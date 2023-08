Bons baisers de... 1983

Temps de lecture: 2 min

Cet été, Louison nous envoie chaque semaine une carte postale qui fleure (plus ou moins) bon le XXe siècle.

Quand les vacances sont bonnes, bonnes, bonnes, on les passe avec un Walkman flambant neuf vissé sur les oreilles. C'est tellement bien les Walkman, je pense que jamais on pourra faire mieux niveau technologie. Surtout que mon modèle, il fait autoreverse, alors autant vous dire que j'ai l'impression d'être dans une soucoupe volante, ou mieux: dans le Faucon Millenium.

Vazy, on dit que mes écouteurs en mousse c'est les macarons de la princesse Leia, que j'ai Harrison Ford juste à côté et qu'on va tomber amoureux en écoutant «Total Eclipse of the Heart», à la vitesse lumière. Ou s'il préfère, je mets mes chaussures rouges et on danse sur le blues comme dans la chanson de David Bowie.

Ouais, on peut rêver. Mais que voulez-vous, je ne me suis toujours pas remise de L'Empire contre-attaque et de savoir qu'en octobre prochain sortira Le Retour du Jedi, j'en frétille d'avance. C'est quand même super de la part de George Lucas d'avoir pensé à faire une trilogie, ça permet de prendre bien le temps de poser les personnages. Plus long ce serait trop long, mais là trois épisodes c'est parfait. Haha j'imagine s'il avait fait une trilogie de trilogies, j'aurais fini avec la même tronche que Chewbacca.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Attends, je change de cassette, parce que là Jean-Jacques, à force de tourner sur lui-même, il doit commencer à trouver le temps long, long, long.

Moi les cassettes je m'en lasserai jamais, même si j'ai vu que cette année, ils avaient inventé un nouveau format pour écouter la musique, une sorte de mini-vinyle, mais qui se retourne pas, et qui est dans une matière qui permet de vérifier que t'as pas un bout de persil dans les dents. Bon, si vous voulez mon avis, le «Compact Disc» c'est pas le futur, et pour preuve, ça fait même pas un bon frisbee.

Parfois, tu as l'impression que les inventeurs font du moonwalk quand ils cherchent de nouvelles idées. Le moonwalk, c'est un truc hyper marrant qu'un chanteur noir faisait l'autre jour à la télévision. Tu marches en avant mais en fait tu vas en arrière. Un peu comme quand le président Ronald Reagan dit de l'URSS que c'est «l'empire du mal», alors que bon pardon, mais j'ai l'impression que le siècle a connu bien pire et y a pas si longtemps.

La preuve, cette année, qui est quand même un bon cru pour le retour de karma, ils ont à la fois inculpé Maurice Papon pour crimes contre l'humanité et enfin réussi à extrader Klaus Barbie. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ils seront jugés ces deux-là. Et ce sera pas du cinéma.

Allez, c'est l'été, ne nous encombrons pas avec des sujets si sombres, alors que la mode est au fluo. Déjà que ABBA s'est séparé en fin d'année dernière, on va arrêter avec les tragédies. On va oublier aussi que, pour l'instant, les années Mitterrand, c'est surtout des plans de rigueur, pris en sandwich avec des Fêtes de la musique.

On va aussi mettre sous le tapis que le parti politique du borgne négationniste progresse doucement mais sûrement à chaque élection. Et on va plutôt se réjouir que Yannick Noah ait gagné Roland-Garros et que Léopold Sedar Senghor ait fait son entrée à l'Académie française.

On va surtout oublier qu'un virus de l'amour est en train de grignoter la jeunesse et on va espérer que tout ira bien, bien, bien.

Et vite, vite, vite.