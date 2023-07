Véronique Courjaut, l'inexplicable triple infanticide d'une mère presque comme les autres

Temps de lecture: 10 min

En 2006, la France découvre une figure monstrueuse et se prend d'une passion venimeuse pour elle. Elle, c'est Véronique Courjault. Une mère de famille tranquille, banale même, mariée à un ingénieur sans histoire. Elle avoue avoir tué trois de ses nouveau-nés, juste après leurs naissances. Ni son mari, ni ses amis, personne n'est au courant.

À trois reprises, Véronique Courjault est donc enceinte. À trois reprises, elle accouche. Et à trois reprises, elle tue. Seule, toujours seule. Mais quand elle tue, Véronique n'a pas l'impression de tuer ses enfants. Non, ce sont des bouts de son corps qu'elle perd.

Son procès incarne tous les enjeux que cette série va tenter d'explorer. Parce qu'il expose les liens entre la criminalité des femmes et ce qui se passe dans leur corps, dans leur ventre, et parce qu'il appréhende l'un des crimes les plus emblématiques de la criminalité féminine, l'infanticide. D'ailleurs, il faut en réalité parler de néonaticide, c'est-à-dire le fait de tuer un nouveau-né suivant les vingt-quatre premières heures de sa naissance. Car si le néonaticide est effectivement un crime «féminin», les infanticides eux, ne sont pas l'apanage des femmes, au contraire.

Mais dans notre affaire, le cœur de l'histoire, ça n'est pas le crime, atroce évidemment. Non, c'est la coupable. Parce que Véronique Courjault ne se dédouane pas, parce qu'elle essaie d'expliquer et donc de comprendre ce qu'elle a fait, l'origine et le sens de sa violence. Et parce que son histoire, c'est aussi celle d'une solitude, d'un désespoir, que personne ne voulait voir ni entendre.

Et c'est le procès qui donnera à cette affaire une dimension intime et quasi-historique. Car pour la première fois, en tout cas certainement de façon aussi publique et médiatique, on évoque les zones d'ombre de la maternité et la violence psychologique que cet événement physique, physiologique, soi-disant parfaitement naturel, peut pourtant engendrer chez certaines femmes. Pour la première fois, les mécanismes entourant le déni de grossesse sont évoqués et analysés devant une cour de justice. Pour juger Véronique Courjault, cette fois, on a tenté de comprendre.

La France découvre Véronique Courjault

Quand Véronique Courjault entre dans la salle d'audience de la cour d'assises d'Indre-et-Loire à Tours, elle doit répondre de ses crimes et semble terrifiée par ce qui l'attend. Nous sommes le 9 juin 2009, elle est escortée jusqu'à son box par des gendarmes. Son mari Jean-Louis et d'autres membres de sa famille, son père Robert, sa mère Monique, s'installent aussi aux premières rangées de la salle, tout devant.

Le public et les journalistes se pressent. C'est que tout le monde veut savoir. Pourquoi a-t-elle tué ses enfants? Et surtout, dans le fond, ce qui attise la curiosité: pourquoi les a-t-elle gardés dans son congélateur? Et puis, à quoi ça peut bien ressembler une mère qui tue ses bébés?

En tout cas, c'est peu dire que, quand elle s'assoit dans son box, Véronique Courjault déçoit. Son visage est mince et long, elle a maigri depuis son arrestation. Elle a rassemblé ses cheveux bruns, fins, en une queue de cheval. Elle porte un cardigan couleur beige, une chemise gris clair. Des couleurs neutres, ternes. Ses yeux tombent un peu. Elle a l'air triste. Et complètement perdue.

Au début de tout bon procès pénal, il y a des règles de procédure, des rituels juridiques très formels qui sont invariablement les mêmes. Quelques minutes se passent. La cloche sonne. Comme le protocole l'exige, tout le monde se lève, et les juges et jurés arrivent. Nous sommes le 9 juin 2009, et le procès de Véronique Courjault pour assassinat s'ouvre.

L'histoire avant l'affaire

Pour comprendre ce qui est arrivé à Véronique Courjault, il faut revenir trois ans en arrière, à l'été 2006. Véronique, 38 ans, son mari Jean-Louis, 40 ans, et leurs deux garçons de 10 et 11 ans vivent à Séoul, en Corée du Sud. Jean-Louis est ingénieur dans une société d'équipement automobile et Véronique est mère au foyer. Cela fait quatre ans qu'ils sont expatriés, ça leur convient bien. Mais tous les étés, la famille rentre en Touraine, d'où ils sont originaires.

L'été 2006 ne fait pas exception. Toute la famille est en France pour les vacances. Des impératifs professionnels de dernière minute obligent cependant Jean-Louis à retourner en Corée du Sud. Il y arrive aux alentours du 20 juillet et compte repartir pour la Touraine le 26.

Alors qu'il finalise les préparatifs de son départ, il reçoit d'un ami un colis de poissons, qu'il décide de congeler dans la foulée. Il se dirige dans l'arrière-cuisine de sa maison et tente de trouver une place pour les poissons dans l'un des tiroirs du congélateur. Les trois premiers sont pleins. Il entrouvre un sac en plastique situé dans le quatrième tiroir du congélateur. Puis un deuxième, placé dans le cinquième.

Il lui faut quelques minutes pour comprendre ce qu'il voit. Pour réaliser que ce sont bien deux petits corps qui sont coincés dans le congélateur. Paniqué, il appelle immédiatement la police de Séoul. À aucun moment, Jean-Louis Courjault n'imagine que ces enfants puissent être les siens. Quand la police coréenne lui demande l'autorisation pour un prélèvement ADN, il accepte sans hésiter. Il n'a rien à cacher! Sa seule exigence? Pouvoir rejoindre sa famille en France, ce qui lui est accordé.

Les résultats des tests ADN tombent deux jours plus tard: Jean-Louis Courjault est bien le père biologique des deux nouveau-nés retrouvés à Séoul. Les enquêteurs coréens retournent chez les Courjault pour saisir des objets appartenant à Véronique: une brosse à cheveux, une brosse à dents, etc. Et là aussi, les analyses ADN sont formelles. Non seulement les nourrissons étaient vivants à leurs naissances, mais Véronique Courjault est bien la mère biologique des enfants.

Personne n'a vu Véronique Courjault enceinte depuis la naissance de ses deux garçons. Mais alors, comment expliquer les résultats des tests ADN?

Le couple, consterné, apprend par la presse les résultats de ces tests. Ils exigent des contre-expertises, en France cette fois. Contraints par la pression médiatique qui s'accentue, Véronique et Jean-Louis Courjault organisent une conférence de presse dans les bureaux de leur avocat, le 22 août 2006. Pour les Courjault, cette conférence de presse est un moyen de faire part de leur consternation. Ils. ne. sont. pas. les parents. des bébés. C'est impensable.

Et puis c'est impossible! Personne n'a vu Véronique Courjault enceinte depuis la naissance de ses deux garçons, il y a une dizaine d'années! Tous les témoignages le confirment. Mais alors, comment expliquer les résultats des tests ADN? Pour reprendre les mots de l'écrivain Arthur Conan Doyle: «Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité.»

Le 10 octobre 2006, les résultats des tests génétiques pratiqués par les scientifiques français confirment que les époux Courjault sont bien les parents biologiques des deux nourrissons. Le 12 octobre, Véronique Courjault cède. Elle abandonne, s'abandonne et avoue le meurtre de ces deux bébés. Elle en confesse même un troisième.

Confessions intimes

Alors que la vindicte populaire la presse de répondre à l'impossible, la principale intéressée peine à donner des explications. Lors de sa première journée de garde à vue le 11 octobre, elle reste muette, dépassée. Un enquêteur révèle: «Elle a beaucoup résisté, beaucoup pleuré, mais elle avait envie de se livrer.» Et puis elle capitule.

Elle raconte qu'elle a accouché seule à Séoul, en 2002 et en 2003, dans la baignoire de la salle de bain. Elle confie qu'elle a étouffé ses nouveau-nés immédiatement après leur naissance et qu'elle les a ensuite placés dans son congélateur, parce qu'elle ne pouvait quand même pas «les mettre à la poubelle». Elle raconte aussi qu'il ne s'agissait pas de son premier meurtre, qu'elle avait déjà tué une première fois, en France en 1999. Le corps de ce bébé, elle l'avait fait brûler, une nuit, dans la cheminée de la maison. Elle raconte que personne n'en a jamais rien su.

Mais Véronique Courjault raconte ses crimes plus qu'elle ne les explique. Quand les enquêteurs lui demandent «pourquoi?», ses réponses sont plus confuses, moins sûres. Elle répond: «Je ne voulais plus d'autres enfants.» Quand on lui demande pourquoi elle n'a pas eu recours à l'avortement, elle réplique: «Je ne voulais pas impliquer une tierce personne.» Comme si, en réalité, elle ne savait pas pourquoi. Qu'elle n'avait pas encore trouvé les mots pour expliquer ces actes, les expliquer aux enquêteurs et, surtout, se les expliquer à elle-même.

Arriver à dire

Véronique Courjault confirme qu'une fois, en 1999, son mari lui avait bien demandé, après avoir remarqué des rondeurs plus marquées que d'habitude, si elle n'était pas enceinte. Elle avait répondu que non. Peut-être aurait-il pu insister. Mais il n'avait plus jamais reposé la question, «pour ne pas la peiner pour quelques kilos en trop»... Alors quand il découvre les crimes de sa femme, Jean-Louis Courjault se sent certainement responsable. Il admet devant les enquêteurs avoir été «couillon, pas assez attentif», invoquant notamment un «surmenage professionnel».

Fallait-il que Véronique ne s'accorde que bien peu de valeur pour se rendre à ce point transparente? Ainsi, l'ignorance de Jean-Louis Courjault, bien que sincère, témoigne de l'intensité de la solitude dans laquelle a vécu sa femme, des années durant. Il n'a pas su, pas vu. Ou pas voulu voir. Un enquêteur lâchera: «En résumé, il fuyait la vérité, alors qu'elle la retenait.»

Elle repousse et fascine. C'est madame Tout-le-monde. Et personne n'a envie de se regarder dans le miroir Courjault.

La dynamique qui unit ce couple est étrange ou étonnante: pendant la garde à vue, Véronique demande à voir son mari, ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Elle lui dit qu'elle est désolée, il lui dit qu'il l'aime. Ils restent et resteront unis, malgré ce drame terrifiant. Peut-être parce que d'une certaine manière, pour une fois depuis bien longtemps, ils vivent tous les deux dans la même réalité.

Les confessions de Véronique Courjault assomment ses proches et électrisent l'opinion publique. Elle repousse et fascine: ses crimes sont effroyables, mais son profil est tout à fait banal. C'est madame Tout-le-monde. Et personne n'a envie de se regarder dans le miroir Courjault.

Retour au tribunal, le procès de Véronique

Le soutien sans faille de Jean-Louis et du clan Courjault sera aussi impressionnant que nécessaire, tant le procès s'annonce terrible, violent. La répulsion de l'opinion publique provient autant de l'absence de réponses et d'évidences dans la justification du crime donnée par la coupable, que par le miroir déformant et détestable que cette femme renvoie à la société. Alors que Véronique Courjault risque la réclusion criminelle à perpétuité, l'enjeu pour ses avocats est d'abord de parvenir à faire comprendre aux jurés qui est la femme qu'on leur demande de juger.

Avant-dernière d'une fratrie de sept enfants, elle a toujours fait en sorte de ne pas prendre trop de place, de ne pas être un problème pour ses parents, qui ont beaucoup à gérer entre les vignes dont ils s'occupent et leur famille nombreuse. Et puis, dans cette famille, on cause peu, son père l'avouera au tribunal: il y a de l'amour, mais pas beaucoup de communication. Alors c'est dur d'apprendre à exprimer ses peurs, ses angoisses, quand on n'a pas l'habitude.

Pendant l'audience, Véronique Courjault essaye, justement, de mettre des mots sur ses actes. Mais au début, elle ne fait pas bonne impression. Car celle qui n'a jamais nié avoir eu conscience –à un moment– d'avoir été enceinte, essaye toujours, encore, de comprendre. Elle tente d'ailleurs de l'expliquer au tribunal: «Oui, j'ai su à un moment que j'étais enceinte. Mais après je ne l'ai plus su...» Devant le regard accusateur du président de la cour d'assises d'Indre-et-Loire, elle essaye de décrire ce qu'elle a vécu: «Je sais bien, là, que ce que je dis n'a pas de sens, mais pourtant c'était exactement ça, je l'ai su et je l'ai oublié.»

Ainsi, Véronique Courjault se dévoile, au fur et à mesure qu'elle se découvre elle-même. Et à travers les médecins et experts psychiatres qui viennent témoigner, les mots de «déni de grossesse» font leur apparition dans la salle d'audience, pour l'une des toutes premières fois de l'histoire judiciaire française.

Le déni de grossesse

Véronique Courjault n'a pas nécessairement expérimenté un déni de grossesse, elle a vécu ce qu'on appelle une dénégation. Elle a su qu'elle était enceinte et a immédiatement refusé cet état de fait. Son cerveau, sa psyché, n'a semble-t-il pas réussi à faire le lien entre le fait d'être enceinte et d'avoir un enfant. On parle alors d'état de sidération, qui peut durer dans le temps. C'est pour ça que lorsque l'accusée met au monde ses enfants, pour elle, il ne s'agit pas d'un accouchement.

Comme l'indique un expert: «À ce moment-là, elle a juste perdu de son corps.» Sophie Marinopoulos, une psychologue et psychanalyste spécialisée qui est intervenue à la barre, explique: «Les mères infanticides ne sont pas des folles passagères, même si elles n'ont pas conscience de ce qu'elles font. Ce n'est pas la maladie qui prévaut chez elles, mais la souffrance. Elles veulent juste mettre un terme à un processus qui leur est insupportable. Elles ne veulent pas donner la vie, mais simplement rester en vie.»

Pour sortir de cette dénégation, de sa sidération, il aura fallu à Véronique Courjault que son crime soit découvert. Et c'est au cours de l'instruction, puis du procès, que cette femme prend conscience des crimes qu'elle a commis.

Il faudra sept heures aux jurés pour condamner Véronique Courjault. Le 18 juin 2009, elle écopera d'une peine de huit ans d'emprisonnement (dix ans de prison avaient été requis par l'avocat général). C'est un soulagement pour sa famille. Compte tenu des quelque trois années de détention provisoire effectuées (depuis octobre 2006) et avec le jeu des remises de peine, Véronique Courjault pourra sortir d'ici un ou deux ans.

Le 14 mai 2010, onze mois environ après sa condamnation, Véronique Courjault obtient une libération conditionnelle. Elle a effectué, au total, un peu plus de trois ans et demi de détention. Désormais libre, elle poursuit une thérapie engagée lors de ses années de prison, avec le soutien de sa famille et de ses proches.

