«Il a tué la nanny!»

L'affaire Lucan éclate comme en point d'orgue d'une année 1974 particulièrement lugubre pour les Britanniques. En 2022, l'actualité semble faire étrangement écho à cette époque précise. Quand l'ex-ministre des Finances et chancelier de l'Échiquier Kwasi Kwarteng, en septembre 2021, tentait de rassurer les citoyens en assurant que «la lumière ne s'éteindrait pas», c'est à une suite d'événements qui a marqué la période 1973-1974 qu'il faisait allusion.

Dans un contexte de récession économique internationale, les grèves de mineurs ont provoqué dès 1973 un rationnement de l'électricité: le Premier ministre Edward Heath décrète alors la «three day working week». L'électricité ne peut être employée que trois jours consécutifs chaque semaine. À l'exception de certains services considérés comme essentiels, la semaine de travail se réduit à ces trois mêmes jours. On vit chez soi à la lueur de la bougie (les habitants de Buckingham Palace n'échappent pas à la mesure), on fait ses courses lampe de poche en main.

Les «conflits industriels» et le rationnement durent plusieurs mois. L'accalmie de courte durée fait place à l'horreur: sous les bombes de l'IRA, l'Angleterre vit ses heures les plus anxiogènes depuis la fin de la guerre. Entre octobre et novembre 1974, une vague d'attentats tue vingt-huit personnes et en blesse plus de 200. Les attaques visent cabines téléphoniques, pubs –et même le Parlement au mois de juin.

Le soir de l'assassinat de Sandra Rivett, une bombe éclate dans un pub londonien, faisant deux morts. Le 8 novembre, le meurtre de la jeune femme et le portrait du comte de Lucan partagent la une des journaux avec l'annonce de ce nouvel attentat.

Un modèle parfait

Dans la soirée du 7, quand Veronica Bingham (alias Lady Lucan) fait irruption, couverte de sang, dans le pub The Plumbers' Arms, les clients pensent spontanément que l'IRA a encore frappé. La jeune femme, qui ne porte ni chaussures ni manteau, titube en annonçant qu'elle est en train de mourir. «Il a tué la nanny! Mes enfants! Mes enfants sont dans la maison!»

Dans ce quartier cossu, la scène est inédite. Ses habitants y vivent calfeutrés derrières d'impeccables façades anonymes. En 1933, Paul Morand décrivait Belgravia comme «l'archétype auquel toute l'Angleterre essaye de se conformer. Les maisons y sont le modèle parfait qu'imitent à des degrés décroissants dans le luxe, l'aisance et jusqu'à l'extrême pauvreté, toutes les autres maisons de Londres.» Si l'excentricité y est parfois considérée comme de bon ton, on y est peu habitué au bruit, aux cris et encore moins aux meurtres.

Avant qu'elle puisse réagir, une large silhouette avait aussitôt bondi sur elle, lui assénant plusieurs coups violents à la tête.

Ce petit pub de quartier typique, situé à quelques encablures du palais de Buckingham, est un microcosme au sein duquel diverses couches sociales (plus particulièrement l'élite propriétaire des maisons avoisinantes et leur personnel de maison) se côtoient en toute quiétude. Sandra Rivett y avait récemment pris un verre avec Lady Lucan, pour laquelle elle travaillait depuis quelques mois. Le barman rapporte à la presse les propos d'une Veronica sous le choc et dont les blessures semblent sérieuses: «Il a essayé de m'étrangler, je crois qu'il m'a brisé le cou.»

Son cuir chevelu porte de sévères lacérations là où la barre de métal s'est abattue. Hébétée, elle ne cite pas nommément le responsable. Le lendemain matin, lorsque des membres de Scotland Yard viennent prendre sa déposition, elle dévoile le nom du meurtrier: il s'agit de son mari, Richard Bingham, septième comte de Lucan, dont elle vit séparée.

«Elle est descendue la première»

Son témoignage, enregistré par la police, compte douze pages. En plus des détails concernant la soirée de l'attaque, Veronica y détaille les étapes principales et les troubles de leur vie commune.

Ce jeudi 7 novembre, elle regardait la télévision allongée sur son lit en compagnie de sa fille aînée, Frances. Un épisode de la série L'homme qui valait trois milliards, puis l'émission «Mastermind». Après avoir couché Camilla et George, les deux plus jeunes enfants du couple, Sandra Rivett avait proposé à Veronica une tasse de thé.

Un quart d'heure plus tard, ne voyant pas Sandra revenir avec le thé, la comtesse de Lucan était descendue en direction de la cuisine, curieuse de savoir ce qui retenait la nounou. Elle ne pouvait entendre aucun bruit, et Sandra ne répondait pas quand elle l'appelait.

Typique de l'architecture géorgienne du quartier, la cuisine de leur maison du 46, Lower Belgrave Street se trouvait en soubassement, en contrebas de la rue sur laquelle elle ouvrait. L'entresol, comme la cuisine, était plongé dans l'obscurité; l'ampoule du plafonnier avait été dévissée. Veronica avait alors entendu un bruit étouffé mais, avant qu'elle puisse réagir, une large silhouette avait aussitôt bondi sur elle, lui assénant plusieurs coups violents à la tête.

Son mari aurait alors évoqué la possibilité d'un pacte de suicide.

Elle s'était mise à crier et une voix masculine lui avait sèchement intimé l'ordre de se taire. Elle avait immédiatement reconnu la voix de son mari, lequel, pour étouffer ses cris, lui avait brutalement glissé plusieurs doigts gantés dans la bouche (les examens médicaux attesteront de blessures au larynx).

En dépit de sa stature de moineau, Veronica n'avait aucune intention de le laisser gagner. Elle explique avoir mordu la main avant de lui saisir les testicules: le souffle coupé, Bingham avait fini par lâcher prise, et Veronica s'était retrouvée assise au sol, entre les jambes de son mari. «Où est Sandra?», lui avait-elle ensuite demandé. Après avoir prétendu qu'elle était sortie (Veronica n'avait pas cru cette version et avait insisté), il aurait fini par lui avouer le meurtre. «Elle est descendue la première. S'il s'était agi de toi…»

Pacte de suicide

John Richard Bingham tenait une barre de métal, enroulée d'une sorte de bande de tissu. Veronica, sidérée et affaiblie par ses blessures, avait réalisé avec horreur qu'une partie de son cuir chevelu y avait adhéré. Profitant de la brève accalmie, elle avait entrepris de le persuader d'abandonner son projet. Si elle parvenait à lui faire croire «qu'ils étaient alliés, il abandonnerait peut-être l'idée de la tuer», avait-elle pensé.

Son mari aurait alors évoqué la possibilité d'un pacte de suicide, lui demandant si elle avait en sa possession des somnifères et barbituriques. Saisissant l'occasion, elle avait acquiescé. Le couple était alors remonté dans les étages, pénétrant dans la chambre de Veronica devant une jeune Frances frappée de stupeur par le spectacle de sa mère ensanglantée.

Tandis que son père avait sommé l'enfant de monter dans sa propre chambre, Veronica lui aurait dit «maman se sent très malade» avant de s'allonger. Entendant le bruit de l'eau dans la salle de bains attenante, où son mari était allé chercher de quoi éponger le sang, la jeune femme avait deviné qu'il s'agissait de son ultime chance de s'échapper. Et s'était élancée dans l'escalier, puis dans la rue, courant à en perdre haleine et «sans appeler à l'aide, pour conserver toutes ses forces et atteindre le plus vite possible le pub au bout de la rue».

S'apercevant qu'elle l'avait dupé et était parvenue à s'enfuir, un Lord Lucan paniqué tentait d'imaginer un plan pour se dépêtrer de cette inextricable situation. Depuis le palier du troisième étage, la petite Frances avait aperçu son père ouvrir diverses portes à la recherche de sa mère, avant de voir sa haute silhouette s'engouffrer en toute hâte dans les escaliers à sa poursuite –sans même monter lui dire bonsoir, déplorera-t-elle plus tard dans la déposition qu'elle fait à Scotland Yard. Ce que Frances ignorait alors, c'est qu'elle n'aurait plus jamais l'occasion de le voir. À peine la porte claquée derrière lui, une obsessionnelle chasse à l'homme allait débuter.

