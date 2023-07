Les maisons TikTok forment un nouveau village global

Temps de lecture: 7 min

McLuhan l'avait rêvé, TikTok l'a fait.

La métaphore du «village global» que le médiologue canadien voyait poindre à la croisée de la mondialisation et de la révolution numérique a pris une forme originale grâce à TikTok, décidément à l'avant-garde des expériences sur les réseaux sociaux.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le village de McLuhan a pris la forme d'un village réel constitué de «maisons TikTok» aux noms charmants et forcément kitsch. Il y a la «Maison des enfants d'à côté» à Los Angeles et la «Maison jolie» à São Paulo. Sur les avenues de ce Monopoly de la notoriété, la «Maison de la fierté» située en Californie côtoie la «Maison icône» de Londres. Et la «Maison des jets» espagnole surplombe la «Maison hype» de Moscou et la «Maison glamour» de Los Angeles.

On y trouve aussi, nichée dans une faille de l'espace-temps, la «Maison inattendue». Encore récemment, il existait aussi une maison appelée «Berceau fragile», aujourd'hui disparue, et qui n'a jamais caché sa faiblesse ontologique. La «Maison que personne n'a demandée», basée à Las Vegas, a été dissoute comme on pouvait s'y attendre, et «Gotham House», la première maison située à New York, affiche sa morale dans sa devise –«Le battage médiatique s'estompe. Le prestige est intemporel.»

Ces maisons qui ont essaimé dans les grandes villes ou dans les lieux branchés (Los Angeles, Londres, Barcelone, Paris, Moscou… ) n'ont pas toutes la même longévité. Chaque semaine, de nouvelles apparaissent tandis que d'autres s'évaporent. Suivre ce réseau furtif n'est pas une mince affaire; c'est pourtant ce que fait le site Kapwing, qui se veut l'arpenteur de ce continent en expansion: «Nous sommes fiers de vous présenter la liste la plus complète des maisons TikTok sur Internet.»

Contenants et contenus

Depuis le confinement sont apparues un peu partout dans le monde les «TikTok houses», ces maisons où se retrouvent influenceurs et influenceuses de tous les pays, prolétaires d'un néo-capitalisme voué à l'exploitation intensive de soi.

Après les maisons de crédit, les maisons de tolérance et les maisons de couture, TikTok a inventé ces maisons de contenus, où l'on enseigne l'art de cultiver sa propre apparence, les lois de l'attractivité, la micro-économie de l'attention, l'alchimie qui permet de transformer en espèces sonnantes et trébuchantes l'attention de milliers d'abonnés.

À mi-chemin entre la télé-réalité et les émissions de télé-crochet, TikTok promeut des performances requalifiées «contenus à vocation ludique»: contenus liés au yachting, contenus au bord de la piscine, contenus «White Claw»... Sur TikTok, on peut observer les contenants de ces contenus, leurs gestes saccadés, leurs déhanchements mécaniques, la joyeuse démonstration de force de ces corps d'ados réglés comme des automates jusqu'aux sourires mécaniques qui leur sert d'étendards.

Une nébuleuse habitée de milliers d'étoiles qui apparaissent et disparaissent dans une nuée au gré des désirs volatiles de ses habitants.

Comme dans les clubs les plus huppés, ou certains casinos de Las Vegas, le droit d'entrée n'est pas à la portée de tous. Mais si vous avez un million d'abonnés, les portes du «global village» vous sont ouvertes; vous pouvez emménager dans un manoir, un château, une résidence de luxe ou un simple loft siglé TikTok, et ce avec tous vos amis, pour faire fructifier votre capital d'abonnés à coups de chorégraphies et de challenges. Seule loi, la performance. Seul loyer, le nombre de followers.

Dans ce casino où l'on remet chaque soir son attractivité en jeu, la seule monnaie qui circule est cette pluie de jetons s'abattant sur les smartphones ou les ignore, consacre les réputations, jouant de séduction et de déception, de hasards et de combinaisons, dans le seul but d'apprécier et de déprécier le joueur engagé, et de faire du clic un signe d'appartenance. Le jeton de la gloire et l'étalon du succès…

Étoiles filantes

Reconnaissables à leurs habitants très jeunes, au look d'influenceurs, mais surtout à leurs performances chiffrées en millions d'abonnés, les maisons dessinent une carte aux frontières mobiles et intraçables, une nébuleuse habitée de milliers d'étoiles qui apparaissent et disparaissent dans une nuée au gré des désirs volatils de ses habitants.

Fondées depuis des mois ou des heures, leur réputation n'est pas bâtie dans le temps; celle-ci ne repose que sur leur éclat provisoire, leur capacité à grimper au pinacle de l'audience –quitte à disparaître aussitôt après et à laisser la place à d'autres sites habités tout aussi véloces, tout aussi attractifs. Car paradoxalement les maisons TikTok ne sont pas des lieux d'habitation pérennes; ce sont des lieux de transit où recharger les batteries, se relooker, des satellites relais pour croisières de stars, afin de réactiver sans cesse l'attractivité des apparences…

«Au printemps 2020, écrit l'essayiste Barrett Swanson, qui s'est immergé dans l'une de ces TikTok houses pour le magazine Harper's, alors que la plupart d'entre nous faisions du pain ou regardions des vidéos d'Italiens chantant au balcon, les maisons ont commencé à proliférer en nombre impressionnant, voire époustouflant, au point qu'il est devenu difficile pour un observateur occasionnel de les suivre. Il y avait Hype House, Drip House, et une maison appelée Girls in the Valley. Il y avait FaZe House (une maison en France dédiée aux jeux vidéo!) et Alt Haus (pour les parias), et une appelée Byte House, la première du genre au Royaume-Uni.»

Des sortes d'Églises ou de missions vouées à la célébration d'un culte, à l'éducation et à l'élévation de ses disciples par l'office et l'exercice.

L'article se poursuit ainsi: «La plus reconnaissable était peut-être la Sway House, tenue par une cohorte de frères aux cheveux hirsutes, dont le contenu consistait principalement à soulever des poids et à faire semblant d'avoir des relations sexuelles avec les caméras de leurs smartphones. Il s'agissait du Brat Pack de la génération Z, rempli de bouffonneries, de mauvais garçons et de boucles d'oreilles...»

Dans la salle à manger de ce manoir, figurent sur un tableau blanc différentes règles de la maison: se réveiller avant 10h, s'abstenir de boire du dimanche au jeudi, organiser des réunions à domicile tous les matins…

Contrairement à d'autres maisons, celle-ci n'était pas détenue et exploitée par les influenceurs eux-mêmes, mais était supervisée par des investisseurs extérieurs. En échange de la publication de trois à cinq vidéos par semaine sur les réseaux sociaux de la «TikTok house», les garçons recevaient une chambre et des repas gratuits, ainsi que des offres de marques, qu'ils pouvaient obtenir en fonction de leur «pertinence».

Big brother

Ces ateliers du look voués à l'interconnectivité et au pseudo-partage sont destinés à promouvoir la marque d'influenceurs pour peu qu'ils disposent de plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Ce sont de véritables ambassades vouées à la représentation extraterritoriale de ce pays sans frontières et intermittent qu'est la «TikTok nation». Un archipel de célébrités.

Mais on pourrait aussi les comparer à des sortes d'Églises ou de missions vouées à la célébration d'un culte, à l'éducation et à l'élévation de ses disciples par l'office et l'exercice, un cérémonial entre rituel et stratégie.

Sous des airs de divertissements gratuits, la pratique quotidienne des «chorés» et des «challenges» évoque cette ressemblance soulignée par Freud entre les actes obsédants des névroses et les exercices par lesquels le croyant témoigne de sa piété.

La vie quotidienne dans les «houses» n'est pas très différente de ce que l'on a pu voir dans les émissions de télé-réalité.

Soumis à une série de lois pas toujours écrites (les locataires doivent participer aux tâches collectives, ne pas fumer ni consommer d'alcool), mais aussi à la tyrannie du look et de la présentation de soi, les maisons s'apparentent plus à des centres de formation ou d'entraînement, des lieux d'apprentissage du marketing de soi-même. Ou à des lofts de télé-réalité disposant d'un retour en temps réel –likes et commentaires–, qui font de la vie quotidienne un dispositif panoptique d'observation et de notation, une exhibition soumise à une obligation de résultats.

C'est un peu comme si le dieu TikTok, ce coach tyrannique et invisible, ne se contentait plus d'observer ses sujets ou de les écouter dans le secret de la confession –mais qu'il les jugeait en permanence en les exposant à la vue de tous.

Machine à rumeurs

La vie quotidienne dans les «houses» n'est pas très différente de ce que l'on a pu voir dans les émissions de télé-réalité: un univers artificiel de luttes d'influences, de pièges tendus et de piètres performances visant à capter l'attention. Des rumeurs parmi les plus folles y circulent, puisées à la source de la machine complotiste de TikTok. L'essayiste Swanson en raconte dans le magazine Harper's un épisode hilarant.

«Un soir pendant le diner la nouvelle a surgi dans l'apathie générale: l'un des participants a levé les yeux de son smartphone et dit sans qu'on sache de quoi il parlait: “Yo, Hitler a inventé les poupées sexuelles.”

La pièce est envahie par une bouffée de silence, tandis que tous les garçons hochent la tête et mâchent stoïquement, comme un encouragement muet à continuer. “C'est pourquoi ils ont tous les cheveux blonds et les yeux bleus.”

“Attendez, dis-je. Ça ne peut pas être vrai. Qui dit ça?”

“C'est sur TikTok, mec!”»

Il suffira à Swanson de quelques clics pour démonter l'imposture. Cette supposée initiative nazie, connue sous le nom de projet Borghild, prévoyait que les troupes allemandes reçoivent des poupées en plastique pliables dans leurs sacs à dos d'infanterie qui pouvaient être gonflées et utilisées à demeure plutôt que de fréquenter des prostituées. Un canular rapidement démystifié au début des années 2000, mais qui avait regagné du terrain dans le contexte sauvage et non réglementé de TikTok.

L'anecdote révèle une des fonctions de ces «TikTok houses», véritables agences de confluence et de diffusion pour les fake news, une caisse de résonance des rumeurs obscènes et des «on-dit» douteux, des «plot-hubs» bâtis sur le modèle de Pornhub et autres sites pornos.