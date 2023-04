Temps de lecture: 4 min

Chère Mardi Noir,

Est-ce que savoir pourquoi on souffre, c'est forcément guérir? Autrement dit, y a-t-il des cas où l'analyse ne suffit pas à faire disparaître le symptôme, ou du moins à aider à vivre avec?

Je traîne depuis quelques années la tristesse et la frustration d'une carrière artistique prometteuse qui n'a finalement pas décollé et qui meurt à petit feu. J'arriverais sans doute à faire mon deuil de tout ça (une vie trépidante, l'expression de ma créativité, les échanges passionnants, la reconnaissance et les gratifications narcissiques…), à renoncer à cette part de moi-même pour une vie amoindrie, si par ailleurs mon petit frère n'avait pas embrassé la même carrière et n'y remportait un succès de plus en plus éclatant, à ma place en quelque sorte.

Chacun de ses exploits ravive le sentiment de mon échec, d'autant que je ne peux y échapper (au sein de la famille et en dehors, puisque tout le monde me parle de lui). Le sentiment de jalousie me dévore, d'autant plus brûlant qu'il est profondément honteux. Cette situation est corrosive pour mon couple (ma femme ne sait plus comment m'aider) et je vis dans la terreur de passer aux yeux de mes enfants, qui grandissent et vont bientôt être en âge de comprendre (s'ils ne le ressentent pas déjà), pour un raté, un aigri et un jaloux.

J'ai entamé une analyse il y a trois ans pour affronter ce problème. L'aventure a été très enrichissante, nous avons exploré ensemble les ressorts de cette jalousie dans une histoire familiale et une enfance compliquées. Mais mes sentiments négatifs ne diminuent pas, loin de là, la brûlure est toujours aussi intense. J'ai l'impression que fouiller le passé à chaque séance n'apporte plus rien de neuf, de tomber dans la routine et le ratiocinage (il y a toujours un mot, un rêve ou un lapsus à analyser, mais à quoi bon). Bref, je me demande s'il n'est pas temps de passer à autre chose (et d'économiser du temps et de l'argent), même si je n'ai aucune idée de ce qui pourrait me soulager…

Bien à vous,

Jérôme

Cher Jérôme,

Vous soulevez un point fondamental de l'analyse et des raccourcis qui peuvent être faits dans la culture populaire. À savoir la pensée magique qui se formule comme suit: si je découvre l'origine de mon problème, ce problème sera résolu. C'est un cliché qui a la vie dure. Pourtant, Freud avait déjà noté que c'était loin d'être suffisant. À la limite, reconnaître l'origine peut éclairer le pourquoi du comment quelque chose cloche. Ce n'est pas pour autant que la cloche va arrêter de tinter!

Ce que j'entends dans ce que vous écrivez, c'est une sorte de désarroi, à la limite de la résignation, mais vous n'y êtes pas complètement. D'abord à cause de cette crainte de passer pour aigri auprès de vos enfants et de votre femme et puis, vous terminez votre mail par l'idée qu'il y a bien quelque chose qui devrait vous soulager; vous n'avez encore aucune idée de comment y parvenir mais ça reste une possibilité.

La croyance commune participe de l'idée basique qu'en séance de psychanalyse, on ne fait que ressasser le passé. Et vous avez raison, continuer méthodiquement les fouilles «archéopsychiques» de votre histoire risque de vous faire tourner en rond. Vous avez déblayé le terrain, vous en êtes même peut-être au trente-quatrième coup de balayette sur tel souvenir, il est tout propre, bien en vue, regardez-moi ce beau souvenir tout bien sorti de terre. Ok super, et on en fait quoi maintenant?

Explorer le passé est une étape souvent essentielle et nécessaire, seulement c'est insuffisant pour que cela opère un décalage.

Il va falloir le nouer au reste. Vous allez me dire en soupirant: «Mais que c'est vague comme proposition.» Je vous l'accorde. Et puis vous me direz peut-être aussi: «Mais je ne fais que ça, de le nouer à ma situation actuelle.» Et je vous crois. Et pourtant, ce n'est toujours pas ça, ça ne marche pas, ça insiste, ça continue encore et encore.

Je ne vais pas raconter de nouveau tout mon parcours analytique ici, je l'ai fait à maintes reprises. Je ne mentionnerai que ceci: cela m'a pris neuf ans pour que mon histoire, qui me paraissait assez claire, trouve un nouage singulier dans le langage et donc une issue satisfaisante. Mais c'est vrai que ça demande un travail acharné et une envie profonde de découvrir la vérité. Non une vérité factuelle, tangible, celle-là je l'ai découverte assez vite, sans qu'aucun soulagement n'accompagne cette révélation. J'ai exploré pendant de longues années dans le passé ce qui causait mes troubles. C'est une étape souvent essentielle et nécessaire, seulement c'est insuffisant pour que cela opère un décalage.

C'est bien dans le présent d'une séance que s'est articulé dans la langue un souvenir, un jeu de mots et une condition d'existence. Il n'y avait même pas besoin de l'analyser, il était temps que cela se formule ainsi sans intellectualisation. Ce n'était plus le souvenir d'un côté et moi de l'autre avec entre les deux une continuité d'existence assez floue, c'est devenu le souvenir, moi aujourd'hui qui me remémore le souvenir et un maillon langagier très personnel qui se nouent ensemble, produisant alors une nouvelle cause et de nouveaux effets.

Vous dites être dévoré par la jalousie, que cette situation est brûlante, que vous en avez honte et que vous avez pu mettre en exergue les ressorts de cette jalousie à la lumière de votre histoire familiale. Très bien! Peut-être est-il temps de vous pencher sérieusement sur cette histoire de jalousie. Faire de cette jalousie si réelle, au point qu'elle vous assaille, un symptôme, un trait personnel, subjectif. Qu'est-ce que cette jalousie dont vous avez si honte et qui est si gênante vous apporte? Elle n'est pas là pour rien. Elle vous parle. Elle vous fait de l'effet. Il est peut-être temps de vous en faire une copine, de l'entendre et de raconter à votre analyste cette belle relation naissante.