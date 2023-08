Bons baisers de... 1993

Temps de lecture: 2 min

Cet été, Louison nous envoie chaque semaine une carte postale qui fleure (plus ou moins) bon le XXe siècle.

J'suis toute nue sous mon pull, y a la rue qu'est... Bah qui s'en fout, parce qu'on est en août et que les rues de la ville sont bien vides. Mais bon, comme Léo Ferré est mort le mois dernier et que je trouve ça ni extra ni cata, j'avais envie de commencer cette carte postale là-dessus. En matière de musique, j'avoue, Ferré c'est pas trop ma tasse de Cacolac.

Tant qu'à choisir un misogyne talentueux, je préfère encore écouter un peu de Georges Brassens et surtout beaucoup de Jacques Brel. J'en ai plein sur des 45 tours, et je peux vous dire que ce sont des vrais collectors, surtout que cette année, l'industrie musicale a décidé d'arrêter de fabriquer ces petits vinyles.

Ils ont grave raison, l'avenir de toute façon, c'est pas compliqué, c'est le CD. Eh ouais, le Walkman c'est déjà has been même si, j'avoue, il m'arrive encore de passer des heures à écouter la K7 de la bande originale du film Bodyguard en me prenant pour Whitney Houston et en guettant au loin mon Kevin Costner, mais ça, c'est quand personne ne regarde, c'est mon petit jardin secret du mauvais goût musical. Un peu comme quand passe la chanson de Jordy dans un magasin: je fais semblant de trouver ça nul, mais en vrai je trouve qu'effectivement, ça a l'air dur dur d'être un bébé.

Mais bon, officiellement, dans mon Discman tout neuf, y a Greatest Hits II de Queen qui passe en boucle. J'aimais tellement Freddie Mercury... Ça fait presque deux ans et je peux vous dire que je me suis toujours pas remise de sa mort. Le choc que ça a été. J'ai porté du noir pendant trois jours, et puis je me suis dit que Freddie aurait préféré quelque chose de plus festif, alors j'ai mis des paillettes pendant trois semaines. Je vous jure, ça me gratte encore.

Mais ça, c'était avant. Maintenant, je passe mon temps dans un pull, donc, d'une couleur aussi indéfinissable que la tenue de Jacquouille la fripouille, jamais lavé, un peu mou et avec deux trois trous par-ci, par-là, mais qui est la réplique exacte de celui de mon nouveau chanteur préféré: Kurt Cobain. Il est tellement chou celui-là, avec ses grands yeux bleus un peu tristes et ses cheveux franchement sales. Et même s'il a toujours l'air de pas trop avoir la frite, je suis sûre que je vais écouter ses futurs albums jusqu'à chanter «Smells like la préretraite spirit». Il a pas intérêt à me lâcher, je remettrai pas les paillettes.

Et puis y a bien Johnny qui a fêté ses 50 ans au Parc des princes, alors je me dis que le Kurt, je peux peut-être lui tricoter un nouveau pull pour ses 30 ans. Et puis chanteur, c'est un métier qui fait vivre longtemps, pas comme Premier ministre socialiste, où on se fait sauter le caisson un jour où d'habitude on s'achète un brin de muguet. C'est pas mon Kurt qui ferait un truc pareil, mais en même temps, peut-être qu'il est allergique au muguet en plus de l'être au shampooing.

Bref, en attendant de lui faire découvrir les joies du mohair en lui tricotant les mêmes pulls qu'Anne Sinclair, je prends mon mal en patience et j'attends le prochain album de Nirvana prévu pour le mois de septembre avec presque autant d'impatience que les deux prochains films de Steven Spielberg qui vont sortir à quelques mois d'intervalles: Jurassic Park et La Liste de Schindler. Il paraît qu'ils font super peur, alors j'imagine qu'il y a aussi des T-Rex dans le deuxième...

Allez, venez comme vous êtes, c'est l'été.