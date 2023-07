Bons baisers de... 1933

Temps de lecture: 2 min

Cet été, Louison nous envoie chaque semaine une carte postale qui fleure (plus ou moins) bon le XXe siècle.

Je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il est déjà un peu fou cet été 33.

Pour preuve, par exemple, j'ai eu un mal de chien à trouver une carte postale sur laquelle il n'y avait pas représenté dessus, ou King Kong, ou Hitler. Les deux stars de cet été apparemment. Deux boutiques du front de mer et au moins trois présentoirs à roulettes avant de trouver enfin une jolie aquarelle de paysage. Paraît que le peintre qui a fait ça a été recalé des Beaux-Arts de Vienne il y a quelques années. J'espère que depuis il a digéré correctement son échec.

Bref, compliqué de trouver une carte postale sans ces deux-là, et oui, je sais, il faut vivre avec son époque me direz-vous et se laisser convaincre qu'on a les idoles qu'on mérite mais j'avoue que cette bestiole qui détruit tout sur son passage et semble avoir raté son rappel de vaccin contre la rage me fait froid dans le dos. Je suis peut-être un peu sensible, peut-être même que ça serait pas si mal de m'épaissir un peu le cuir car paraît-il les temps sont durs et les prévisions ne sont pas à la douceur, mais que voulez-vous, plus je le regarde et plus je m'en méfie, voire je m'en effraie.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

En revanche le primate ayant la passion de grimper sur des gratte-ciels a, lui, plutôt ma sympathie. Après tout il vient d'un pays qui a inventé le Coca-Cola, et c'est plutôt une bonne idée de faire un peu d'exercice avec tout ce sucre dans le sang. Et ailleurs.

Allez, je vous avoue tout, l'autre soir après avoir vu le film au Marignan, nouveau cinéma qui vient d'ouvrir sur les Champs-Élysées, j'ai fait un rêve où c'était moi que King Kong attrapait, à la place de Fay Wray. Sauf que je ne criais pas, me débattais encore moins. Non, j'étais bien, en sécurité, comme si j'étais à l'abri de la montée inévitable d'un parti fasciste dans un pays frontalier. Ou très très loin d'un contrôle routier dans quatre-vingt-dix ans. Je sais pas pourquoi c'est une comparaison qui me vient naturellement à l'esprit. Je dois être un peu en avance sur mon temps.

Je me demande ce que le docteur Freud, dont tout le monde parle en ce moment, (et qui d'ailleurs vient lui aussi de Vienne comme le peintre de cette carte), dirait de ce délire onirique. Si j'étais sur son divan je crois que j'éviterais de lui préciser que bien au chaud dans les pattes du gorille, les avions qui nous tournaient autour étaient pilotés soit par ma mère, soit par Marlène Dietrich. Et qu'au bout d'un moment il était impossible de les distinguer l'une de l'autre, alors que ma mère ne parle même pas l'allemand.

En même temps je crois que le Sigmund, il a d'autres problèmes que ma cervelle en ce moment, et j'ai lu quelque part que les nazis qui sont au pouvoir dans son pays ont décidé d'allumer tous les barbecues de l'été avec ses livres. Sale ambiance quand même, m'étonnerait pas qu'il fasse comme mon cinéaste préféré, Fritz Lang, et qu'il se carapate dans notre beau pays, qui, fort de sa devise, résistera à tous les dangers de l'histoire à coups de liberté, d'égalité et de fraternité.

La semaine prochaine, je vous écrirai de 1943, et je suis sûre que ce sera une grande, belle, et douce année pour la planète entière.

Et pour les cartes postales signées A.H.