«Wanted for murder»

Temps de lecture: 5 min

Dans la quête effrénée d'indices pour retrouver la trace de Lord Lucan, c'est du présumé meurtrier lui-même que proviennent les prochaines informations cruciales.

Comme Dupont de Ligonnès, que la presse anglaise comparera plus tard à Lucan, le fugitif a décidé, avant de disparaître, de partager sa version des faits avec ses proches.

Quand il découvre le contenu des deux lettres qui lui ont été adressées, son beau-frère Bill Shand Kydd contacte aussitôt Scotland Yard.

En plus de la présence de traces de sang sur une des enveloppes, un cachet postal révèle qu'elles ont été envoyées d'Uckfield, à environ une heure trente de route de la capitale. La police fait le rapprochement avec un membre du cercle immédiat de Lucan, Ian Maxwell-Scott, qui y est installé avec femme et enfants.

Celui-ci explique être resté à Londres dans la nuit du 7 au 8 novembre 1974, date de l'assassinat de Sandra Rivett, pour y jouer au Clermont Club. Se rendant à son domicile dans le verdoyant Sussex, les enquêteurs y interrogent sa femme Susan. Elle confirme en effet que Lord Lucan est arrivé chez elle, cherchant son mari, aux alentours de 23h30. Pourquoi n'a-t-elle pas contacté la police? Sa réponse les laisse stupéfaits: «Parce que je ne voyais aucune raison de le faire.»

Trois jours se sont écoulés depuis le meurtre, laissant amplement le temps à Lucan d'organiser sa fuite.

La version de Susan ne variera jamais d'une virgule. Étonnée de le voir à cette heure tardive et si loin de Londres quand il aurait dû se trouver au Clermont, elle avait accueilli un Lucan agité et ébranlé. Puis, devant quelques verres de whisky, l'avait écouté raconter par le détail cette «horrible soirée de malentendus» au cours de laquelle la nanny de ses enfants a perdu la vie.

Elle avait jugé cette histoire parfaitement crédible. Après tout, il n'était pas couvert de sang (la tenue qu'elle décrit est semblable à celle du signalement fait par Lady Lucan); à peine avait-elle relevé la présence d'une large trace humide sur son pantalon. Elle lui avait ensuite donné quelques cachets de Valium pour calmer ses nerfs, ainsi que de quoi écrire.

Lucan, après avoir téléphoné à sa mère (brève conversation enregistrée par la police), lui avait confié les lettres qu'il avait pris le temps de rédiger, en la suppliant de les poster elle-même. Il s'était ensuite enfoncé dans la nuit au volant de la Ford Corsair empruntée à son ami Michael Stoop.

Son amie Susan, avocate de formation, aurait-elle aidé Lucan à s'enfuir? | Capture d'écran David O'Neill via YouTube

Jeu de dupes

Susan Maxwell-Scott serait ainsi la dernière personne à avoir parlé à Lucan.

Il s'agit, du moins, de la version officielle.

Mais la police est persuadée que Susan en sait plus qu'elle le prétend.

Délaissée par un mari joueur étranglé de dettes et peu affectueux, cette mère de six enfants s'étiole dans leur maison de campagne délabrée. Elle a pris l'habitude de noyer son désarroi dans l'alcool. Cette femme intelligente, admise au barreau en 1957, a mis sa carrière entre parenthèses en épousant Ian. Les conventions de l'époque et son mari ont étouffé ses ambitions.

La «mafia d'Eton» (en référence à l'école la plus élitiste du pays) resserre ses rangs autour du meurtrier.

Aux yeux des enquêteurs, sa fine connaissance des lois et sa frustration en font une complice de choix. Son comportement n'en est que plus suspect: Susan mieux que quiconque savait qu'elle aurait dû prévenir les autorités. Qui plus est, son faible pour John (qu'elle décrit à la presse comme un homme gentil et attentionné) est connu de tous et corroboré par plusieurs témoins.

Quel rôle joue-t-elle vraiment dans ce qui commence à ressembler à un jeu de dupes?

Never explain

Le 11 novembre, on ignore toujours où se cache le fugitif. Les policiers chargés de l'affaire s'impatientent face à l'omerta qui semble leur être imposée par une partie de l'entourage de Lucan. La «mafia d'Eton» (en référence à l'école la plus élitiste du pays), assurent-ils, resserre ses rangs autour du meurtrier. La réaction des Florman, héritiers de la compagnie aérienne scandinave SAS, illustre le type de comportements auxquels ils sont confrontés.

La famille vit à quelques centaines de mètres du 46 Lower Belgrave Street. Leur fille est une camarade de classe de Frances, l'aînée des Lucan. Il leur aurait été impossible d'ignorer le drame, et pourtant Madeleine Florman n'a pas jugé bon de prévenir les forces de police d'un incident significatif: le soir du 7 novembre, quelqu'un a sonné à la porte. Dans l'interphone, une voix masculine a grésillé des propos incohérents. Elle a choisi, s'apprêtant à aller dormir, d'ignorer l'importun.

«C'est le problème de la police, pas le mien. Ils sont formés pour découvrir les faits, après tout.» Madeleine Florman, membre de l'entourage de Lord et Lady Lucan

Quelques minutes plus tard, la sonnerie du téléphone a à son tour retenti: elle a cette fois reconnu la voix de Lucan, très agité. Décontenancée, Madeleine Florman a écourté la conversation.

Le lendemain matin, la découverte de mystérieuses taches brunes sur les marches devant sa porte d'entrée l'a intriguée.

Mais pourquoi n'avoir rien signalé? Réponse agacée de l'intéressée: «Mais c'est le problème de la police, pas le mien. Ils sont formés pour découvrir les faits, après tout.»

«Wanted for murder»: Roy Ranson, inspecteur de police en charge de l'enquête, répond aux questions de la presse. Un mandat d'arrêt international vient d'être délivré. | West Midland Police via Flickr (Creative Commons) | Capture d'écran David O'Neill via YouTube – montage Slate.fr

Chasse à l'homme internationale

L'examen des taches confirme qu'il s'agit de sang, un mélange de groupes A et B –respectivement ceux de Veronica et de Sandra. On retrouve les mêmes dans la voiture abandonnée par Lucan à Newhaven.

Dans le coffre repose un tuyau de plomb qui porte les indentations d'une scie, gainé de tissu et semblable à l'arme du crime. Les interrogations de riverains ne mènent nulle part: personne n'a aperçu le conducteur de la Ford Corsair abandonnée.

Les amis de Lucan auraient organisé de toute urgence, dans la foulée du meurtre, un déjeuner secret.

A-t-il sauté d'une falaise? S'est-il caché dans le dédale souterrain du fort militaire tout proche pour s'y donner la mort? Pour passer la région au peigne fin, il faudrait mobiliser un millier de policiers pendant un mois. L'armée prête main forte en faisant intervenir une centaine de soldats pendant trois jours. On utilise même un ULM pour prendre des photographies avec un appareil à rayons X. Sans résultat. L'abandon de la voiture serait-il un moyen de brouiller les pistes, de gagner du temps?

Le 14 novembre, le Daily Express annonce l'ouverture d'une «chasse internationale au comte». Une trentaine de maisons éparpillées entre l'Europe, les États-Unis et les Antilles, appartenant toutes à des proches du fugitif, sont placées sous surveillance.

Les enquêteurs sont persuadés que quelqu'un, ou plusieurs personnes, le protège. Christina et Bill Shand Kydd, ainsi que d'autres proches des Lucan, sont longuement interrogés. Tous affirment ignorer où se cache John mais assurent que, s'il venait à les contacter, ils l'enjoindraient à se rendre.

La presse finit par avoir vent d'un événement qui vient nourrir la théorie: les amis de Lucan auraient organisé de toute urgence, dans la foulée du meurtre, un déjeuner secret.

Plus rien n'arrête la rumeur d'un pacte.

Pour certains protagonistes, ses conséquences s'avèreront dramatiques.

