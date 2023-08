L'affaire Ginette Bac, ou l'histoire oubliée de la légalisation de la contraception

Temps de lecture: 11 min

L'actualité récente, notamment la pénalisation de l'avortement dans certains États américains, montre bien que le droit ne reste jamais bien loin du ventre des femmes. En France, des figures comme l'avocate Gisèle Halimi ou la ministre de la Santé Simone Veil, qui se sont battues pour le droit à l'avortement, sont bien connues. Mais il y a un autre combat au moins aussi important, fondamental, que l'histoire n'a pas retenu: celui en faveur de la contraception. Pourtant, c'est grâce à elle que les femmes ont pour la première fois pris le contrôle de leurs corps.

Un procès en particulier va réunir deux femmes que tout oppose, et c'est cette rencontre qui va permettre, des années plus tard, la légalisation de la contraception en France. Ginette Bac et Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé forment cet improbable binôme: la première est une femme d'origine modeste, accusée avec son mari, en 1953, d'être responsable de la mort de l'un de ses nombreux enfants; la seconde est une gynécologue bourgeoise, cofondatrice de ce qui deviendra le Planning familial. À elles deux, elles vont changer la loi.

Les grossesses de trop

Un matin de juin 1954, Ginette Bac s'assied sur le banc des accusés de la cour d'assises de la Seine, à Paris. Cette jeune femme de 26 ans s'apprête à être jugée pour homicide involontaire sur l'une de ses enfants, Danielle, morte l'année précédente faute de soins et de nourriture. Si son mari, Claude, est à ses côtés dans le box, force est de constater que la responsabilité de ce drame pèse surtout sur la mère.

Ginette Bac est née en 1929 à Saint-Ouen, en banlieue parisienne. Comme son futur mari, elle est issue d'un milieu ouvrier et plutôt modeste. Quand ils se marient, Ginette est déjà enceinte: leur premier enfant naît en 1948. La grossesse a été éprouvante pour la toute jeune femme qui, très fatiguée, a fini par perdre son travail.

Pourtant, à peine a-t-elle le temps de prendre ses marques avec ce bébé qu'elle tombe de nouveau enceinte: son deuxième fils naît quatorze mois après l'arrivée du premier. Le quotidien est intense, mais Ginette semble se débrouiller dans son nouveau rôle de mère. Et si Claude travaille beaucoup à l'usine pour compenser la perte du salaire de sa femme, il essaie d'être présent. Le jeune couple tente de construire une famille, et ils sont soutenus par leurs parents.

L'histoire aurait pu être plutôt joyeuse, mais elle s'assombrit quand Ginette accouche de son troisième enfant, en mai 1951. Ce bébé, c'est déjà celui de trop pour la jeune femme. Elle sombre. Claude peut fuir ses enfants, son foyer, sa femme; ce n'est pas le cas pour elle. À mesure qu'elle s'effondre, elle cesse de faire le ménage, la lessive. L'appartement se transforme en taudis. Les petits sont délaissés. Ginette ploie sous le poids des responsabilités. Aujourd'hui, on dirait qu'elle a fait une dépression post-partum. Mais à l'époque, on ne parlait pas de ce genre de choses.

Langes sales cachés et repas ratés

Inquiète, Léonie, la belle-mère de Ginette, demande de l'aide à une assistante sociale des services de police. Les services sociaux viennent voir la famille, mais rien d'autre ne se passe. Ils planifient une autre visite six mois plus tard.

Le 3 juillet 1952, Ginette accouche d'un quatrième enfant. La petite fille s'appelle Danielle et elle vient au monde avec un handicap au niveau du bras. Claude a l'air de s'être ressaisi, il a réintégré son foyer et, grâce à l'aide des grands-parents, l'appartement a été rangé, nettoyé. Quand sa femme sort de la maternité accompagnée des grand-mères et des petits, on pourrait avoir l'impression d'un nouveau départ.

C'est d'ailleurs ce que constate l'assistante sociale quand elle vient rendre visite au couple. Elle rencontre les enfants, qui lui semblent tous en pleine forme; le logement n'est pas très grand, certes, mais plutôt bien tenu. Aux yeux de la fonctionnaire, tout va bien. Mais quelque temps plus tard, Ginette vacille de nouveau. Elle se fait emporter par le courant de son torrent quotidien.

Quand elle apprend qu'elle attend un cinquième bébé, sa solitude atteint un nouveau stade. Et c'est surtout Danielle, la petite dernière, qui en fait les frais: elle est nourrie de façon erratique, n'est pas changée. Ginette ne lave plus ni l'appartement ni les enfants; elle cache les langes sales sous les lits. Elle se noie, et emporte ses enfants avec elle.

Pourtant, quand une autre assistante sociale du nom d'Odette Roques vient rencontrer la famille en décembre, six mois après la naissance de Danielle, elle ne trouve rien à redire. Dans son rapport est indiqué: «Si la pièce dans laquelle j'ai été reçue [...] n'était pas impeccable, elle n'était pas spécialement sale et étant donné la présence de quatre enfants, elle était tenue de façon très normale, compte tenu du milieu.»

Petit cadavre et grande douleur

Le 24 février 1953, à 8h, Ginette donne le premier biberon de la journée à Danielle; la petite le vomit entièrement. Deux heures et demie plus tard, sans un bruit, allongée dans son lit, elle meurt.

Quand Ginette réalise la mort de sa fille, elle court chercher sa voisine, appelle Claude, les grands-mères, puis la police. Le commissaire qui arrive sur place, Georges Dauvergne, est accablé par la découverte du petit corps décharné de Danielle qui, à 8 mois, ne pèse que 2 kilos. Le couple Bac est arrêté et inculpé pour «défaut de soins à l'enfant».

La vie de la femme de 24 ans, enceinte de deux mois, prend un triste virage. Mais alors qu'elle découvre la vie carcérale dans la prison de la Petite Roquette du XIe arrondissement de Paris, une autre femme, à quelques kilomètres d'elle, s'apprête à avoir un impact déterminant sur son avenir. Elle s'appelle Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, et Ginette Bac ne la connaît pas encore.

Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, gynécologue en lutte

La gynécologue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé vient d'une bonne famille, bourgeoise et catholique –elle est d'ailleurs très pratiquante. Elle n'était donc pas, ni en tant que femme, ni en tant que médecin, destinée à s'intéresser à la contraception, encore moins à remettre en cause les principes qui gouvernaient la vie des femmes au début des années 1950. À cette époque, l'avortement n'est pas juste considéré comme un crime, mais carrément comme un crime d'État, passible de la peine de mort –pour les femmes avortées, mais aussi pour celles et ceux qui les aident.

Dans cette logique, le simple fait de s'informer sur des moyens potentiels permettant d'éviter de tomber enceinte est évidemment interdit, et ce depuis la promulgation de la loi du 31 juillet 1920 «réprimant la provocation à l'avortement et à la propagande anticonceptionnelle».

C'est à ça que doit faire face Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé. En tant que jeune interne dans des services de chirurgie, elle assiste de façon très concrète aux conséquences de l'interdiction de la contraception. Elle raconte ainsi dans son livre La Grand'peur d'aimer, publié en 1961, comment elle découvre «l'injustice et l'hypocrisie patronnées par la morale», quand des femmes débarquent à l'hôpital après des avortements catastrophiques.

Au-delà de son expérience dans les services de chirurgie, c'est la découverte de la contraception aux États-Unis qui va changer la perspective de la jeune gynécologue. Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé décide alors de prendre position dans un article intitulé «Le contrôle des naissances à l'étranger et la loi française de 1920». Le titre en lui-même est déjà osé: c'est la première fois que que cette loi est directement citée pour être remise en question.

«Si elle avait été riche, nul doute qu'on l'aurait soignée et qu'on l'aurait envoyée dans une maison de santé. Mais c'était une femme d'ouvrier, on ne s'est pas beaucoup occupé d'elle.» Docteur Gouriou, psychiatre

Alors bien sûr, si vous avez les moyens, il est possible d'obtenir des contraceptifs, notamment à l'étranger. Mais pour toutes les autres, quelles sont leurs options? Le retrait, les douches froides et surtout, la fameuse méthode Ogino... Mais selon la gynécologue, les conséquences pour les femmes issues de milieux plus modestes résident dans la multiplication d'avortements criminels et dangereux. Elle conclut son article en soulignant que, dans ces conditions, l'abolition de la loi de 1920 constituerait «l'un des moyens de lutte les plus efficaces contre l'avortement criminel, diminuant ainsi les risques de stérilité secondaire et permettant de ce fait un plus grand nombre de grossesses ultérieures».

Autoriser la contraception pour finalement permettre la naissance de plus d'enfants? C'est malin. Pourtant, son article ne trouve aucun écho. Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé fait chou blanc, et elle comprend vite pourquoi: il lui faut quelqu'un pour incarner son combat.

Une victime, deux procès, mais combien de coupables?

Alors que Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé est en train d'affiner sa stratégie, Ginette Bac s'installe dans le box des accusés de la cour d'assises de la Seine avec son mari. Nous sommes en juin 1954, un an environ après la mort de la petite Danielle. Le procès des époux Bac commence.

Parmi les sept jurés sélectionnés, aucune femme. On compte également sept témoins: les grand-mères; Georges Dauvergne, le commissaire de police qui a découvert le corps de la petite; deux médecins, psychologue et gynécologue; et les deux assistantes sociales liées au dossier. Les médias ne semblent pas s'intéresser à ce fait divers, certes terrible mais somme toute assez ordinaire.

Durant les deux jours d'audience, aucune allusion à ce qui fait qu'une jeune femme de 25 ans se trouve dans l'obligation juridique, pénale, d'assumer cinq grossesses en moins de sept ans. Ginette et Claude Bac sont reconnus coupables et condamnés à sept ans de réclusion pour «privation de soins et d'aliments à un enfant ayant entraîné la mort sans intention de la donner».

Mais la décision de la cour d'assises de la Seine est cassée pour vice de forme dix mois après le procès, grâce au travail acharné de l'avocate du couple. Concrètement, ça ne change rien. Mais d'un point de vue juridique, ça change tout. Un nouveau procès doit donc être organisé.

C'est grâce à l'organisation de ce second procès, qui a généré quelques articles dans la presse, que Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé entend parler de Ginette Bac. Les audiences s'ouvrent en juillet 1955 et cette fois, la gynécologue va être entendue en tant que témoin volontaire. Elle intervient notamment après le docteur Gouriou, le psychiatre qui avait examiné l'accusée lors du premier procès.

Le médecin se sent coupable vis-à-vis de Ginette Bac. Devant les juges et les jurés, il affirme: «J'ai déjà plaidé pour cette femme et lorsqu'elle a été condamnée à sept ans de réclusion, je me suis dit que j'avais été mal compris… Si elle avait été riche, nul doute qu'on l'aurait soignée et qu'on l'aurait envoyée dans une maison de santé. Mais c'était une femme d'ouvrier, on ne s'est pas beaucoup occupé d'elle.»

​Le 1er juillet 1967, quand les débats sur le projet de loi visant à autoriser la contraception commencent, l'opposition est virulente.​

Cette déclaration prépare le terrain à Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé. Mais son témoignage ne repose pas sur la compassion pour les accusés: ce qu'elle veut au contraire, c'est généraliser, objectiver leur situation. Ce n'est pas tant Ginette Bac qui l'intéresse, c'est ce qu'elle représente.

À la fin des débats, on sent un peu plus de compassion dans la façon dont les regards se posent sur Ginette. Le 7 juillet 1955, après un court délibéré, elle et son mari sont reconnus coupables d'avoir, «par maladresse, imprudence, inattentions et négligences, été involontairement la cause de la mort de leur fille Danielle». Il écopent d'une peine de deux ans d'emprisonnement, bien inférieure aux sept années initialement prononcées à leur encontre. De soulagement, Ginette fond en larmes dans les bras son mari. Et parce qu'ils ont déjà effectué ces deux années de prison, le couple ressort libre du tribunal.

Les femmes sont-elles coupables?

Alors que Ginette Bac rentre chez elle et tente de reprendre le cours de sa vie, Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé compte bien utiliser l'écho médiatique du procès pour poursuivre son combat en faveur de la contraception. À la fin de l'année 1955, moins de trois mois après la condamnation de Ginette et Claude Bac, elle participe à un colloque organisé par l'ordre des médecins. C'est la seule femme médecin à prendre la parole. Sa présentation s'intitule «Du conflit entre la loi et la conscience professionnelle du médecin».

Mais les scientifiques français ne semblent ni intéressés ni prêts à entendre le discours de la gynécologue. Un professeur s'exclame: «Laissez les ménages se débrouiller seuls et ne pénétrez pas dans leur intimité!» Un prêtre, présent au congrès avec d'autres autorités religieuses, se désole: «La seule note pessimiste de la conférence est donnée par une femme!»

Si Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé comprend que son intervention est un échec et qu'elle ne tirera rien de ses pairs, elle n'abandonne pas la partie pour autant. C'est au public, désormais, qu'elle va s'adresser. Et celui qui va l'aider, c'est Jacques Derogy, ancien résistant, communiste et journaliste à Libération.

Il embrasse son combat et signe dans Libé, en octobre 1955, une enquête intitulée, de façon provocatrice, «Les femmes sont-elles coupables?». C'est la première fois que la question de la contraception et de la loi de 1920 est traitée dans les médias. Dans la foulée de Libération, le journal France Observateur publie cette question à sa une: «600.000 avortements valent-ils mieux que le contrôle des naissances?»

Le fait divers est devenu un fait de société. La machine pour le droit à la contraception est lancée, mais la route est longue, très longue. Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé continue le combat autrement. Elle réfléchit à créer une association pour permettre aux femmes et aux couples d'obtenir des informations, des solutions, pour reprendre un peu de contrôle sur leurs facultés de reproduction. Elle crée La Maternité heureuse, l'ancêtre du Planning familial.

«Les hommes perdront la fière conscience de leur virilité féconde»

Le 1er juillet 1967, quand les débats sur le projet de loi visant à autoriser la contraception commencent, l'opposition est virulente. Il y a ceux comme Jacques Hébert, député de la Manche, qui considèrent que la pilule est dangereuse d'un point de vue médical. Il affirme: «Nous avons le devoir, nous qui sommes, en tant que législateurs, les responsables du patrimoine biologique des Français, de ne pas autoriser la diffusion de produits dont les conséquences lointaines sont encore très mal connues.»

Un autre estime que si les enfants ne sont pas toujours engendrés par la réflexion et par la raison, ils le sont «dans un élan d'amour irrésistible, comme l'exigent la nature et l'instinct de continuité de l'espèce humaine». Ginette Bac serait certainement d'un avis différent… Mais surtout, ce député s'inquiète, il interroge: «Les maris ont-ils songé que désormais, c'est la femme qui détiendra le pouvoir absolu d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants en absorbant la pilule, même à leur insu? Les hommes perdront alors la fière conscience de leur virilité féconde et les femmes ne seront plus qu'un objet de volupté stérile.»

C'est donc après de longs et houleux débats que le texte est adopté en décembre 1967. Il faudra attendre encore deux ans pour que la loi entre en vigueur. En 1969, seize ans après la mort de la petite Danielle Bac, les Françaises ont enfin accès à la contraception.

