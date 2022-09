«Mon copain est meilleur ami avec son ex et j'ai du mal à le vivre»

Temps de lecture: 3 min

Chère Mardi Noir,

Je suis en couple depuis un mois avec un homme. Mon copain est meilleur ami avec son ex et parfois, j'ai du mal à le vivre? Comment faire?

Yoann

Cher Yoann,

Votre question m'a d'abord fait sourire, sur un mode «va bien falloir faire avec, qu'est-ce que je peux ajouter?» Puis, elle ne m'est plus sortie de la tête. Parce qu'elle touche plus à l'amour et à l'amitié qu'à la jalousie. Votre question est si naïve qu'elle flirte avec une forme de pureté. Vous ne savez même pas tellement si vous vivez mal la situation, vous la formalisez en interrogation et je trouve ça joli.

Vous me demandez comment faire... Cher Yoann, je n'en sais rien. Je vous dirais bien de fabriquer une poupée à l'effigie de cet ex encombrant et de la piquer régulièrement, mais s'il arrivait malheur à cet homme, vous pourriez avoir la mauvaise idée de penser que vous y êtes pour quelque chose. Pire: votre amoureux serait triste et se détournerait peut-être de vous au lieu de trouver dans le creux de vos bras le réconfort et la tendresse que vous rêvez sans doute de lui offrir seul, tout entier, à jamais.

Plus sérieusement, votre question a interprété mes propres répétitions amoureuses et certainement celles de beaucoup d'entre nous. La multiplicité des relations amoureuses amènent un cheptel d'ex que nous traînons chacun à notre façon: boulets, amis, mauvais souvenirs, dépits ou nostalgie heureuse. L'amour n'est plus, en ce moment, réduit à un seul mariage qui engage. Est-ce que le mariage, avant, nous engageait plus qu'aujourd'hui? Je ne le pense pas, mais il fonctionnait comme modèle et le fait est que depuis quelque temps cette norme s'est assouplie, nous laissant face à nos désirs –ce qui, je le conçois, est assez inconfortable.

Le couple et l'amour deviennent pour nombre d'entre nous des choix de vie, avec toutes les libertés qui vont avec cette notion de choix. Les amitiés viennent se loger dans nos relations, dérangent l'harmonie (illusoire) des duos, voire y établissent leurs propres standards.

De la hiérarchie des relations

Je suis longtemps restée amie avec mes ex. Je me souviens du mec d'une de mes meilleures amies qui trouvait cela presque inconcevable. Quand, en plus, il apprenait qu'il m'arrivait de dormir dans le même lit qu'eux tout en restant chaste, ça le perturbait. Il me lançait: «Mais ton nouveau mec, il s'en fout?» À l'époque, je ne saisissais pas ce qui le secouait à ce point-là. Sa compagne le rejoignait sur ce point. Ils ne me jugeaient pas moi, ni cette façon de faire, mais pour eux, ça dépassait l'entendement s'ils devaient s'imaginer faire la même chose. Ce sont de vrais amoureux. Suis-je plus une amie qu'une épouse? Oh oui, sans doute.

Je me dis, aujourd'hui, que mon attitude n'a pas dû beaucoup m'aider à garder les hommes avec qui j'étais. Et pas à cause de leur jalousie ou autre. Non, comme si, au fond de moi, le couple m'intéressait plus pour sa valeur sociale, pour pouvoir dire «oui je suis avec quelqu'un», plus que pour être véritablement avec l'homme en question.

Je ne vous connais ni vous ni votre amoureux, je ne peux que spéculer et tenter d'analyser ce qui vous dérange particulièrement dans cette situation. N'est-ce pas la crainte d'être vous-même un jour relégué au rang d'ami? J'emploie ce terme qui, ici, sonne de façon de péjorative, comme si dans la hiérarchie des relations, l'amour se situait au-dessus de l'amitié. Mais pour certaines personnes, c'est l'inverse.

Un de mes ex, qui est d'ailleurs toujours un de mes meilleurs amis, a mis du temps à me faire comprendre ceci. Ce qui l'intéresse, c'est l'amitié: il y voit une loyauté sans faille, une fidélité immense, un plaisir à partager au-delà des dissensions que peut vivre un couple. J'ai vraiment cru qu'il me servait une soupe mal mixée pour que j'avale l'idée de rupture mais les années m'ont montré que j'avais tort. Ses amis, et j'en fais partie, sont ce qu'il a de plus précieux au monde, et pour le moment aucune femme n'a réussi à nous détrôner –d'ailleurs, si la prochaine me lit, je lui souhaite sincèrement bon courage!

Vous êtes au tout début de votre histoire. C'est bien, c'est le moment de sonder ce que souhaite votre amoureux, d'essayer de saisir ce qui l'anime, de savoir où vont, en priorité, ses engagements. Ces circonstances singulières vont vous permettre de vous poser les mêmes questions à propos de vous-même, et vous verrez bien assez tôt si vos positions respectives s'accordent plus qu'elles ne divergent.