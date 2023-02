Temps de lecture: 3 min

Chère Mardi Noir,

J'ai repéré que mon psy n'avait plus d'alliance depuis quelque temps et cela me tracasse. Cela fait quatre ans que je suis en analyse avec cette personne. Je n'ose pas aborder cette absence d'alliance avec lui. Je me suis posé pas mal de questions. Est-ce qu'il la retire pour les séances? A-t-il divorcé? À un moment, il avait une alliance à l'annulaire de la main droite. J'ai cherché sur internet: porter son alliance à la main droite, est-ce possible?

Bon, à côté de ça, il y a d'autres questions: est-ce que j'avance avec ce psy? Est-ce que cette personne me convient encore? Il y a eu un changement de cabinet il y a deux ans et je m'y sens moins bien.

Mais c'était la question de l'alliance que je voulais traiter. Je n'ose pas lui demander pourquoi il n'a plus d'alliance. En sachant qu'il ne me répondra pas.

C.

Chère C.,

Si la ligne éditoriale me le permettait, je vous répondrais comme votre psy, par un silence, un «on va s'arrêter là pour aujourd'hui». Parce que vous dites tellement de choses. On pourrait se poser la question pour vous du couple, de la séparation, de l'amour dans votre vie. Mais je ne vous connais pas, ce serait donc trop tiré par les cheveux que de m'embarquer sur cette voie.

Alors parlons de cette alliance et de ce lien à votre psy, puisque tel est votre souhait. Vous me posez un léger cas de conscience, dans le sens où tout ce que vous écrivez me paraît presque trop clair, évident, et pourtant vous ne semblez pas faire le lien. Enfin, si, vous le faites, car vous dites beaucoup de choses dans votre mail. Par ailleurs, il se peut que je me fourvoie complètement: si c'est limpide pour moi, c'est que ça doit être bien plus complexe que ça pour vous, et il doit sans doute manquer un terme à l'équation.

Reprenons. Pour les lecteurs, je tiens à préciser que l'objet de votre mail était: «plus d'alliance». Avant de découvrir le contenu du texte associé, j'ai entendu «+ d'alliance». Puis je m'aperçois que vous me parlez de l'alliance, l'anneau donc, de votre psy, qui a disparu et qui vous amène à vous poser tout un tas de questions extrêmement pertinentes. Divorce? La retire-t-il pour VOS séances? Et puis en parallèle, même si vous semblez vouloir laisser le focus sur cette alliance, vous évoquez l'idée que cette personne ne vous convient peut-être plus, que le changement de lieu vous a dérangée.

Se pourrait-il que ce qui vous préoccupe, au fond, soit l'alliance qui vous unit vous et votre psy? J'en reviens à ma première lecture de l'objet du mail ce «+» d'alliance équivoque. «Plus» étant à la fois «+» et «ce qui n'est plus».

Cela vous rassurait sans doute d'imaginer son mariage mais depuis lors qui est-il, que fait-il, est-il vraiment séparé ou non?

Vous repérez dans cette absence l'objet de votre tracas. Alors, on peut aussi se demander si vous ne tournez pas autour de la disponibilité de votre psy. Ce ne sont que des hypothèses, mais de toute évidence, il y a quelque chose ici de signifiant pour vous. Est-ce que l'idée d'avoir un psy marié a eu un impact dans votre choix de rester avec lui pour votre analyse? Est-ce quelque chose que vous avez de suite repéré et qui a eu une importance? J'ai l'impression que oui, puisque vous avez eu l'air de suivre à la trace les allers-retours de cette alliance, tantôt sur la main gauche, tantôt sur la main droite, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Comme si ce petit objet prenait toute sa force dans son évaporation.

Il est fort probable, en effet, que votre psy ne vous réponde pas sur le pourquoi du comment il ne porte plus cette alliance. En revanche, elle semble cristalliser pour vous quelque chose de fondamental. Si vous m'écrivez, c'est qu'il est peut-être temps de vous y pencher dans le cadre de votre cure. D'interroger ce que ça fait résonner en vous.

Et puis, cette absence d'alliance montre d'une certaine manière le manque de votre psy, dans votre fantasme. Il était comblé, marié, le voici divorcé. Tout ceci n'est que pure imagination, vous n'en savez rien. Mais ce qui importe, c'est ce que vous projetez à son endroit. Le repérage de cette alliance ou de cette absence d'alliance le fait consister en tant que personne, et dans le même temps, vous commencez à l'envisager comme étant à une place vide. Cela vous rassurait sans doute d'imaginer son mariage mais depuis lors qui est-il, que fait-il, est-il vraiment séparé ou non? D'une certaine façon, il meurt un peu. L'image pleine laisse place à l'énigme. Ça a de quoi chambouler. Ainsi, soit vous mettez les pieds dans le plat et vous vous attaquez à cette histoire, soit vous divorcez.