peut-être restée là si la petite Anna-Maria ne s'était pas mise à vomir des aiguilles... Parce qu'en effet, quelques jours après le départ de la domestique, un cri strident retentit dans la maison des Tschudi. La famille accourt auprès de l'enfant, qui est en train de hurler. Anna-Maria est en train de vomir un mélange de glaires et de sang. On raconte que des aiguilles sont recrachées par la petite. Cette scène, qui affole la famille et le village, se reproduit presque tous les jours. L'état de l'enfant se dégrade, elle a des convulsions, de la fièvre, des accès de délire, les muscles de sa jambe gauche répondent de moins en moins, son pied est paralysé...

Pour le père d'Anna-Maria, la situation est particulièrement délicate: Johann Jakob Tschudi est médecin, il est censé savoir soigner, guérir. En plus de sa fille, c'est donc sa réputation qu'il risque de perdre. Il tente tout ce qu'il connaît, mais rien ne marche. Il faut pourtant qu'il y ait une cause à ces terribles maux... Alors on commence à chercher ailleurs, et vite, très vite, une réponse apparaît. Elle s'appelle Anna Göldi. C'est sûr, elle a jeté un sort à cet enfant! La famille Tschudi porte plainte contre son ancienne domestique le 26 novembre 1781. Un avis de recherche est publié dans la foulée par la chancellerie protestante de Glaris, Anna Göldi sera arrêtée quelques jours après la publication. Elle est enfermée dans une cellule, au dernier étage de l'hôtel de ville de Glaris.

Quinze jours plus tard, un exorciste vient rencontrer la prisonnière. Il lui explique les deux choix qui s'offrent à elle: soit elle accepte de soigner l'enfant, en annulant le maléfice et donc en prouvant que c'est une «sorcière», soit elle sera condamnée à mort pour avoir laissé la fillette dans ses souffrances. Le piège est en train de se refermer sur Anna, qui clame son innocence, mais obéit.

Elle est donc amenée discrètement, plusieurs fois, chez ses anciens employeurs pour tenter de soigner l'enfant. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle peut ou doit faire, pour soulager la petite. Alors elle tente des choses. Un huissier l'accompagne et note tout ce qu'elle fait. Elle manipule doucement la jambe d'Anna-Maria, récite des prières, lui fait des sortes de massages... Au bout de quelques rencontres, la fille Tschudi retrouve l'usage de sa jambe paralysée. Comme par magie.

Si la mère est soulagée pour son enfant, Johann Jakob Tschudi n'apprécie pas ce qu'il vit comme une humiliation: une femme analphabète pourrait réussir là où lui a échoué? Non, la seule explication, c'est la magie. La sorcellerie. Anna Göldi est une sorcière et sera donc jugée comme telle. Et pas par le tribunal de la ville, mais par le conseil de l'Église protestante glaronnaise...

Le procès opportuniste et inique d'une «sorcière»

En février 1782, la procédure contre Anna Göldi est officiellement lancée. Mais, parce que la société de l'époque est en train de changer et pour rester discret vis-à-vis des autorités de la région, du pays, il a été décidé d'éviter de mentionner les termes de «sorcière» ou de «sorcellerie». On parlera d'empoisonnement, voilà tout.

À son procès, Anna Göldi risque la peine de mort, sauf que personne ne risque la peine de mort pour un empoisonnement non-mortel. Pourquoi tant d'insistance pour mettre en place un faux procès pour empoisonnement, tout ça pour obtenir la tête d'une accusée qui ne vient pas de la commune et en était d'ailleurs déjà repartie?

Peut-être parce que la sorcellerie n'est pas son seul crime. Peut-être qu'il y a une autre raison qui pousse Johann Jakob Tschudi, à exiger de toutes ses forces de notable, le jugement et l'exécution d'Anna Göldi. Quelque chose de beaucoup moins mystérieux, de beaucoup plus ordinaire...

Vous vous rappelez, après avoir été renvoyé des Tschudi, Anna est allée voir le bailli Haltman, pour porter plainte. Elle contestait les motifs de son renvoi. Mais pas que. Il s'avère que dans cette plainte, elle raconte le harcèlement sexuel et les agressions dont elle a été victime de la part du maître de maison, Johann Jakob Tschudi. Rendue publique, cette liaison aurait représenté la mort sociale et professionnelle du médecin. Alors Johann Jakob Tschudi insiste, fait jouer ses réseaux auprès du bailli, ceux du pasteur, son oncle par alliance... Anna Göldi doit être jugée et exécutée!

En août 2008, après des années de bataille, le journaliste Walter Hauser obtient la reconnaissance, a posteriori, de l'innocence d'Anna Göldi.

Le 21 mars 1782, l'interrogatoire d'Anna débute. Elle nie avoir voulu empoisonner ou ensorceler l'enfant. Et puisqu'elle nie, les juges passent à la question. Anna est d'abord suspendue par les pouces en haut d'une échelle. Elle est nue, ses chevilles sont lestées de poids. Elle sera ensuite brûlée par une pince chauffée à blanc. Elle avoue tout ce qu'on veut qu'elle confesse. Après dix-sept semaines et quatre jours de détention et de torture, Anna Göldi est condamnée à mort, à l'âge de 47 ans. Elle est décapitée dans la foulée, le 13 juin 1782, son corps étant enterré sur le lieu de l'exécution.

Moins de deux mois après l'exécution d'Anna Göldi, deux journalistes allemands s'intéressent au dossier. Ils viennent sur place pour récolter des informations et parviennent à démontrer que les aveux de la jeune femme ont été extorqués sous la torture. Ils parlent d'assassinat légal.

Et si les deux journalistes ont obtenu ces informations, c'est grâce à l'huissier du procès, Johann Melchior Kubli. L'homme, qui s'avérait être un fervent opposant à la peine de mort et avait pris position en faveur d'Anna Göldi, avait illicitement dérobé des extraits de procès-verbaux pour conserver des preuves de ce dont il avait été témoin. C'est grâce à lui et à deux articles parus en 1782 et 1783 que l'affaire Göldi va être médiatisée et choquer nombre d'esprits éclairés en Europe.

Et c'est grâce à ces articles et au journal de bord d'un des journalistes, qu'en 2006, un autre journaliste suisse, Walter Hauser découvre l'histoire d'Anna Göldi. Il en tire un ouvrage publié en juin 2007 et intitulé Der Justizmord an Anna Göldi: Neue Recherchen zum letzten Hexenprozess in Europa (L'assassinat judiciaire d'Anna Göldi: Nouvelles recherches sur le dernier procès pour sorcellerie en Europe).

Walter Hauser décide alors d'entreprendre une procédure en réhabilitation auprès des autorités locales et religieuses de Glaris. Ainsi, après quelques années de bataille, Walter Hauser obtient la reconnaissance et la confirmation, a posteriori, de l'innocence d'Anna Göldi, en août 2008. C'est la première fois en Europe qu'une sorcière est réhabilitée. Dans sa décision, le gouvernement local (le Parlement du canton de Glaris) indique: «C'est l'annulation d'une sanction incompréhensible et inique et la reconnaissance d'une injustice crasse prononcée par une instance illégale.»

