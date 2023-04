«Je suis tombé amoureux de ma psy»

Temps de lecture: 3 min

Chaque jeudi, dans Ça tourne pas rond, Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, répond aux questions que vous lui posez. Quelles que soient vos interrogations, dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, écrivez à [email protected], tous vos mails seront lus. Et chaque mardi, retrouvez le podcast sur Slate Audio.

Chère Mardi Noir,

Est-ce que des sentiments amoureux pour sa psychologue sont synonymes de fin de thérapie?

Ce n'était pas prémédité, je suis tombé amoureux, évidemment elle ne fait rien pour encourager cela.

Je ressens de plus en plus le besoin de lui en parler mais si ça signifie que la thérapie doit s'arrêter là, le dilemme est encore plus grand car cette thérapie m'est indispensable et je n'envisage pas de consulter quelqu'un d'autre.

Est-il possible d'aborder ce sujet avec elle sans craindre la sentence?

Merci d'avance.

A.

Cher A.,

Votre question, en apparence un brin naïve, est fondamentale. Parce qu'en effet, les cures sont soumises à ce genre d'aléas et de désirs et qu'il est essentiel pour le psy de n'y répondre ni dans un sens ni dans un autre. Je l'ai déjà dit ailleurs, il n'est pas rare que ces sentiments se développent et cela signifie peut-être qu'il est temps de vous interroger sur la question de l'amour, de la séduction et du désir.

Mais j'aimerais porter l'attention sur la partie de votre mail qui redoute la «sentence» prononcée par votre psy de mettre fin à la thérapie. Elle devrait, selon vous, arbitrer, juger votre déclaration et vous mettre à la porte. M'est avis que bon nombres de patients se retrouveraient sur le carreau si telle était la règle à la suite d'un tel aveu.

Non, désolée de vous l'apprendre, il va falloir encore travailler un peu sur votre position, la question est bien de votre côté. Vous est-il possible de continuer cette thérapie tout en étant amoureux de votre psy?

On a souvent dans l'idée que les affects de haine et d'agressivité peuvent entraver le travail analytique: si quelqu'un passe toutes ses séances à insulter son psy sans jamais pouvoir en dire quelque chose, que cela reste bloqué sur cette modalité, il est probable que le psy en dise quelque chose et interroge le bien-fondé pour le patient de subir un tel niveau de violence. Du côté de l'amour, les mêmes mécanismes sont à l'œuvre. Si vous draguez votre psy pendant toutes vos séances, oui, il est possible qu'elle prononce non pas une sentence, mais une parole ou une question sur la pertinence pour vous de continuer avec elle.

Ou bien vous êtes tombé amoureux de votre psy et il n'y a rien à faire, ou bien vous êtes à l'aube d'une question singulière éminemment importante.

Mais vous voyez sans doute la différence qu'il y a entre l'expression d'un sentiment et la mise en acte de celui-ci. Dire à son psy «vous m'énervez» ou «je n'ai pas aimé la dernière fois ce que vous avez dit, j'étais en colère contre vous», ce n'est pas exactement la même chose que de lui dire «sale chien va manger tes morts». Bon, eh bien lui avouer que vous l'aimez et pensez à elle et que ça vous inquiète pour la suite de la thérapie, ce n'est pas similaire à «vos seins sont splendides».

Enfin, vous dites que ce n'était pas prémédité. C'est également intéressant comme précision. Comment avez-vous choisi cette psy? Sur photo? Vous a-t-elle été recommandée et si oui, par qui? Ou encore par hasard et avez-vous été saisi dès la première séance par un sentiment naissant? Toutes ces questions sont importantes pour que vous puissiez démêler ce qui vous arrive. Vous avez déjà dans l'idée que cette question vous concerne vous et pas elle, puisque vous soulignez qu'elle ne fait rien pour encourager ce sentiment.

En fait, deux chemins s'offrent à vous: ou bien vous êtes tombé amoureux de votre psy et il n'y a rien à faire, vous ne voulez rien en savoir, c'est comme ça et pas autrement et dans ce cas-là oui, il faudra sans doute passer à quelqu'un d'autre, pour la simple et bonne raison qu'au bout de quelques semaines, mois ou années, la déception sera trop grande et indépassable. Ou bien vous êtes à l'aube d'une question singulière éminemment importante, une question fondamentale qui vous occupe et qui prend les habits de ce sentiment amoureux pour votre psy. Dans ce cas, il va falloir vous y coller (à la question, hein! Ne vous collez pas à la psy, ça ferait mauvais genre!).