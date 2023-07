Bons baisers de... 1953

Temps de lecture: 2 min

Faut reconnaître que l'ambiance est quand même bien meilleure qu'en 1943. Je dis pas que tout est parfait hein, mais disons que par exemple, avoir le droit de vote c'est un truc assez chouette. Oui je sais, je n'ai toujours pas le droit d'exercer une profession sans le consentement de mon mari, dont je n'ai d'ailleurs pas le droit de divorcer si jamais il n'est pas d'accord.

La bonne nouvelle, c'est que depuis 1946 l'égalité entre les hommes et les femmes est inscrite dans la Constitution. Sauf quand il faut ouvrir un compte en banque, visiblement. Ou disposer de son corps librement.

Mais bon, on peut voter quoi.

Pour des hommes donc.

Youpi.

Bon, quand je dis qu'elle est meilleure, bien sûr faut pas trop trop regarder dans les détails non plus, parce que la guerre de Corée vient juste de se terminer, et que ça fait quand même sept ans qu'on en fait une autre en Indochine. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est vrai: la guerre, moins j'en vois, même à l'autre bout du monde, mieux je me porte.

Et quelque chose me dit que niveau conflit qui peut péter à n'importe quel moment, la décolonisation c'est quand même un sacré paquet de promesses d'emmerdes, d'un bout de l'Asie à un bout de l'Afrique, en passant par ce qui les sépare, le canal de Suez.

Disons pour résumer, qu'à la différence de 1943, maintenant la guerre a l'élégance de se faire un peu plus loin qu'avant, et que je suis un être humain, alors je ne vais pas m'en plaindre même si je suis pas fière. Je dois avouer aussi qu'en mars dernier, quand j'ai appris la mort de Staline, je me suis sentie soulagée que l'un des acteurs du dernier conflit mondial ne soit plus de ce monde, et je me suis dit qu'ainsi ça tenterait moins de gens de tourner un troisième épisode.

Bon évidemment j'ai appris une semaine plus tard, que le même jour, Moscou avait vu s'éteindre Sergueï Prokofiev et ça, ça m'a rendue bien chiffon car je comptais sur lui pour nous apprendre encore et encore à croiser les loups sans jamais finir dévoré. Tout cela au son du basson, de la flûte et autre clarinette.

Finalement, 1953 c'est pas une très bonne année pour la musique en général, et pour la guitare en particulier, et je me console depuis quelques semaines en écoutant tous les 33 tours de Django Reinhardt que j'ai à la maison. Il n'y en aura plus d'autres.

En revanche pour le cinéma, je trouve qu'il se passe des choses plutôt pas mal, même si la Palme d'or de cette année, Le salaire de la peur, m'a surtout laissé l'impression que le pétrole c'était peut-être pas une si bonne idée en fin de compte. Même si, j'avoue, j'aime bien boire mon lait fraise avec une paille en plastique. Ou mon whisky mélangé à ce Coca-Cola qu'on trouve désormais partout.

À propos de choses merveilleuses qui viennent des États-Unis, j'ai vu un film qui se passe près des chutes du Niagara avec une blonde incroyable dont le nom m'échappe hélas. Elle donne envie de se teindre les racines à l'eau de Javel tellement elle prend bien la lumière.

Paraît qu'elle est toute jeune, à peine l'âge de la nouvelle reine d'Angleterre que j'ai choisie pour le dos de cette carte postale.

Son couronnement c'était quand même épatant.

Mais moins que le droit de disposer de mon corps.

Qui sait, elle sera peut-être toujours là pour voir ça.

Et la petite blonde aussi, j'espère.