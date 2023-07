Bons baisers de... 1923

Temps de lecture: 2 min

Cet été, Louison nous envoie chaque semaine une carte postale qui fleure (plus ou moins) bon le XXe siècle.

Je commence cette carte postale sans être sûre de pouvoir la terminer, car je trouve que ma plume Sergent Major fait un drôle de bruit, comme un iceberg qui gratouille la coque d'un paquebot. Et je sens que dans quelques lignes, l'encre ne va plus y glisser tranquillement et pire, me couler sur les doigts. Ce serait bien ma veine, tiens.

Déjà que je prends quelques jours loin de la maison et près de la mer, histoire de m'aérer l'esprit, il ne faudrait pas que je me retrouve mouchetée comme une panthère. Parce que c'est pas tout ça de prendre des vacances, mais en attendant la paye ne tombe pas et je n'ai pas les moyens d'aller à la teinturerie en rentrant.

Parfois, je rêve que quelqu'un invente, ou en tout cas démocratise l'idée qu'on puisse être payé même quand on prend du repos. Des vacances dues ou quelque chose comme ça, il faut peut-être trouver un autre nom plus vendeur. Si j'ose dire.

Des congés facturés? Je sens que je chauffe, et à la fois je sens que j'ai le temps de voir venir.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Mais après tout, qu'importe les taches d'encre, on est en 1923, paraît que c'est la vingtaine rugissante, comme ils disent aux États-Unis d'Amérique, et ils s'y connaissent en musique de tout genre. L'autre jour, dans un café de Montparnasse, j'ai une copine qui me disait qu'il y avait une nouvelle danse qui allait bientôt nous faire chauffer les muscles, le Charles et Elton ou quelque chose comme ça.

Pas trop mon truc je crois, je préfère le jazz moi, même si c'est tout frais et que si ça se trouve dans trois ans plus personne n'en parlera. N'empêche que ce Louis Armstrong qui vient d'enregistrer son premier disque, moi, il me donne envie de voir le monde encore plus merveilleux.

Enfin bref, me v'la en vacances, mon nouveau tricot de peau acheté chez une dame un peu bizarre qui s'appelle à la fois Gabrielle et Coco, j'ai pas compris le délire. Et puis mon maillot de bain qui arrive à mi-cuisse, tant pis pour la pudeur, calé dans ma petite valise.

Même si l'eau est fraîche, et même si le mercure ne fait pas de grandes poussées (après tout 19°C pour un mois de juillet, c'est déjà bien assez chaud), j'espère que le maillot de bain m'ira bien. Parce que juste avant de partir, je ne sais pas trop pourquoi, mais m'est venue l'idée, en feuilletant un illustré chez ma copine Germaine, de me couper les cheveux comme Kiki de Montparnasse. Et tout à coup, je ne suis pas sûre d'assumer.

C'est complètement bêta de ma part, car faut reconnaître que ce genre de virage capillaire, c'est un grand bond pour la femme. Le temps qu'on gagne à ne pas se coiffer, c'est du temps qu'on gagne à faire autre chose. Comme relire Proust, mon cher Marcel, qui nous a quittés l'automne dernier. J'étais bien triste, mais je crois qu'il a écrit assez pour accompagner mes lectures pendant au moins un siècle.

Enfin bref, on est le 1er juillet, je suis en vacances et comme dirait Maurice Chevalier, mon chanteur préféré, dans une de ses chansons sortie il y a deux ans et que j'adore me passer sur le gramophone: «Dans la vie faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas, toutes ces petites misères seront passagères...»

La preuve, la semaine prochaine, je vous écrirai depuis l'année 1933.