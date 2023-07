Bons baisers de... 1943

Temps de lecture: 2 min

Il parait que l'herbe est peut-être toujours plus verte ailleurs, en attendant ici je trouve qu'elle est quand même vachement plus vert de gris.

Quelle idée aussi d'écrire une carte postale au beau milieu d'un mois de juillet, au beau milieu d'un été, au beau milieu d'une guerre mondiale. Le timbre m'a coûté plus cher en tickets de rationnements qu'un sandwich jambon beurre cornichons, mais comme on disait pendant la guerre d'avant, et même pendant la guerre d'avant avant, c'est toujours ça que les boches n'auront pas.

Faut dire qu'ils ont à peu près tout le reste.

Vous pardonnerez le ton un peu sinistre de cette carte postale, mais faut reconnaître que l'exode et la fuite, c'est pas vraiment des vacances très reposantes. Aussi c'est un peu difficile de vous dire qu'il fait beau, que le sable est chaud et que je me baigne dans une eau douce, vue que ça fait surtout des mois que je suis cachée dans une cave et que j'ai pas tout misé sur le look pour cet été. Je dois avouer que cette mode de l'accessoire jaune cousu sur la poitrine, c'était pas trop ma tasse de thé.

1943, c'est visiblement l'année de l'ironie en tout cas car ça fait des mois que j'entends une chanson, dans le poste à transistor au-dessus, dans le salon des gens qui me planquent. Je la connais par cœur à force car elle passe plusieurs fois par jour. Ça fait un truc du genre «Douce France, cher pays de mon enfance…»

Pour la tendre insouciance, on verra ça peut-être en 1953, en 1963 ou même en 2053. Ou même à la Saint-Glinglin. J'ai vu trop d'horreurs cette année pour me laisser convaincre que la douceur et la tendresse sont encore des choses que l'on peut trouver dans le paysage. J'y croirai peut-être s'ils laissent ressortir libre Jean Moulin de sa prison près de Lyon, mais aux dernières nouvelles, les informations le concernant n'étaient pas très bonnes, du genre à se coaguler en terrible cortège.

Pourtant, je l'avoue, quand j'ai eu vent de la nouvelle de la création du Conseil national de la Résistance au mois de mai, j'ai eu envie d'être optimiste. Faut dire qu'après les nouvelles venant de Varsovie, c'était un peu une question de vie ou de mort de trouver une petite lueur d'espoir.

Un peu comme quand j'ai lu, dans les vieux journaux glissés sous la porte de la cave pour me tenir compagnie, qu'on avait donné l'Oscar du meilleur film à Casablanca en janvier dernier. Je n'ai pas encore vu le film et quelque chose me dit que vu le thème de l'intrigue, je ne suis pas près de le voir en France, mais tout de même quelle bouffée d'optimisme d'imaginer qu'Humphrey Bogart luttait avec nous pour la liberté...

Parfois je rêve de lui, il saute en parachute avec Ingrid Bergman dans ses bras, et quand il atterrit sur une plage, en Normandie je crois, eh bien c'est plus Ingrid mais c'est moi dans ses bras.

D'ailleurs ça me fait penser que j'ai vu aussi dans un journal datant du mois d'avril, à la rubrique «sciences», qu'un chercheur avait découvert un peu par hasard une substance qui faisait halluciner. Le LSD, ou un truc dans le genre.

Je crois que j'ai plus envie d'essayer ça que le STO.

Je vous laisse, j'entends du bruit au-dessus, et d'expérience c'est pas bon signe.

Rendez-vous en 1953.

J'espère.