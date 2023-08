Bons baisers de... 2023

Temps de lecture: 2 min

Cet été, Louison nous envoie chaque semaine une carte postale qui fleure (plus ou moins) bon le passé (plus ou moins proche).

Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'on vient de vivre un été long, franchement long même. Limite je serais tentée de croire qu'il a duré un siècle.

Et même là en ce dernier samedi d'août, à l'heure où se replient les derniers parasols qui auront beaucoup servi de parapluie ces dernières semaines, à l'instant même où on écrit dans la précipitation et l'orthographe aléatoire les vingt-trois cartes postales qu'on avait promis d'envoyer et qui resteront au fond d'une valise jusqu'à l'année prochaine parce que de toute façon on n'a pas de timbres dans le sac de plage et qu'au prix des timbres, en acheter deux carnets voudrait dire ne pas avoir le budget pour se nourrir avant octobre.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Bref, en ce jour un peu unique dans l'année, où l'on dévore en le regrettant déjà le dernier beignet au goût de pomme et d'été avant d'en prendre un autre qu'on regrettera, lui, juste pour l'avoir mangé car bientôt il faudra mettre un pantalon avec une taille non élastiquée, un de ces pantalons de la vraie vie dans lesquels on essayera de rentrer et ce, jusqu'au jour où on regrettera d'avoir repris une, ok, douze, parts de bûche aux marrons.

Voilà c'est à cet instant, à cette charnière entre l'année d'avant et l'année d'après, moment qui d'habitude file à toute vitesse, eh bien à cet instant-là, je le répète, tout me paraît se passer à un rythme lent, très lent. Genre le paresseux qui se réveille avec une gueule de bois. Ou l'enfant de 3 ans qui essaye de mettre tout seul ses chaussures et qui commence par mettre la droite sur le pied gauche.

Lent, quoi.

Alors je me suis demandé pourquoi cette impression de ralentissement, quand justement on vit dans un monde où tout va si vite qu'il n'est pas rare d'entendre cette phrase: «Oh non, le climatiseur que je veux est dispo en boutique que demain alors que j'ai chaud maintenant» ou «Oh non, le livreur de bò bún va avoir cinq minutes de retard à cause du gros orage sous lequel il roule.»

Et finalement, j'ai compris deux choses.

D'abord, c'est qu'on vit un peu dans un monde de merde mais ça je le savais déjà je crois. Ensuite, j'ai capté un truc en lisant la presse de ces derniers jours, et c'est pas que le monde marche au ralenti, non: c'est qu'il tourne en rond.

Et il se répète encore et encore, au point de nous foutre le tournis, voire la gerbe.

Gerbe, quand un ancien président qui disait déjà bien des trucs qui puent quand il avait une montre de luxe au poignet, se permet de dire franchement des phrases trempées dans les fosses septiques maintenant qu'il a un bracelet électronique à la cheville qui lui pend au nez. Gerbe de l'entendre confondre sa gauche et sa droite, et son milieu des bords.

Gerbe, quand un président de fédération espagnole de football, force les baisers, mais repousse les démissions. Et sous les applaudissements.

Gerbe, quand de nouvelles secrétaires d'État, entre deux interviews à des journaux qu'on devrait vendre avec du Spasfon, se félicitent qu'on expulse des familles de leurs logements sociaux parce que l'un d'entre elles a osé exprimer sa colère.

Gerbe, tournis, et frissons dans la colonne vertébrale quand on entend un président de la République, cette fois en exercice, dire qu'il faut «reciviliser» la France...

Vous savez quoi? Je vais reprendre un beignet, et tant pis pour la bûche.