Bons baisers de... 2013

Temps de lecture: 2 min

Cet été, Louison nous envoie chaque semaine une carte postale qui fleure (plus ou moins) bon le passé.

Cet été, c'est la guerre.

Non pas la guerre comme en 1943, ou en 1953 ou en 2003 même. La vraie guerre, celle de l'emploi du temps. Vazy comment tu veux appeler autrement une période où tu es invitée à quinze mariages en quatre semaines de vacances? N'est-ce pas la guerre que de devoir trouver quinze tenues différentes, et les faire rentrer trois par trois dans une toute petite valise à roulettes à 6h du matin pour prendre le train le moins cher parce que la SNCF fait visiblement rouler des TGV en diamant?

N'est-ce pas la guerre que de ne pas pouvoir s'habiller en blanc alors qu'il fait 36 degrés à l'ombre, sous prétexte qu'on n'est pas l'épousée du jour? N'est-ce pas la guerre que de devoir danser à s'en déchirer le ligament antérieur croisé du genou, sur «Get Lucky» encore et encore parce que tous les mariés de l'été ont fait la même putain de playlist? N'est-ce pas la guerre que de devoir beugler «outépapaoutéoutépapaoutéoutépapaouté» en attendant qu'on débouche toutes les bouteilles de mousseux et qu'ouvre enfin l'open bar?

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Pardon, mais moi j'appelle ça une guerre, sauf qu'on verra pas un casque bleu twerker sur le dancefloor, et que le casque sera plutôt casquette, vissée sur le crâne, blessure infligée par un mojito servi au litre.

Comme quoi, monsieur le président Hollande, c'est pas tout ça de faire voter le mariage pour tous, faut penser aux conséquences aussi. Si tout le monde peut enfin se marier, n'oublions pas que c'est désormais tout un pays qui fait la chenille avec plus de rosé que de sang dans le corps.

Ou presque, car si mes souvenirs du début d'année sont encore un peu nets malgré ma gueule de bois d'un mois, je crois qu'une partie de la population française a un peu de mal avec cette nouvelle démonstration d'égalité entre les êtres. Ces gens vivent dans un monde, celui de Petit Ours Brun probablement, où les familles sont faites d'un papa bleu et d'une maman rose. Un monde qui donne assez envie de devenir daltonien.

Mais n'en déplaise à ces gens, à qui j'ai personnellement envie de faire bouffer encore et encore des lasagnes Findus au cheval en les obligeant à regarder La Vie d'Adèle qui a eu la Palme d'or cette année, la loi a été votée, les mariages sont célébrés, et Christiane Taubira va être canonisée. Sur ce dernier point, il reste encore deux trois formalités je crois, mais au pire elle pourra toujours être élue présidente en 2022 après le deuxième mandat de Hollande.

Non, François n'est pas le président le plus populaire de la Ve République pour l'instant, je sais, j'ai vu ça dans les sondages, mais je suis sûre que ça va s'arranger, il lui reste encore quatre petites années pour remonter la pente, et je vois pas ce qu'il pourrait connaître de pire que l'épisode de mars dernier avec Jérôme Cahuzac et son compte en Suisse. Et puis il a sa petite dame, la Valérie Trier-bidule qui est là, indéboulonnable.

Ça serait marrant qu'il l'épouse dans un des salons de l'Élysée comme Sarko avec Carla, mais j'ai l'impression que ce serait pas forcément sa tasse de thé. Faut pas oublier que c'est un type assez normal lui, du genre qui va chercher les croissants le matin sur son scooter.

Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, en 2023. Et si ça se trouve d'ici là, moi aussi je me serai mariée.

Spoiler alert: oui.