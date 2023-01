L'affaire Lucan, fin et suite

Temps de lecture: 8 min

Lisez d'abord les épisodes précédents.

Son mari introuvable, Veronica se retrouve solidaire des dettes de ce dernier. Elles sont colossales. Les ventes aux enchères successives de leurs objets personnels (œuvres d'art, argenterie, mobilier) ne suffisent pas à les éponger. Elle doit se résoudre à vendre la maison de Lower Belgrave Street, dans laquelle elle continuait de vivre après le meurtre de Sandra Rivett. C'est la maisonnette de deux chambres que son mari et elle avaient achetée dans le quartier pour y accueillir les proches de passage qui va abriter la famille.

La pression médiatique et le stress subi lors de la tenue du procès la font s'enfoncer plus profondément dans la dépression. Comme l'héroïne du cynique «Mother's Little Helper» des Rolling Stones, Veronica appartient à la vaste clique des «junkies élégamment vêtues», ces femmes au foyer des classes moyenne ou supérieures tombées dans une dépendance chimique profonde et volontiers entretenue par les médecins dans les années 1960 et 1970.

Depuis la naissance de ses enfants, les traitements hautement addictifs qui lui sont administrés lui font perdre le contrôle. Aux antidépresseurs sont venus s'ajouter sédatifs et barbituriques (dont le Tuinal, employé pour atténuer les sensations pendant l'accouchement avant que l'usage de la péridurale ne s'impose dans les années 1970). En guise de somnifère, elle avale des pilules de Promazine, un puissant calmant utilisé par les vétérinaires. Autant de traitements controversés et aujourd'hui disparus.

De plus en plus fortement médicamentée, Veronica est sujette à de violents effets secondaires. Dans ses mémoires, elle évoquera les hallucinations dont elle souffre à l'époque. «Je commençais à entendre des voix et, émanant du piano, la marche funèbre de Saül, de Haendel. Si j'ouvrais la fenêtre, je voyais des voitures de police passer à toute allure et des hommes en sauter, agitant leurs matraques dans ma direction. La maison me semblait en permanence emplie de fumée. Je remarquais qu'une statue était devenue rose –et puis, tout m'apparaissait d'un coup dans un brouillard rose.»

La trahison

Les voix murmurent à Lady Lucan de sauter par la fenêtre. Par prudence, elle refuse de les ouvrir. Sans argent, ni nanny ni baby-sitter, elle doit se résoudre à s'occuper elle-même de son foyer. L'ambiance est étouffante, chaotique. Les enfants trouvent un peu de répit les fins de semaine et pendant les vacances en se réfugiant chez les Shand Kydd. Entourés de leurs oncle, tante et cousins, ils retrouvent leur insouciance, loin de la responsabilité trop lourde pour leur âge d'avoir à veiller sur leur mère. Mais pour Frances, l'aînée, la situation est invivable. À l'âge de 17 ans, sept après avoir vécu cette scène traumatisante le soir du meurtre, elle s'installe chez eux.

Bientôt, une décision de justice tombe comme un couperet: George, 15 ans, et sa petite sœur Camilla la rejoindront. Veronica vit comme une trahison la déclaration de son unique fils, consignée dans le dossier: il «trouverait beaucoup plus agréable de vivre en tant que membre de la famille de son oncle et de sa tante». Elle ne pardonnera jamais à ses enfants ce qu'elle considère comme une défection. Dans un geste définitif, elle coupe les ponts avec eux. Lorsqu'une de ses filles tente de lui rendre visite peu de temps après, elle la rejette d'un cinglant: «Va-t-en, je suis occupée.»

«Ce n'est pas ma faute si j'ai perdu

ma famille. Comment cela a pu arriver, cela restera un mystère.» Veronica Lucan

Pourquoi cette brusque décision, après s'être battue des années pour obtenir leur garde exclusive? Dans une interview donnée en 2017, Veronica offre une réponse déroutante de détachement:

«Il faut accepter que tout est perdu et ne pas se taper la tête contre les murs. Cela ne ferait que vous rendre malade et vous devez penser à vous. Je savais qu'ils auraient une vie meilleure avec Christina et Bill.» «Mais ce n'est pas ma faute si j'ai perdu ma famille. Comment cela a pu arriver, cela restera un mystère.» Le déni de Lady Lucan est-il sincère?

«—Pensez-vous que vous étiez une bonne mère?, interroge le journaliste.

—J'aurais pu mieux faire, répond-t-elle avec un petit rire. Peut-être suis-je restée trop souvent couchée.»

En 1974, les enfants Lucan fêtent leur premier Noël sans leur père. L'expression sur le visage de Frances et George, les aînés, en dit long sur l'ambiance à la maison. | Capture d'écran David O'Neill via YouTube

Jungle Barry et sa chèvre

En 1999, vingt-cinq ans après sa disparition, les autorités déclarent la mort de Lucan. Mais en l'absence de corps ou de preuve, aucun certificat de décès n'est émis. Sans celui-ci, son fils George, qui porte le titre de courtoisie de «Lord Bingham», ne peut devenir le huitième comte de Lucan. En d'autres termes, il ne peut pas toucher les loyers de la ville irlandaise de Lucan, auxquels peuvent prétendre les héritiers du titre depuis plusieurs siècles. Il ne peut pas non plus récupérer son siège à la Chambre des lords.

Mais Lucan est-il vraiment mort, interpelle une presse peu encline à tuer le veau d'or? Les révélations et autres «découvertes» déferlent, trouvant écho dans les journaux à scandales. Lord Lucan vivrait à Goa sous le pseudonyme et la longue barbe hirsute de «Jungle Barry»! Un ancien policier consacre même un livre à cette théorie, pourtant désavouée par les amis et la famille de Barry Halpin, joueur de banjo anglais émigré en Inde, qui prend la pose avec sa chèvre. L'affaire fait cependant tellement de bruit que les médias traditionnels, de la BBC au Guardian, s'en emparent.

En 2012, c'est une ancienne secrétaire de Jimmy Goldsmith qui vend la mèche: Lucan vivrait en Afrique. Elle y a même organisé, à la demande de son patron et avec la complicité d'Aspinall, un voyage pour les enfants Lucan, afin que leur père puisse les apercevoir de loin. Aspinall a succombé à un cancer en 2000, Goldsmith (surnommé «Goldenballs», soit «couilles en or», par la presse britannique) s'est éteint trois ans plus tôt. Ce ne sont pas eux qui la contrediront. Une autre «connaissance» du fugitif assure quant à elle qu'il s'est suicidé et qu'on a donné ses restes aux tigres d'Aspinall pour faire disparaître toute trace.

Qui a tué Lord Lucan?

Une autre théorie passe à peu près inaperçue, peut-être parce qu'elle enterre définitivement l'aristocrate supposément en fuite. Elle est pourtant crédible. John Pearson est l'auteur d'une biographie sur les frères Kray, célèbres jumeaux mafieux qui avaient la mainmise sur Londres dans les années 1960 –le photographe David Bailey a notoirement immortalisé leurs mines patibulaires.

Au fil de recherches pour l'écriture de son livre The Gamblers, paru en 2005, s'intéressant à Aspinall et à ses accointances douteuses autour du club de jeu Le Clermont, John Pearson s'est retrouvé happé par l'énigme Lucan. Il révèle que, lors d'une conversation avec Susan Maxwell-Scott, la dernière complice connue de Lucan, elle aurait fini par lui livrer la vérité. «Je le connaissais suffisamment pour savoir qu'il n'aurait pas le courage de se suicider, et que s'il s'était installé à l'étranger nous aurions fini par entendre parler de lui.»

Craignant que Lucan ne craque et ne révèle, en échange de son immunité, les magouilles sur lesquelles Le Clermont fonctionne, ses puissants amis l'auraient exfiltré en avion privé vers la Suisse. Sur place, le sbire de l'un des gangsters proches d'Aspinall (John Pearson l'appelle «Monsieur X», car il est encore vivant à la parution du livre) l'aurait définitivement condamné au silence.

Des relations froides

En 2016, Lord Lucan refait son apparition dans la presse. Sourcils broussailleux, moustache anachronique, de larges poches soulignant son regard fatigué, le teint cireux, l'ovale du visage amolli et les cheveux raréfiés: sur les photos prises peu avant sa disparition, l'homme paraît plus âgé que ses 39 ans. C'est l'âge auquel il serait mort, d'après le certificat de décès qui est finalement délivré à son fils, George Bingham.

Sur ce portrait, pris en 1974, on voit que Lord Lucan a pris un sacré coup de vieux. | Capture d'écran David O'Neill via YouTube

Il devient ainsi à son tour, quarante-deux ans après la disparition de son père, Lord Lucan –un patronyme difficile à porter. Mais George a eu tout le temps de s'endurcir, lui qui a grandi en entendant son père se faire traiter de meurtrier, «de raciste, de snob, de figure emblématique de [tout ce qui clochait avec] l'aristocratie des années 1970». «Mais ceux qui quittent la fête tôt font toujours l'objet de spéculations, n'est-ce pas?»

Dans la foulée, la chaîne de télévision ITV fait une annonce: dans un entretien exclusif d'une heure, sa première interview télévisée en trente ans, Lady Lucan promet de livrer «sa vérité». Elle y confie notamment penser son mari mort par suicide (en se jetant du ferry qui traverse la Manche), au lendemain du meurtre. Elle va avoir 80 ans, son regard semble plus vif que dans les films d'archives. Ses cheveux blancs sont coiffés en catogan, un épais trait de crayon noir a été maladroitement dessiné sous ses yeux.

On la voit faire sa promenade quotidienne, silhouette frêle, droite, esseulée. Elle n'a pas parlé à ses enfants depuis trente-cinq ans –«mais toutes mes relations sont froides», décrète-t-elle.

La vengeance de Lady Lucan

La critique lui trouvera un «détachement émotionnel évident» et des déclarations parfois étranges. L'émission devait permettre d'éveiller la curiosité du public avant la parution de ses mémoires. Mais son intervention, résume un journaliste du Telegraph, «vient de rendre un petit peu plus difficile d'éprouver de la sympathie pour une femme qui, selon n'importe quels standards, en mérite pour les horreurs qu'elle a subies». Deux mois plus tard, en septembre 2017, Lady Lucan met la touche finale à ses mémoires et donne le feu vert à son éditeur avant de se suicider.

Veronica, une bonne mère? «J'aurais pu mieux faire.» | Capture d'écran David O'Neill via YouTube

L'ultime rebondissement ne fait pas un best-seller de A moment in time, qui paraît au début de l'année 2018. Dans un luxe de détails, Lady Lucan y raconte sa vie, explore l'arbre généalogique de la famille, mais ne révèle finalement rien de nouveau.

Son testament est fidèle à l'image qu'elle a laissée: étrange et vindicatif. Elle laisse ses biens à une association caritative, déclarant déshériter ses enfants à cause de «[leur] manque de bonnes manières et de respect à [s]on égard». Ont-ils trouvé choquant ou ironique de voir leur mère leur reprocher d'avoir été mal élevés? Ce sont eux trois qui, pourtant, ont continué à payer son loyer, lui assurant des conditions de vie décentes.

Histoire sans fin

Ses maigres possessions sont mises aux enchères par la maison Bonhams. Veronica a conservé un portrait de son mari, peint par Dominick Elwes. Pendant plus de quarante ans, il est resté accroché au-dessus de sa cheminée. On peut s'étonner du fait qu'elle ait décidé de se retrouver face, jour après jour, au portrait de l'homme qui a vraisemblablement essayé de la tuer. Ou bien était-ce dû à un sentiment de culpabilité vis à vis du peintre? Après tout, elle avait joué un rôle décisif dans les événements qui ont poussé Dominick à se suicider en 1975.

Lady Lucan tenait décidément à avoir le dernier mot. Elle semait des indices partout, comme ces lettres cachées sous le plancher de sa maison et retrouvées deux ans après sa mort par des ouvriers chargés de la rénover. Dans ses échanges avec ses avocats, les difficultés de son mariage sont mises en lumière. Après la disparition de son mari, elle leur fait part de sa fureur à l'encontre de la presse. Elle obtient des excuses et une compensation financière de la part d'un journal américain qui l'injurie et laisse entendre qu'elle entretenait une relation lesbienne avec Sandra Rivett.

Ceux qui avaient espéré y trouver enfin une réponse permettant de résoudre le mystère de la disparition de Lord Lucan (et de sa culpabilité) restent sur leur faim. L'affaire a-t-elle été enterrée avec ses protagonistes? Ils semblerait que ce ne soit pas le cas. Même s'il y a peu de chances que Lord Lucan soit encore en vie (il aurait donc 87 ans) et soit parvenu à cacher son identité depuis 1974, la police anglaise continue d'explorer les pistes qu'elle pense crédibles.