«Je ne me rappelle pas ce que je raconte en séance»

Temps de lecture: 3 min

Chaque jeudi, dans Ça tourne pas rond, Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, répond aux questions que vous lui posez. Quelles que soient vos interrogations, dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, écrivez à [email protected], tous vos mails seront lus. Et chaque mardi, retrouvez le podcast sur Slate Audio.

Chère Mardi Noir,

Je suis une psychanalyse depuis un an et demi.

J'ai un problème, je ne me rappelle pas vraiment ce qui se passe en séance, ce que je raconte.

Je suis obligé parfois de prendre des notes en sortant de la séance... Mais parfois même dix minutes après, c'est effacé…

D'où cela provient?

Merci pour ton travail et j'adore ton humour sur les vidéos YouTube!

Christophe

Cher Christophe,

Comme je ne vous connais pas et que vous me dites peu de choses dans ce mail (peut-être à cause de ces oublis?), je ne peux pas trop m'avancer. Je ne sais pas si ces oublis sont dus au refoulement ou à quelque chose d'un peu plus radical.

Partons du principe qu'il s'agit d'un refoulement massif. Refouler, c'est une action du psychisme. Des représentations (même anodines) émergent et comme elles renvoient à des choses insupportables ou gênantes, elles retournent bien enfouies dans l'inconscient. Ce qui est notable dans ce que vous rapportez, c'est le parallèle qu'on peut établir avec le rêve. Il est commun qu'au réveil, on ne se souvienne pas toujours des rêves qu'on a faits, ou juste en partie, voire qu'on s'en souvienne pendant quelques minutes mais qu'ils disparaissent peu de temps après. C'est un travail de défense et de ne rien vouloir savoir de ce qui agite l'inconscient: hop, on remet ça dans la cave et on verra plus tard.

Or, vous m'interpellez à ce propos. Peut-être êtes-vous prêt à rendre ce barrage moins insubmersible. Il faut parfois pas mal de temps avant de pouvoir s'entendre et constituer ce qu'on raconte en un savoir singulier. Ça parait tout bête comme ça, mais c'est une grande responsabilité, et chacun son rythme.

Comme souvent, je vous renverrai vers les raisons qui vous ont conduit à consulter un psychanalyste. Il se peut que ce ne soit pas sans lien avec vos oublis. Vous êtes peut-être divisé entre la chose à résoudre et le vertige que va procurer cette résolution.

Engager sa parole, c'est s'en souvenir et c'est un pas de plus qui n'a rien d'évident.

Parfois, un patient oublie entièrement la dernière séance. En général, j'accuse réception de cet oubli, sans trop insister justement sur les raisons ou sur le contenu de cette séance. La dernière fois que c'est arrivé, l'oubli faisait écho en tout point à la raison de la venue initiale du patient. Tout dans cette séance résonnait avec la demande de départ. Cet oubli marque que c'est un peu tôt pour s'y confronter et je fais largement confiance au travail de l'inconscient pour savoir que ça reviendra d'une manière ou d'une autre. L'élaboration ne se fait pas en une poignée de minutes, c'est un travail lent qui demande de la patience.

Et puis pour d'autres, ces oublis sont le signe d'une crainte plus vague, plus diffuse sur le travail en cours. Comme y être sans trop y être, en traitant ça un peu de loin même si consciemment, la personne est très impliquée. La confrontation avec les souvenirs, les fantasmes a du mal à s'établir, le patient est là mais sans trop se mouiller. Le cap de la plainte a du mal à passer. Ça a été mon cas les premières années de mon travail personnel: au fond, j'attendais un peu qu'on me guérisse. Ce que je note de ces oublis-ci, c'est qu'ils renvoient à une forme idéalisée de l'analyse, comme si le simple fait d'en avoir entamée une allait résoudre beaucoup de choses assez vite.

Sauf qu'une fois chez le psy, on se rend compte qu'il va falloir s'engager et que cela ne va pas se faire sans un certain coût. On parle beaucoup de ce que ça coûte au porte-monnaie mais moins du coût de ce qu'on dit, le poids de nos mots: il y a là aussi une véritable perte. Ce n'est pas aisé. Engager sa parole, c'est s'en souvenir et c'est un pas de plus qui n'a rien d'évident. Alors oublier équivaut au statu quo: ça ne bouge pas, ça reste en place. Et c'est peut-être, pour le moment, bien comme ça!