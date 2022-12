Lord Lucan, le «Dupont de Ligonnès anglais»

Temps de lecture: 5 min

La reine du roman policier nourrissait une obsession pour cette affaire. Agatha Christie, peu de temps avant sa mort en 1976, exprimait sa frustration: «Je me demande ce qui est arrivé à Lord Lucan.» En Grande-Bretagne, le mystère entourant la disparition du Lord meurtrier est devenu légendaire, au point que le magazine The Independent a qualifié l'affaire de «monstre du Loch Ness aristocratique». L'histoire oscille entre Downton Abbey et Succession, enchaînant depuis presque cinquante ans des cliffhangers qu'aucun scénariste n'aurait osé imaginer.

Quand l'affaire Dupont de Ligonnès éclate en France, la presse britannique qui s'en fait l'écho surnomme le suspect en fuite «le Lord Lucan français». Si le destin de Xavier Dupont de Ligonnès continue de fasciner la presse et le public depuis 2011, celui de Lucan détient un record encore plus étonnant: depuis 1974, il fait régulièrement les gros titres. Il y a quelques semaines, ceux-ci annonçaient une nouvelle fois avoir retrouvé l'aristocrate meurtrier.

Au même moment, une source anonyme révélait des indices jusque-là uniquement connus des forces de police: lors de l'enquête initiale, on aurait trouvé dans la voiture abandonnée par Lucan lors de sa fuite trois cartes du jeu Cluedo. Il s'agissait du colonel Moutarde, de la matraque (aussi appelée «barre de fer» dans la version française du jeu) et du hall d'entrée. Un exemplaire du jeu de société aurait été retrouvé au domicile de Lord Lucan, dont les trois cartes en question manquaient à l'appel.

Qui a laissé les cartes sur le siège de la voiture? Le meurtrier en fuite, un complice, quelqu'un voulant l'accuser? On l'ignore, mais une chose est sûre: il ne peut s'agir d'une coïncidence. Lucan a été accusé d'avoir tué la nanny de ses enfants avec une barre de plomb, dans le hall menant à la cuisine de sa maison londonienne.

D'après un membre de Scotland Yard, cet ultime et invraisemblable rebondissement «pourrait impliquer que le meurtre était prémédité. C'est intéressant, et étrange. Plus on y réfléchit, plus on entrevoit d'implications.»

Le mystère reste entier. S'il est encore en vie, Lucan est âgé de 87 ans.

Ligonnès contre Lucan

Il existe des points communs entre Xavier Dupont de Ligonnès et John Bingham, le septième comte de Lucan. Ce sont deux aristocrates que la banqueroute financière et des rêves inatteignables ont poussé à commettre le pire. L'un comme l'autre ont souvent usé de leur charme pour tenter de se sortir d'épineuses situations. Tous deux se sont bercé d'illusions jusqu'au point de rupture.

La réalité a parfois failli rejoindre la fiction, ou le contraire. Si l'explication laissée par Xavier Dupont de Ligonnès, qui prétendait avoir joué les espions pour la Drug Enforcement Agency, brigade des stups américaine, ne semble pas crédible, la vie de son présumé alter ego anglais s'avère nettement plus flamboyante.

L'affaire va devenir emblématique du mal-être d'une société fracturée.

Richard John Bingham, futur comte de Lucan né en 1934, avait si parfaitement peaufiné son personnage de jet-setter épris de risque et roulant en Aston Martin que le mythique producteur des James Bond, Albert R. Broccoli, avait exprimé le souhait de le voir remplacer l'acteur écossais Sean Connery dans le rôle-titre. Son allure frappante lui avait déjà valu de réaliser quelques essais pour un autre film auprès de l'actrice américaine Shirley MacLaine.

Grand, athlétique, l'air de n'être jamais concerné par les contingences du réel, l'élégant Lucan ressemblait à un personnage de fiction. C'est l'impression que sa future femme, le rencontrant pour la première fois, exprimera plus tard dans ses mémoires: il lui apparaît alors comme «une quasi caricature de gentleman».

Il y a aussi ces lettres cryptiques laissées par Dupont de Ligonnès et Lucan à trente-sept ans d'intervalle, proposant une version des faits probablement peu fidèle à la réalité et prêtant à toutes les supputations. Enfin, les deux hommes ont échappé à la justice en se volatilisant –Ligonnès en 2011, Lucan en 1974. Depuis lors, les pistes ont abondé sans que le mystère de leur disparition respective soit jamais résolu.

Recette d'un bon mythe

Dans l'affaire Lucan, les enfants sont également au cœur de l'intrigue; c'est pour récupérer leur garde que Bingham, joueur professionnel, aurait tenté le tout pour le tout et décidé d'assassiner son épouse Veronica. Mais le 7 novembre 1974, dans la pénombre, il confond cette dernière avec la nounou des enfants, Sandra Rivett. C'est elle qui meurt sous les coups de Lucan.

Dans la foulée, s'apercevant de la méprise, il essaie ensuite de fracasser le crâne de Veronica. Blessée, elle parvient à s'échapper et sonne l'alerte. Lucan disparait cette même nuit. Le matin du 8 novembre, la légende de «Lucky Lucan» (chanceux, il ne l'est pas resté longtemps) commence à exercer son pouvoir de fascination.

Il faut avouer que l'histoire a tout pour captiver les esprits. Avant d'entrer dans le vif du sujet, évaluons les ingrédients qui ont fait le succès de la recette. On y découvre des personnages principaux troubles, aux parcours accidentés, et des personnages secondaires au summum de l'extravagance et de l'arrogance.

Les Britanniques se délectent de ce bain de foule chez les supposés riches et puissants.

Dans un contexte social, économique et historique tendu (la Grande-Bretagne est alors «l'homme malade de l'Europe»), ajoutons une presse obsédée par l'affaire et le comportement grand-guignolesque de la police. Et puis le procès, irrésistible occasion de pénétrer le sérail d'un monde de privilèges, dans un Belgravia qui n'était pas encore peuplé d'oligarques russes (Roman Abramovich y possède une maison) ni de footballeurs célèbres. L'attitude trouble de Lady Lucan ajoute encore à la confusion.

Rapidement, le mythe Lucan va se construire, multipliant les clichés, les petits arrangements avec la vérité, nourri de projections. Du côté de la presse, tous les coups sont permis: on court le scoop auprès de Lady Lucan et de ses amis, on brode, on popularise, jetant de l'huile sur le feu de la lutte des classes –une obsession très british, et plus d'actualité que jamais.

Une nanny assassinée par erreur et rapidement reléguée au rang de personnage secondaire de la saga, un membre de la haute société qui échappe à la justice: l'affaire va devenir emblématique du mal-être d'une société fracturée, une métaphore de l'hubris de cette élite que certains voudraient déboulonner.

Les Britanniques se délectent de ce bain de foule chez les supposés riches et puissants. Les journaux clouent au pilori une aristocratie dépeinte en plein déclin, évoquent la saga de ses membres dilapidant au jeu la fortune qu'ils n'ont rien fait pour gagner, décrivant une galerie de personnages déviants et vicieux sans considération pour la working class méritante. Parmi les proches de Lucan (hommes d'affaires, royals de second ordre ou futurs ministres), tous membres d'un cercle de jeu ultra-select où il exerçait comme joueur professionnel, certains vont se retrouver captifs du scandale.

Ce sera le cas du milliardaire franco-britannique James «Jimmy» Goldsmith, accusé par la presse d'avoir aidé le meurtrier à s'enfuir. Goldsmith commença par intenter un procès sans précédent au journal qui l'avait montré du doigt, avant de décider de se lancer dans le domaine en se portant acquéreur du magazine français L'Express. Eurosceptique engagé en politique aux côtés de Philippe de Villiers et fondateur du Referendum Party anglais, il fut un temps propriétaire de la maison d'édition Presses de la Cité.

L'affaire Lucan aurait pu s'éteindre avec l'époque, dans les dernières clameurs des grèves des mineurs, éclipsée par le fracas des bombes de l'IRA, et rester figée dans cette période noire pour la Grande-Bretagne.

Mais c'était sans compter sur les interminables rebondissements de l'histoire, surgissant çà et là au fil des décennies: un complot, deux suicides, un autre meurtre, de nombreuses fausses pistes, de fracassantes révélations, jusqu'à un étrange paquet de lettres ficelées et cachées sous les lattes d'un parquet…

À venir, l'épisode 2: «Aidez-moi! Il a tué la nanny!»