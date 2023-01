Comment la pensée magique s'est emparée de Joan Didion

Temps de lecture: 6 min

L'anecdote ne vaudrait pas qu'on s'y arrête, si elle ne concernait pas Joan Didion, la célèbre autrice de L'Année de la pensée magique, disparue il y a un peu plus d'an, le 23 décembre 2021. C'est en effet à un étonnant retour de la pensée magique qu'on a assisté le 16 novembre dernier à New York, à l'occasion de la vente aux enchères de ses effets personnels. Revanche posthume de la mythologie sur celle qui ausculta pendant un demi-siècle les mythes américains.

Sous le titre «Une icône américaine», la vente aux enchères proposait un ensemble d'objets personnels provenant de son appartement de New York. Le catalogue en ligne recensait un bric-à-brac d'objets hétéroclites, dignes d'un vide-greniers: des meubles, des livres, des articles de bureaux, des ustensiles de cuisine, des couverts en argent, des assiettes à poisson en porcelaine de Limoges, une boîte de couleur moutarde contenant douze stylos à bille roulante (de la marque Pilot Precise V7), mais aussi son châle en cachemire Loro Piana, ses lunettes de lecture, des photos de famille ou les presse-papiers de son bureau.

Les renchérisseurs ont pu acquérir à des prix exorbitants des serviettes légèrement tachées et froissées, une cocotte Le Creuset blanche ou, plus drôle, un tablier portant l'inscription «Peut-être que le brocoli ne t'aime pas non plus».

Lunettes à 27.000 dollars, horloge à 35.000, peinture à 110.000...

La vente en ligne a rapporté deux millions de dollars, une somme largement supérieure à la valeur réelle des objets mis en vente. «Certains de ces prix sont anormalement élevés, même compte tenu de la provenance des objets», souligne Lisa Thomas, la directrice du département des beaux-arts de la maison de vente aux enchères Stair Galleries qui a organisé l'événement.

«27.000 dollars pour une paire de lunettes de soleil [en fausse écaille de tortue et de la marque Celine, dont Didion a été l'égérie d'une campagne publicitaire en 2015, ndlr], ça semble beaucoup», concède Lisa Thomas. Mais ces lunettes de soleil surdimensionnées faisaient partie de son look, explique le site du catalogue: «Elle les portait même les jours de pluie.» En 2011 pour Vogue, elle avait avoué qu'elle aimait cet accessoire depuis que, petite fille, elle s'imaginait en divorcée glamour en Argentine, «portant des lunettes noires et évitant les paparazzis».

one pair of sunnies went for 27 grand pic.twitter.com/j8PslFOtuK — rachel syme (@rachsyme) November 16, 2022

Mise en vente à partir de 100 dollars, son horloge de bureau Cartier en laiton est partie pour 35.000 dollars. Une gravure de Robert Rauschenberg mise en vente à 1.000 dollars s'est vendue vingt-sept fois plus. Le record des enchères a été atteint pour une peinture à l'huile de 1977 représentant Joan Didion et réalisée par un certain Leslie Johnson. Estimée entre 3.000 et 5.000 dollars, elle a été attribuée à 110.000 dollars. L'autrice états-unienne avait souvent été photographiée devant cette toile.

Parmi les livres de sa bibliothèque dispersée, les acheteurs ont aussi pu acquérir un exemplaire du dictionnaire de la maison d'édition Random House, des ouvrages sur les Kennedy et sur Lyndon B. Johnson, et même un livre de cuisine française. Les plus grands succès de la vente ont été les livres préférés de Joan Didion, parmi lesquels des ouvrages de George Orwell, Joseph Conrad ou Norman Mailer. Trois auteurs phares pour celle qui fut chroniqueuse de la New York Review of Books entre 1973 et 2017.

Une invitation à une exposition de l'artiste états-unien Bruce Nauman, estimée à 200 ou 300 dollars au départ, a grimpé jusqu'à 32.500 dollars. Et une table en chêne qui lui servait de bureau a été vendue 87.000 dollars. Les enchères se sont finalement achevées en fin d'après-midi par la vente d'un lot de six chandeliers en argent, adjugé à 8.000 dollars.

La poussière de la légende pour les plus offrants

Selon les vœux de Joan Didion, le produit des enchères ira à une bourse d'écriture pour les femmes écrivaines et à la recherche sur la maladie de Parkinson, dont elle souffrait à la fin de sa vie. Mais elle comblait un autre besoin, plus difficile à avouer, le besoin d'enchantement, cette magie sympathique qui permet de transférer les qualités d'une personne à une chose lui ayant appartenu. Car les fans de l'autrice américaine n'achetaient pas simplement des objets, mais la poussière de la légende qui s'était attachée à ses œuvres et à sa vie.

À tel point qu'il est bien difficile de faire la différence entre l'écrivaine Didion et le mythe Didion. Écrivant à la fois pour Vogue et la New York Review of Books, elle était considérée comme une pionnière du Nouveau journalisme et une icône de la contre-culture. Sa vie entre la Californie et New York parcourait tout le spectre du mythe américain.

Considérée de son vivant comme une star, élue femme de l'année par le Los Angeles Times en 1968, admirée par des écrivains comme Bret Easton Ellis et Jay McInerney, Joan Didion avait acquis une notoriété mondiale avec la publication en 2007 de L'Année de la pensée magique. En 2017, un documentaire –Joan Didion: Le centre ne tiendra pas–, réalisé par son neveu Griffin Dunne et diffusé sur Netflix, avait contribué encore davantage à la consolidation de son mythe.

Joan Didion était parfois décrite comme une sainte, ses fans comme une secte. Les objets mis en vente sont des épitaphes. Ils ont valeur de talismans.

L'aura qui entourait sa personnalité charismatique, entre glamour et underground, cinéma et vie politique, littérature du réel et fiction, s'est transformée à l'occasion de cette vente aux enchères en un véritable culte de la personnalité, une forme de fétichisme qui entoure souvent les rock stars mais très rarement les écrivains et qui donne au moindre objet lui ayant appartenu, une valeur inestimable.

Sur le site des commissaires-priseurs de Stair Galleries, on trouve même une liste des objets qu'elle emportait lors de ses reportages (vêtements, sous-vêtements, cigarettes, tampons hygiéniques ou machine à écrire). Cerise sur le gâteau, sa collection de coquillages et galets de plage s'est vendue 7.000 dollars.

absolutely captivated by an ongoing auction for joan didion's seashells pic.twitter.com/P29oBE4vZl — quan le 🍚 (@qlquanle) November 16, 2022

Joan Didion était parfois décrite comme une sainte, ses fans comme une secte. Les objets mis en vente sont des épitaphes. Ils ont valeur de talismans. La table où son mari John Dunne s'est effondré, victime d'un infarctus en 2003, évoquée par Joan Didion dans L'Année de la pensée magique, est décrite ainsi dans le catalogue en ligne: «Une table de Pembroke en acajou incrusté d'ébène, avec des taches, une décoloration, des entailles et des éraflures partout, en particulier sur le dessus. [...] C'est à cette table que John Dunne a subi une crise cardiaque mortelle qui lui a coûté la vie.» Mise à prix entre 1.000 et 1.500 dollars, prix d'adjudication fixé à 4.250 dollars.

Une anthropologue des mythes à son tour mythifiée

Parmi les 224 lots et objets du culte figure en bonne place la photographie célèbre de Julian Wasser pour le magazine Time. Immortalisée en 1968, Joan Didion pose, cigarette à la main, appuyée contre sa Chevrolet Corvette Stingray blanche, garée dans l'allée de la maison hollywoodienne qu'elle partageait avec son mari.

The auction of Joan Didion’s estate (link in reply) includes the original of this pic, surely the coolest author photo of all time

(📷 Julian Wasser) pic.twitter.com/enrtPR8DN1 — Mat Osman (@matosman) November 3, 2022

Parfois, le mythe s'attache même à des signes vacants, des objets qu'elle n'a pas eu le temps d'utiliser, comme deux lots de carnets et cahiers, parfois encore dans leur emballage de cellophane et vendus 11.000 dollars chacun. Chez un écrivain mythique, même ses pages blanches ont de la valeur.

Nul doute que des t-shirts à son effigie ne manqueront pas d'être imprimés, si ce n'est pas déjà le cas, avec au dos sa phase fétiche: «Nous nous racontons des histoires pour vivre.» Succès garanti! Cette phrase légendaire, qui ouvre son essai The White Album, est devenue une sorte de slogan à l'ère du storytelling, alors qu'elle était pour Joan Didion un diagnostic du mal de l'époque.

Ses mythographes empressés avaient juste oublié de citer la suite. «Nous vivons entièrement, surtout si nous sommes écrivains, par l'imposition d'une ligne narrative sur des images disparates, par les “idées” avec lesquelles nous avons appris à figer la fantasmagorie mouvante qui est notre expérience réelle.»

Joan Didion était une conteuse qui se méfiait des histoires et elle est devenue une légende. Elle était une anthropologue des mythes américains et elle a été transformée à son tour en un mythe. Pas facile de déconstruire les mythes dans un monde hollywoodien qui transforme tout en histoires, même sa propre démystification.