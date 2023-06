«J'ai peur de prendre conscience que mon entourage est toxique»

Temps de lecture: 3 min

Chaque jeudi, dans Ça tourne pas rond, Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, répond aux questions que vous lui posez. Quelles que soient vos interrogations, dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, écrivez à [email protected], tous vos mails seront lus. Et chaque mardi, retrouvez le podcast sur Slate Audio.

Chère Mardi Noir,

Voilà, je sais que je suis pas au top depuis quelque temps, mois, même années. J'ai des relations compliquées avec les autres, du mal à me faire entendre ou comprendre. Je suis souvent déçu par les autres. J'ai envie d'aller en thérapie mais j'ai peur que cela me fasse prendre conscience que mon entourage est toxique et me retrouver tout seul. Je suis un peu perdu, je ne sais pas quoi faire.

Merci pour votre réponse,

Sylvain

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Cher Sylvain,

«Toxique», tout de suite les grands mots! Au fond, vous faites déjà l'expérience désagréable du malentendu inhérent qui règne entre les êtres humains. Et je dois malheureusement vous prévenir: aucune thérapie ou psychanalyse ne viendra y mettre un terme. Vous allez peut-être vous dire que je prêche contre ma paroisse, pas du tout! En fait, vous croyez sans doute que les rapports humains sont soit toxiques, soit sains. Alors en effet, il y a évidemment des relations plus ou moins faciles, agréables, des personnes plus ou moins respectueuses des autres, plus ou moins méchantes, moqueuses, voire néfastes. Tout ceci se constate aisément. Néanmoins, comment expliquer que malgré tout, les uns et les autres ne s'entendent pas tout le temps, soient déçus à l'occasion quand on fréquente des personnes qu'on n'estime pas si mauvaises?

Il y a notamment une remarque que j'entends de la part de pas mal de patients et qui s'énonce ainsi: «Untel ou unetelle me connaît et pourtant ne respecte pas mes limites.» Je la traduirais par: «Comment faire pour que l'autre change ou pour que l'autre m'entende enfin?» C'est une tâche ardue mais pas impossible. Une clé de bras bien exécutée et vous allez voir que les autres vont se mettre à vous écouter. Non non, pardon, ne faites surtout pas ça!

Le fait est que pour que l'autre change ou vous écoute, il va falloir vous coller à ce travail pénible d'entendre, vous, ce que vous avez à dire. Et c'est là que le long labeur va démarrer, parce que ça ne va pas de soi, ça n'est pas chose facile, ça prend du temps, vous allez peut-être même vous rendre compte à quel point vous êtes toxique pour vous-même et pour les autres. Ça ne se fera pas sans conflit, sans crainte de perdre un fonctionnement qui semblait bien huilé mais qui, comme vous le dites justement, commence à s'enrayer depuis quelque temps, laissant apparaître des grains de sable qui ne partiront certainement pas tout seuls.

C'est notre drame et notre salut que d'être entouré. Difficile de faire sans les autres et ce sont souvent ces mêmes autres qui nous causent angoisse, embrouilles, agacement. La thérapie révélera sans doute qu'untel n'est peut-être pas la meilleure personne pour vous à fréquenter mais que la relation à un autre a toutes les bonnes raisons de s'apaiser. Des limites seront toujours franchies; d'ailleurs, vous devez en dépasser certaines sans le savoir. Le tout est de mieux se connaître pour enjamber, sauter, esquiver les coups que vous recevez.

Enfin, et ça c'est quelque chose que j'ai appris à faire après de longues années d'analyse et qui m'est propre –ce n'est pas une recette toute faite, c'est la mienne, mais je la partage avec plaisir parce qu'elle donne à voir une résolution parmi d'autres des liens sociaux. Je fais la part des choses entre mes attentes, mes fantasmes et les personnes qui m'entourent. Quand l'un de mes amis me déçoit par ce qu'il est, ce qu'il représente, ce qu'il dit, je l'insulte tout simplement, je le pourris, je le dégomme, c'est d'une violence inouïe parfois, mais je vous rassure: tout reste dans ma tête. Il paraît évident que l'autre n'est pas nous. D'un point de vue théorique, c'est indiscutable et pourtant c'est incroyable de constater à quel point nous nous confondons avec les autres, avec ce qu'ils sont, comme si ce qu'ils étaient nous mettait en danger.

Bref, j'ai arrêté de dénier ce qui me dérangeait chez mes amis, j'ai arrêté de mettre ça sous le tapis, je les conspue régulièrement, ce qui m'évite de les abandonner au bout de quelques années à ne surtout pas vouloir ressentir quoi que ce soit de négatif à leur endroit. Et surtout, ça me permet de leur partager de manière assez courtoise quand un truc m'a vraiment déplu ou déçu, sans attendre que ça change du tout au tout. J'informe et c'est entendu… ou pas!