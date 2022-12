Comment hacker les Gafam à l'ère de la post-vérité?

Temps de lecture: 5 min

Au début du XXe siècle, un piéton nommé James Joyce arpentait les rues de Dublin en notant dans un carnet les bribes de conversations qu'il captait en chemin, ce qu'il a appelé dans Portrait d'un artiste en jeune homme (1904), des «épiphanies», une sorte de montage rap de l'inconscient d'une ville.

Un siècle plus tard, le net artiste Christophe Bruno a transposé les épiphanies joyciennes dans l'univers de Google. À partir d'un mot-clé saisi par un internaute dans la barre de recherche, son «générateur d'épiphanies» parasitait l'algorithme de Google afin de collecter parmi tous les textes archivés sur le web des fragments de phrases, des dialogues captés au hasard de la navigation. Google n'avait-il pas l'ambition explicite de collecter dans sa base de données «l'ensemble de toutes les paroles de l'humanité»?

En puisant dans cette bibliothèque mondiale en voie de constitution, Christophe Bruno procédait à une forme de hacking, un «Google hack» poétique qui déconstruisait le texte global et révélait l'intimité ou l'inconscient de l'humanité, stocké dans les bases de données des moteurs de recherche. En 2002, il créa une performance de vingt-quatre heures, «Google Adwords Happening», qui détournait et parodiait la logique des adwords par laquelle Google accroissait ses revenus liés à la publicité en associant des liens commerciaux aux résultats de son moteur de recherche.

Individu Mappy

Le projet de Christophe Bruno fut rapidement entravé par Google, non par la censure mais par sa propre logique marchande: les mots renseignés par l'artiste n'avaient pas assez de valeur commerciale pour Google! La performance réalisée par Bruno dévoilait ainsi les rouages d'une machine qui transformait le langage en marchandise. Chaque mot de chaque langue a désormais un prix qui fluctue selon les lois du marché, ce que Bruno baptisa du nom de «capitalisme sémantique».

Comment le web, conçu au départ comme une nouvelle agora électronique, a-t-il pu devenir, un demi-siècle après sa création, la chasse gardée de quelques grandes firmes privées américaines qui ont inventé un nouveau modèle de mise en valeur capitaliste en transformant les profils et les données de leurs usagers en source inépuisable de profits?

Le Dadamètre procède alors à une cartographie du langage global.

Comment le réseau des réseaux, conçu à l'origine comme une utopie démocratique capable de survivre à une attaque nucléaire, a-t-il pu évoluer graduellement vers une structure aristocratique, avec à sa tête cinq des plus puissantes entreprises du monde numérique occidental –à savoir Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les «Big Five», ou encore «The Five»– dont l'influence et le pouvoir économique sont supérieurs à ceux de certains États?

Sous leur influence, le web est devenu un outil de surveillance et de contrôle des sociétés, qui repose sur des logiciels de traçage de la vie privée et la prédiction des comportements. Le capitalisme sémantique ne se contente pas de robotiser le langage à des fins de commercialisation; il crée une sorte d'atlas en devenir des comportements, c'est un capitalisme de prédiction. Le sujet numérique est ainsi devenu, à l'ère de la gouvernementalité algorithmique, son propre gardien de prison. Il est prisonnier de ses propres traces laissées sur le web. Individu Mappy.

Dadamètre

Docteur en physique théorique, converti à l'art dans le courant des années 2000, Christophe Bruno incarne le renouveau de la figure de l'«artiste hacker». Depuis vingt ans, ses performances sur internet sont autant de chevaux de Troie contre Google et plus généralement les Gafam. En 2009, il crée au Jeu de Paume le Dadamètre, un projet qui utilise les ultimes technologies de surveillance afin de cartographier le langage à grande échelle. Le tout s'inspire de Raymond Roussel, qui avait mis en œuvre une sorte de «machine à produire des romans» grâce à des procédés d'écriture automatique basés sur l'homophonie (la ressemblance) ou l'équivoque du sens des mots.

Bruno voit, dans cette mécanisation de la littérature, une préfiguration de la tentative de Google de mécaniser la pensée et de procéder à une sorte de taylorisation du discours à des fins mercantiles et capitalistes. Le Dadamètre se veut un étalon de la «déchéance de l'aura du langage», écrit-il. Comme il l'avait fait avec les épiphanies de Joyce, Bruno transpose la méthode d'écriture de Roussel dans l'univers numérique. Et il le fait avec humour, dans une parodie ironique et joyeuse de nos économies langagières et visuelles engendrées par les plateformes numériques.

Capture d’écran du site Internet http://www.iterature.com/dadameter | Jeu de Paume

À l'aide d'un algorithme créé par un ingénieur informaticien, le Dadamètre scanne les millions de pages de Google et cartographie cette masse verbale à partir de trois variables reprenant les notions chères à Roussel: l'homophonie, la proximité sémantique et l'équivoque. Le Dadamètre procède alors à une cartographie du langage global, une sorte de «carte météo de la pensée globale». «L'artiste s'inspire de cette cartographie pour réinterpréter les principaux mouvements médiatiques et les courants de l'histoire de l'art», écrit Jean-Paul Fourmentraux, l'un des meilleurs connaisseurs de l'œuvre de Bruno.

Transformation du langage

On peut ainsi distinguer et visualiser plusieurs zones de «déchéance de l'aura du langage»: «La zone Mainstream qui renvoie aux discours courants, aux buzzwords (mots à la mode) et à la pensée unique; la zone de l'ennui, Boredom, est celle où la proximité sémantique des mots est maximale et où tout devient prédictible, on y trouve le bling-bling, les courants pop, Warhol, etc.; la Wasteland, zone de friche marquée par une très faible proximité sémantique, est représentative des Épiphanies de Joyce, mais aussi du Hapax de Mallarmé, qui flirtent avec la limite de la signification; enfin, la zone de l'Utilitarisme, Utilitarianism, dans laquelle le sens des mots est très (trop) clairement défini dans l'objectif de neutraliser toute équivoque.»

Avec une ironie toute rabelaisienne, Christophe Bruno décrit les grandes transactions du capitalisme sémantique, sa chaîne de production et de transformation du langage. De la Friche (Wasteland) d'où ils sont extraits, les énoncés sont acheminés dans la zone Mainstream pour y être consommés ad nauseam. Ils y deviennent forcément ennuyeux, transformés en clichés, en métaphores usées jusqu'à la corde, en langue de bois, et glissent dans la zone Boredom avant d'être expédiés dans la zone de l'Utilitarisme, celle qui anesthésie le langage, en octroyant une signification et une seule à chaque mot, les privant d'ambiguïté et de polysémie. Puis ils sont jetés dans la zone de Friche pour y être recyclés avant d'entrer dans un nouveau cycle.

En résidence pour un an à l'Institut d'études avancées d'Aix-Marseille, Bruno a élargi le champ de sa navigation sur le web aux zones de l'inconscient et du rêve. Ses créations numériques offrent une autre façon de naviguer sur internet. Elles empruntent des trajectoires improbables dans l'espace du discours, des voies inconnues jusque-là, des chemins d'errance, et permettent de visualiser les contours de cet «inconscient à ciel ouvert», l'inconscient des Gafam à l'ère de la «post-vérité». «C'est un peu, commente l'artiste, comme si Edward Bernays, le neveu de Freud, revenait dans notre monde de fous pour réactualiser son livre Propaganda.»