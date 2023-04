Temps de lecture: 3 min

Chère Mardi Noir,

J'ai commencé une psychanalyse il y a six mois, quelques semaines avant de devenir père. L'arrivée d'un enfant m'a fait réaliser qu'il était temps de régler certaines choses, certaines angoisses, ou tout du moins, de les apprivoiser. Depuis, mon fils est né et j'en suis très heureux. Néanmoins, je ressens une forte augmentation de mes symptômes d'angoisse et de dépression, qui se déplacent même vers certaines phobies. Évidemment, le fait de devenir père est un chamboulement mais je m'interroge sur la place de l'analyse dans tout cela. Je me sens très investi dans l'analyse, avec un transfert assez marqué vers mon analyste. Les questionnements soulevés en séance m'habitent de plus en plus au cours de ma vie quotidienne, au point de devenir envahissants. Loin de m'apporter l'apaisement, j'ai l'impression que l'analyse participe à la recrudescence des symptômes, au point que je me demande s'il est préférable de faire une pause. Est-ce un processus normal lorsque l'on commence une analyse?

Bien cordialement,

Marc

Cher Marc,

Je vous remercie pour ces interrogations pertinentes. Est-ce un processus normal? me demandez-vous. Rien n'est normal dans le contexte psychanalytique. Tout est à prendre du côté du singulier. Si je vous dis «ne vous en faites pas, ça arrive que certains réagissent ainsi», ça va vous rassurer quelque temps, vous allez faire un effort, mais ça risque de ne pas faire avancer le schmilblick. Néanmoins, c'est un fait: l'analyse peut générer de l'angoisse, le travail touche à vos défenses et les symptômes peuvent s'accentuer. À tel point que vous jugerez avec certitude que cela vient de l'analyse, entraînant une réaction négative à son endroit, et claquerez la porte avec fracas. Pour éviter un tel déchaînement, vous envisagez la pause. Pourquoi pas?

La question à soulever est de savoir si une pause va permettre à vos angoisses de retourner sagement se loger dans l'ombre. Rien n'est moins sûr. Je pourrais aussi vous dire que l'arrêt de la cure va entraîner un refoulement qui va vous soulager un temps. Mais jusqu'à quand?

Alors, reprenons: vous avez eu l'intuition d'entamer cette psychanalyse quand vous avez su que vous alliez devenir père. Et vous écrivez être très heureux de l'arrivée de votre fils (je vous en félicite! ce n'est pas le cas de tout le monde) et vous enchaînez par «néanmoins, je ressens une forte augmentation de mes symptômes d'angoisse et de dépression» suivi d'une concession sur le fait que devenir père vous chamboule pour enfin arriver à la conclusion que ce serait l'analyse qui vous met dans cet état-là. Peut-être même parce que vous y êtes très investi.

Rappelons que vos symptômes expriment une vérité inconsciente qui vous est propre.

Tiens, revenons sur cette histoire de normes, même si je ne suis pas fan du terme. S'il y a bien quelque chose que nous observons régulièrement, c'est que devenir père produit une ribambelle de réactions, de remaniements psychiques, de symptômes, d'aménagements. Pour certains, les choses s'agencent avec plus ou moins de facilité et pour d'autres, c'est un sacré casse-tête. Si on parle beaucoup des symptômes post-partum des femmes, on parle beaucoup moins de ceux des hommes. Et pourtant… Certains s'enfuient, d'autres passent leurs soirées dehors avec leurs amis, d'autres encore se réfugient au lit, déprimés. Je ne vais pas citer chaque possibilité, il y en a autant que de pères.

D'après ce que vous écrivez, vous êtes pris à la fois par votre travail psychanalytique et par vos symptômes. Je ne sais pas si l'arrêt du premier va entraîner l'arrêt des seconds. Rappelons que vos symptômes expriment une vérité inconsciente qui vous est propre. Par expérience, je sais qu'une fois qu'elle s'est manifestée, il est difficile de l'enterrer ad vitam eternam –mais en effet, ça peut retourner à l'état d'ignorance quelque temps. Seulement, un jour, à la faveur d'un événement plus ou moins anodin, ça revient, ça s'impose, ça insiste jusqu'à ce que ce soit entendu et articulé à un langage qui vous appartient.

Alors faire ou ne pas faire une pause, telle est la question.