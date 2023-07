Bons baisers de... 1973

Temps de lecture: 2 min

Cet été, Louison nous envoie chaque semaine une carte postale qui fleure (plus ou moins) bon le XXe siècle.

Je vous jure qu'au départ je m'étais dit que cet été 1973 serait aussi chouette qu'un pantalon à pattes d'eph' suffisamment bien coupé pour ne pas me faire un derrière de pachyderme. Je trouvais même que le fond de l'air était frais, alors qu'il paraît que dans pas si longtemps on pourrait avoir des étés caniculaires irrespirables, genre y'a tout qui crame comme un bâton d'encens mais sans l'odeur de patchouli. L'angoisse.

Mais bon, ça serait pour dans cinquante ans. D'ici là, on vivra tous sur la face cachée de la Lune ou même sur Mars, comme dirait mon chanteur préféré David Bowie. J'avais eu un peu peur en lisant dans mon nouveau journal préféré du matin (qui s'appelle Libération, c'est quand même un sacré programme, non?), qu'il avait annoncé dans un concert début juillet qu'il allait mourir et ainsi mettre fin à sa carrière. Mais en fait, le petit rigolo parlait juste de la mort de son alter ego, celui dont je n'ai jamais osé copier le maquillage, la coiffure et encore moins la garde-robe: Ziggy Stardust. Faut dire que c'était quand même un look pas comme les autres, mais moi je l'aime David Bowie, c'est pas ma faute.

C'est comme le type qui vient d'être réélu premier secrétaire du Parti socialiste, pas trop pour le look hein. Je sais pas pourquoi, je me dis qu'il a l'air capable de faire de grandes choses. Même si je sais jamais comment écrire son nom correctement, je le trouve chouette. Et je me dis qu'en 1976, s'il se présente face à Pompidou, eh bah je voterai pour lui sans hésiter. D'ici là, j'essayerai juste d'ici là de réussir à mettre le bon nombre de «t» et de «r» dans Mitterrand, c'est tout.

Bon, en même temps, avec la politique, on ne peut jamais prévoir ce qu'il va se passer, alors on va déjà laisser Georges terminer son mandat tranquillou, même si je trouve qu'il devrait prendre plus de vacances parce qu'il a une petite mine en ce moment.

Je sais bien qu'il est de droite, mais un type qui cite Paul Éluard et qui aime l'art, ça me donne pas forcément envie de jeter des pavés tout de suite. Ça tombe bien, depuis quelques années, je sais pas pourquoi mais ils les ont tous retirés à Paris.

Bien sûr, le Georgeounet, il préfère regarder de près des Picasso, plutôt que de se pencher vraiment sur les droits des femmes à disposer de leurs corps. Et vu que Pablo Picasso est mort en avril, je ne peux que lui suggérer de se concentrer désormais sur nous, pour ne pas qu'on soit 343 salopes de plus à signer des manifestes chaque année.

Mais bon, j'ai quand même l'impression que le procès de Bobigny l'an dernier a fait bouger pas mal les lignes, et ce serait résolument moderne, comme un centre d'art en plein Paris, de nommer à nouveau une femme ministre, et tant qu'à faire, de la Santé par exemple. Faut dire que depuis la dernière (Germaine Poinso-Chapuis), en 1947-1948, on commence à trouver le temps long comme un jour sans pétrole...

Bref, l'été est pas si mal finalement, même si j'en peux plus d'entendre du Dalida à chaque fois que je bois un diabolo menthe dans un café. Ça pourrait être pire, ça pourrait être du Cloclo c'est vrai.

Et ça pourrait être vraiment pire, je pourrais être président des États-Unis et avoir en permanence une goutte de sueur sur le front à cause des journalistes. Ou une menace de coup d'État aux fesses, comme celui du Chili.

Mais bon, pas de risques que ça arrive en France, pays où les présidents ne mentent pas sous serment et où les métiers où on a une arme à feu sont bien encadrés.

Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots...