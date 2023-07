Bons baisers de... 1963

Temps de lecture: 2 min

Cet été, Louison nous envoie chaque semaine une carte postale qui fleure (plus ou moins) bon le XXe siècle.

Ich bin en vacances!!! Oui, bon, pardon, je sais bien que c'est pas terrible de parler allemand et que ça ramène des souvenirs, un peu lointains mais pas assez, mais j'ai entendu le président des États-Unis dire ça l'autre jour à Berlin et j'ai trouvé ça hyper puissant.

«Ich bin ein Berliner.»

Pffffiou, rien que d'y penser j'ai encore les poils qui se dressent là. Bon OK, c'est surtout lui que j'ai trouvé hyper puissant, et puis tellement sexy en plus ce John Kennedy. Pour peu, il me donnerait presque envie de porter des tailleurs de chez Chanel. Elle aussi, elle aime bien qu'on lui parle en allemand il paraît...

Enfin bref, le petit Kennedy, je serais bien sa Jackie. S'il n'est pas réélu l'année prochaine aux USA et qu'il veut venir tenter sa chance chez nous, je me porte volontaire pour être sa directrice de campagne, sa stagiaire, ou même lui tenir son gâteau d'anniversaire. Je suis sûre qu'il n'en est qu'au tout début de sa carrière et qu'on n'a pas fini d'en entendre parler du JFK. Et puis si ça marche pas en politique, je pense qu'il peut toujours se reconvertir en espion, parce que depuis que j'ai vu le film avec James Bond, j'ai un autre avis sur la filature. J'espère qu'ils décideront de faire une suite, mais en gardant le même acteur surtout, encore et encore. Hyper important.

En tout cas pour progresser en anglais dans l'hypothèse où je croiserais John ou James à une surprise party (bah quoi, on peut rêver non?), je peux compter sur tous les nouveaux potes que je me fais chaque semaine chez le disquaire. Y en a pour tous les goûts, pour mon plus grand plaisir car je dois reconnaître que les chansons françaises, j'en ai un peu ras la minijupe.

OK, j'avoue, c'est peut-être aussi à cause du fait que j'ai complètement foiré la frange que j'ai tentée l'autre jour pour cacher mon bouton sur le front et pour ressembler à Françoise Hardy, et que du coup ça me fait un peu mal au cœur d'écouter «Tous les garçons et les filles». Mais bon, je peux pas me plaindre, au moins j'ai pas fait comme ma copine Martine qui a essayé de se faire la même coiffure que Nina Simone avec une permanente et résultat, on dirait Édith Piaf. Paraît que c'est pas la grande forme d'ailleurs. Édith, hein, pas Martine, qui elle se console en écoutant un groupe qui s'appelle Les pierres qui roulent si j'ai bien compris. Mais j'ai peut-être pas bien compris.

En tout cas y a un truc que j'ai bien compris, parce que c'était en toutes lettres dans le journal du soir, c'est qu'il y a quelques semaines, l'URSS a envoyé une femme dans l'espace pour la première fois. Peut-être qu'elle aussi, elle a foiré son balayage et qu'elle a demandé qu'on l'envoie en orbite le temps que ça repousse. Ou peut-être qu'elle a vu cette terrible photo du bonze qui s'immole et elle s'est dit que c'était le bon moment pour aller voir dans la stratosphère si l'ambiance y est meilleure.

J'espère tout de même qu'elle a pris un peu de musique avec elle, parce que j'ai l'impression que mon petit groupe de quatre Anglais avec des coupes au bol, ils vont aller loin, et je suis sûre que la prochaine fois que je vous écrirai, en 1973, ils seront toujours là, tous les quatre, à faire de la musique ensemble, et qu'on dansera dessus avec JFK.

J'ai de l'instinct, que voulez-vous.

Love me do.