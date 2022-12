En Chine, le storytelling de la pandémie reprend les codes de la promotion du capitalisme

Temps de lecture: 5 min

Tout avait commencé par le Nouvel An chinois, qui tombait cette année-là le 23 janvier 2020. À cette occasion, des millions de personnes rejoignaient leurs familles, parfois à des milliers de kilomètres de leur domicile. C'est à cette date que le virus a commencé sa propagation. Deux mois et demi après, la ville de Wuhan et ses 11 millions d'habitants sortaient du confinement.

Pour témoigner de cette expérience, le Quotidien du peuple publia une bande dessinée pour smartphones diffusée sur internet . Elle raconte la mobilisation de tout un peuple, la construction éclair de deux hôpitaux, le recours à des volontaires venus d'autres régions, la livraison express des masques de protection. De nombreuses scènes évoquent l'épuisement du personnel médical, la fermeture des écoles et le télé-enseignement, les livraisons des courses aux personnes âgées et la lueur d'espoir qui apparaît in fine, le Parti sortant vainqueur de la guerre contre le virus.

Selon le journaliste Laurent Mélikian, cette BD a bénéficié d'importants moyens, nécessitant pas moins de quatre éditeurs, autant de dessinateurs et deux scénaristes crédités au générique. Elle associait les technologies les plus modernes à des traditions ancestrales de narration:

«Le récit dessiné sur rouleau représente une forme d'art séquentiel qui remonte au Xe siècle, avec des exemples comme le fameux “Jour de Qinming au bord de la rivière” . Mais on retrouve aussi dans ce “digital storytelling” la même alliance de l'excellence graphique et de la pensée officielle qui faisait le propre du lianhuanhua , ces petits volumes appelés également “BD Mao” par lesquels le pouvoir chinois a diffusé auprès des masses le meilleur des arts, des lettres et de la pensée du Parti.»

L'école du capitalisme

Cette tradition narrative ancestrale a rencontré au début des années 2000 l'explosion du storytelling aux États-Unis.

En février 2005, le Wall Street Journal révélait que l'agence américaine de publicité Ogilvy & Mather avait signé un accord exceptionnel avec la Ligue des jeunesses communistes, une organisation forte de 70 millions de membres. Ce contrat intitulé «Red Force» visait à former les jeunesses communistes... au capitalisme globalisé! Cours de marketing, initiation au leadership, introduction au «storytelling management»: une véritable révolution culturelle qui prônait non pas le travail aux champs, mais les stages dans une agence de publicité.

Jing Wang, experte au MIT de la stratégie de marque en Chine, consacre un chapitre de son livre Brand New China au «corporate storytelling». Elle analyse la construction du «bourgeois bohème» local, les «néo-tribus» au cœur du discours du marketing. Elle observe aussi le profilage de la nouvelle jeune fille moderne, la génération d'enfants uniques, la culture du safe-cool à la croisée des préoccupations écologiques et des nouvelles technologies, l'impact des nouveaux médias sur la publicité... Une nouvelle Chine en voie non plus de développement, mais de globalisation.

«Ce qu'il y a de plus spectaculaire dans l'océan, c'est ce don altruiste renouvelé, année après année, silencieusement.» Zhang Ruimin, PDG de Haier

Selon elle, les patrons mythiques de Haier (Zhang Ruimin) et de Lenovo (Liu Chuanzhi), deux des plus grands groupes chinois, «sont des storytellers talentueux» qui ont donné à leur marque une identité narrative. Le succès de Haier serait par exemple lié à la légende de la machine à laver «Big Yam», conçue avec des tuyaux d'évacuation élargis parce que l'entreprise avait découvert que les paysans utilisaient leur machine pour laver les patates douces –ce qui bouchait les conduits d'évacuation. Ou encore à celle de l'histoire du «Petit Prince», un freezer bon marché que les nouveaux citadins chinois ont acheté en masse parce qu'ils n'avaient plus le temps de faire leurs courses chaque jour, sans pour autant avoir le budget pour acquérir des congélateurs.

Le PDG de Haier a créé un répertoire riche d'anecdotes en combinant des éléments de la vieille tradition de l'épopée chinoise et les slogans révolutionnaires de la période maoïste. Sa «théorie des loups» est une métaphore de la tactique à adopter face à la concurrence: «pour se montrer plus malin que les loups», il n'y a rien de mieux que de devenir loup soi-même, de «pénétrer le territoire des autres loups», et même de «danser avec eux», écrit Jing Wang.

Les histoires de Haier qui survivent aux hauts et aux bas de l'entreprise sont le plus souvent didactiques; régulièrement renforcées, elles programment la discipline et le contrôle social. «La surveillance n'est pas nécessaire si l'autodiscipline fait le boulot de la police», observe Jing Wang. Une fois cristallisées, ces histoires, qui contribuent à la dimension mythologique des rapports de travail, deviennent partie intégrante de l'appareil disciplinaire. Les histoires populaires de l'organisation constituent ainsi l'inconscient collectif auquel les employés se conforment sans le savoir.

Liu Chuanzhi, le Bill Gates chinois, «est un fou des fables parce que ce sont de prodigieux outils d'enseignement», continue Jing Wang. Mais il a aussi un penchant pour les aphorismes. Avec lui, le slogan de la révolution permanente trouve enfin un contenu concret: «Soyez pratiques et réalistes»; «Réagir vite et se déplacer rapidement»; «Que l'Est lumineux éclaire l'Ouest». Autre source d'inspiration: la pensée stratégique de Sun Tsu, l'auteur de L'art de la guerre, la bible des managers chinois qui colle à la représentation du marché comme champ de bataille...

Voir Haier

La boisson Wahaha, le soda chinois, n'a pas cherché à s'attaquer à Coca-Cola et Pepsi sur le marché des grandes villes. La société a ciblé, à l'intérieur du pays, les paysans, les petites villes... Une application, selon Jin Wang, de la stratégie maoïste d'encerclement des villes par les campagnes.

Liu Chuanzhi se conçoit comme un «generalissimo». Zhang Ruimin est un produit hybride de loyauté au Parti et d'utopisme managérial, un mélange de rebelle et de serviteur de l'État, passé du col Mao au cool marketing... La Longue Marche ne conduit plus les masses vers la société sans classe, elle guide les entrepreneurs chinois à la conquête du marché mondial. À la place du Petit Livre rouge, le guide du parfait manager.

Le Groupe Haier a construit sa notoriété de marque grâce à un dessin animé, Haier Brothers, qui met en scène l'amitié entre Haier et son investisseur allemand Liebherr. Les héros de la BD sont deux enfants symbolisant l'intelligence, le courage et la compassion; ils illustrent l'utopie selon laquelle «l'Est rencontre l'Ouest et le reste du monde». Leur quête de connaissance les conduit au-delà des mers... Ensemble, ils traversent cinq continents, quatre océans, et cinquante-six pays.

Mais ce qui est phénoménal chez les frères Haier, c'est leur aptitude à l'altruisme, une qualité inhérente au caractère moral du groupe Haier, illustré par son PDG grâce à la métaphore de l'entreprise-océan... Jing Wang la développe ainsi: «Ce qu'il y a de plus spectaculaire dans l'océan, c'est ce don altruiste renouvelé, année après année, silencieusement. Dépassons les barrières qui se trouvent sur notre chemin et laissons-nous rouler comme des vagues...» Une rhétorique qui a trouvé, à l'occasion de la crise sanitaire, un regain d'intérêt sur les réseaux sociaux, et nourrit le storytelling chinois de la pandémie à destination de l'Occident.