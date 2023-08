Bons baisers de... 2003

Temps de lecture: 2 min

Cet été, Louison nous envoie chaque semaine une carte postale qui fleure (plus ou moins) bon le passé.

C'est la première fois que je vous écris d'un nouveau siècle et d'un nouveau millénaire. Je pensais franchement que même si c'était peut-être trop tôt pour les voitures volantes, j'allais quand même pouvoir vous envoyer une carte postale d'un monde un peu neuf, un peu tourné vers l'avenir et le progrès. Un peu mieux en somme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le mieux n'est pas franchement au programme du turfu et j'ai déjà une petite nostalgie du siècle dernier. La preuve, j'en ai gardé le verlan.

Et c'est finalement assez logique quand on se dit qu'en moins de deux ans, seront passés devant nos yeux et nos écrans de télévision un attentat atroce, avec des images de tours qui se volatilisent comme un paquet de cendres sur lequel on aurait soufflé d'effroi, et des gens qui sautent dans le vide quand ils pensaient gratter le ciel.

Puis nos yeux ont eu le droit aux images d'une première guerre du millénaire numéro 3, et même si les pays qui finissent par -stan sont souvent loin, moi j'avoue que je me suis sentie bien proche de ces femmes enfermées dans des prisons de tissus bleus qui ne les protègent de rien, ni des barbares au sol, ni des bombes qui tombent du ciel.

Quelque temps après, quand on pensait pouvoir respirer un peu, quand on pensait que le printemps suivant nous apporterait des hirondelles même si elles ne viendraient pas de Kaboul, voilà que cette saison si douce a charrié des animaux bien moins sympathiques: des loups. Pas des vrais qui ne font de mal qu'aux moutons, et encore, mais des loups symboliques: ceux qui font leurs tanières dans la peur des électeurs et se dégourdissent les pattes dans les urnes, pour ainsi envoyer leur borgne de chef au second tour de l'élection présidentielle.

Et déjà fatigués de ce siècle, nous voilà donc à l'été 2003, toujours en guerre, et même en guerres désormais, puisque depuis le mois de mars une autre a éclaté dans un pays qui finit en -ak. Je ne suis pas géopolitologue, mais j'ai quand même l'impression que les bombes tombent pour un motif dont je sens que la véracité alternative sera la seule arme de destruction massive.

Cela dit, loin de moi l'idée de taper sur les États-Unis quand je suis citoyenne d'un pays qui vient de laisser mourir 15.000 de ses vieux, comme si c'était des ficus ou des bégonias, qu'on a préféré laisser crever plutôt que de trouver une solution pour les arroser au moment de partir en vacances. Les canicules c'est quand il fait chaud, les hécatombes c'est quand on perd son humanité.

En même temps, que penser d'un été où on aura vu une actrice solaire mourir sous les coups d'un compagnon bien sombre? Et surtout que penser d'un été où on vous décrira dans les journaux cet immonde meurtre comme un drame passionnel? Voir de l'amour dans cette horreur, c'est aussi absurde que si on saluait la capacité d'Émile Louis à faire des créneaux avec son autobus.

Alors voilà, 2003 ne sera pas l'été de la douceur, et quelque part, je me dis que ce nouveau millénaire risque de ne pas être tricoté en cachemire. Mais il me reste à chantonner Nina qui a eu la bonne idée de pas faire de vieux os dans ce siècle, et, grâce à sa musique, de me faire feeling goooood.