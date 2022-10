En souillant un Van Gogh, les éco-activistes ont reproduit un mécanisme qu'elles dénoncent

Temps de lecture: 6 min

Depuis que la nouvelle Première ministre britannique, Liz Truss, a laissé entendre que l'extraction de gaz par fracturation hydraulique pourrait être autorisée, les actes de désobéissance civile se multiplient en Grande-Bretagne. À l'avant-garde de la mobilisation, un groupe britannique, Just Stop Oil, qui milite pour l'arrêt immédiat de tout nouveau projet pétrolier, a programmé une action par jour pendant tout le mois d'octobre.

Ses formes d'intervention sont conçues pour attirer l'attention des médias et l'appétit des réseaux sociaux avec des images chocs, des vidéos transgressives ou simplement surprenantes: ils se collent à la route, arrêtent le trafic automobile ou prennent pour cible des infrastructures pétrolières. Leurs moyens d'action sont pacifiques et consistent le plus souvent à asperger leur cible de peinture orange et à se coller à divers supports en utilisant de la glu pour retarder une évacuation par la police qui les priverait du temps d'exposition nécessaire à leur médiatisation.

Dernière performance, dimanche dernier: ils ont interrompu la circulation sur Park Lane, au centre de Londres, pendant que l'un d'entre eux badigeonnait la vitrine d'une concession automobile Aston Martin. Mais leur cible ne se limite pas à l'industrie automobile ou à la filière des hydrocarbures. En mars, ils ont interrompu un match de football, l'un d'entre eux s'étant lié par le cou à la barre du cadre d'un but.

L'attention, la plus rare des ressources

Ce qu'ils visent, comme se doit de le faire tout acteur public, c'est l'attention, la plus rare des ressources dans un monde pavé d'écrans et inondé d'images. Capter l'attention, détourner le flux des images d'actualité.

Depuis le mois de juillet, ils ont déplacé leur champ d'action dans les musées. Le tableau La Charrette de foin, de l'Anglais John Constable, a fait les frais des performers de Just Stop Oil. Puis ce fut à La Cène de Léonard de Vinci à la Royal Academy of Arts de subir l'assaut du groupe écolo, deux activistes s'étant collés délicatement à son cadre. Vendredi 14 octobre, c'est le chef-d'œuvre de Van Gogh, Les Tournesols, qui a été pris pour cible.

L'image a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit deux jeunes femmes jeter un liquide orange sur Les Tournesols de Van Gogh, l'une des images les plus célèbres du XIXe siècle, devenue une sorte de cliché visuel à force d'être reproduite à l'usage des salles d'attente des médecins, des boîtes à biscuits et des torchons de cuisine.

Avant même que les motivations des deux performeuses ne soient connues et que la polémique s'installe entre partisans (plutôt à gauche) et opposants (plutôt à droite) du jet de potage, l'image des tournesols dégoulinant de soupe a suscité une onde de choc sur les réseaux sociaux, où se mêlaient surprise, stupeur et réprobation.

Dernier refuge du sacré dans nos sociétés

Dans une vidéo diffusée sur le web, on pouvait voir deux performeuses âgées d'une vingtaine d'années, vêtues de t-shirts d'un blanc immaculé et ornés du logo de leur organisation, «JUST STOP OIL», brandir des boîtes de conserve de la marque Heinz, puis en asperger le contenu sur le tableau de Van Gogh avant de s'enduire les mains d'une glu hyper forte et s'immobiliser à genoux, mains collées au mur. On a par la suite appris qu'une vitre protégeait Les Tournesols et que l'œuvre n'avait pas été endommagée.

Si la performance pouvait évoquer par la projection de substances liquides une citation de l'action painting de Jackson Pollock, ou une réminiscence des sérigraphies de boîtes de conserve Campbell d'Andy Warhol, ce n'était apparemment pas la préoccupation des deux jeunes femmes dont le manifeste, proclamé avec un impayable sérieux aux pieds des tournesols flétris, exprimait des préoccupations plus prosaïques.

Leur geste s'efforçait de réconcilier la fin du mois et la fin du monde, comme dit le slogan. «À cause des prix du gaz qui flambent, des millions de familles britanniques ne vont pas pouvoir se permettre de faire chauffer une brique de soupe cet hiver. Seule la résistance civile peut nous permettre de sortir de cette crise –il est temps de se lever et de défendre ce qui est juste. Qu'est-ce qui a le plus de valeur, l'art ou la vie?» Sur la page Facebook de l'organisation, un post menaçait: «Continuez à nous donner du pétrole et du gaz et nous continuerons à vous donner de la soupe.»

L'agression contre Les Tournesols de Van Gogh, scénarisée dans ses moindres détails, déstabilisait notre dernière croyance profane en l'art. Elle s'attaquait au dernier refuge du sacré dans nos sociétés, celui que nous brandissons comme un bien de civilisation face aux iconoclastes en tous genres. Plus rien n'est donc sacré? Qui peut en vouloir à des innocents tournesols? En quoi Van Gogh mérite-t-il une telle offense posthume?

Deux figures de l'innocence

Si l'on en croit Alex de Koning, porte-parole du mouvement Just Stop Oil, ce tableau de Van Gogh n'a pas été choisi au hasard, et pas seulement pour sa capacité à faire du buzz, mais pour ce qu'il représente (dans tous les sens du terme).

Mais qu'est-ce qu'il représente? Risquons une explication.

Ces tournesols représentent beaucoup plus qu'une œuvre célébrée partout, une icône de la mondialisation. Ils incarnent aux yeux de l'homme désolé, plongé dans la solitude des villes, et qui a perdu tout lien avec l'expérience, une sorte de réconciliation des signes, d'entente entre l'art et la vie. C'est cette entente que contestait la performance des jeunes femmes. Elle visait à affirmer un ordre de valeurs supérieur à l'art, une urgence et des priorités qui s'imposaient au privilège que nos sociétés accordent à l'art.

Leur geste avait le sens non pas d'une banale profanation, mais d'une lutte entre la forme artistique, le chef-d'œuvre vieillissant, compromis par le marché de l'art (la valeur de ces Tournesols est estimée à plus de 84 millions de dollars), et l'innocence de la jeunesse.

Dans ce combat qui semblait sorti du roman de Gombrowicz Ferdydurke, on voyait s'opposer non pas deux idéologies, ni même deux conceptions de l'art, mais deux figures innocentes. Comment s'opposer à l'innocence des tournesols, sinon par une innocence supérieure, celle de la planète, celle de la jeune fille?

Le risque du cliché

Badigeonner de peinture un concessionnaire auto, fût-ce celui d'Aston Martin, ne surprend plus personne. On peut toujours provoquer un embouteillage vite résorbé. De même, un sitting à un carrefour indisposera quelques automobilistes. Et même l'attaque d'un terminal pétrolier, assez sensationnelle à sa façon, appartient à l'idée qu'on se fait d'une action écologique telle que Greenpeace nous y a habitués.

Tout cela est usé? Si l'on veut frapper l'opinion, sur le web des chaînes de commentaires scandalisés, il faut que la manifestation cause un effet de sidération, qu'elle soit moralement impossible à justifier. En s'attaquant à Van Gogh, vous êtes sûr de faire déferler une vague d'indignation.

Et c'est précisément cette indignation qui fait spectacle.

«Nous n'essayons pas de nous faire des amis ici, a déclaré au Guardian Alex de Koning après que la salle de la National Gallery a été vidée, nous essayons de faire changer les choses, et malheureusement c'est ainsi que le changement se produit.»

Est-ce si sûr? «Les attaques de Just Stop Oil contre l'art risquent de devenir un cliché», titrait le jour même le Guardian, dont la chroniqueuse Claire Armistead soulignait le risque de voir ces manifestations provoquer plus d'attention que d'action.

Car il y a un angle mort dans cette realpolitik à l'ère des réseaux sociaux. Ce type de performances médiatiques, destinées à capter les attentions, reproduit les mêmes mécanismes de dévoration que les écologistes dénoncent quand il s'agit de ressources naturelles. Il produit des pics d'attention qui se succèdent et se dévorent entre eux, puis sont absorbés et victimes d'accoutumance.

Ces buzz abusent de notre attention et participent d'une société de prédation économique, industrielle, culturelle, sexuelle, qui dévore les corps et leur milieu d'existence, mais aussi les esprits, les désirs et les imaginaires. Toutes ces formes de dévoration fusionnent sous nos yeux dans un univers social où la manipulation des pulsions a pris la place de l'échange des idées et des expériences.

«Ces manifestations sont géniales», commente quant à elle Margaret Klein Salamon, directrice exécutive du Climate Emergency Fund. «Les gens viennent dans les musées pour regarder des peintures, mais nous avons besoin qu'ils regardent plutôt la réalité de l'urgence climatique.»

Don't look art, en somme!